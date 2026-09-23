Đã tìm thấy “vua bổ thận”: Hiệu quả hơn đậu đen, dùng thường xuyên giúp thận khỏe, giảm đau lưng

Nhắc đến việc dưỡng thận, phản ứng đầu tiên của nhiều người thường là: “Mua ít đậu đen về nấu nước uống”. Đậu đen đúng là một loại thực phẩm tốt, nhưng nếu so với những “vị vua” được nhắc đến hôm nay thì vẫn phải xếp sau. Gần đây, biên tập viên Tống Vân (tại Trung Quốc) tiết lộ các món ăn bổ dưỡng mà ngay cả những thầy thuốc Đông y lâu năm cũng phải gật gù khen ngợi. Nguyên liệu không đắt tiền, cách làm cũng đơn giản, nhưng ăn xong bạn sẽ hiểu thế nào là “lưng eo khỏe khoắn, đi lại cũng thấy tràn đầy năng lượng”.

Đầu tiên, nhất định phải trao danh hiệu “vua tiết kiệm, hiệu quả” cho món trứng gà nấu với quả óc chó. Cách này dùng vỏ quả óc chó và phần vỏ lụa để nấu, không phải lấy nhân óc chó xào với trứng. Cách làm sau có thể nhiều dầu mỡ và gây nóng trong.

Cách làm như sau: Gom khoảng 6 vỏ quả óc chó, giữ lại cả phần vỏ lụa bên trong, tuyệt đối đừng vứt đi, ngâm trong nước sạch khoảng 30 phút. Sau khi ngâm đủ thời gian, đun sôi trên lửa lớn rồi chuyển sang lửa nhỏ, tiếp tục nấu trong khoảng 1 giờ cho đến khi nước chuyển sang màu vàng nâu.

Món trứng gà nấu với vỏ quả óc chó.

Để nước nguội bớt rồi cho trứng gà vào, thêm một chút muối và nước tương để tạo vị. Tiếp tục đun khoảng 6–7 phút. Lúc này lòng trắng trứng vừa đông lại, đừng tắt bếp mà dùng mặt sau của thìa nhẹ nhàng gõ lên vỏ trứng, tạo thành những đường nứt để nước dùng có thể thấm qua các khe nứt.

Sau khi gõ nứt vỏ trứng, tiếp tục nấu thêm khoảng 10 phút là hoàn thành.

Tống Vân cho biết: “Cắn một miếng, trứng có vị mặn thơm đậm đà, ngay cả lòng đỏ cũng phảng phất mùi thơm đặc trưng từ phần vỏ lụa của quả óc chó. Mỗi lần có thể ăn 1–3 quả tùy khả năng tiêu hóa của mỗi người. Trứng có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 3 ngày.”

Đứng thứ hai trong danh sách là món canh được gia đình Tống Vân thường xuyên nấu để “bổ thận, ích khí”. Món canh này không nhiều dầu mỡ, không ngấy, uống vào có cảm giác ấm áp trong bụng. Nguyên liệu gồm: một miếng vỏ quýt khô, một nắm nhỏ nho khô, 3–4 nhân quả óc chó, hơn 10 hạt sen, một nhúm nhỏ kỷ tử và 5–6 hạt dẻ.

Tống Vân hướng dẫn: “Rửa sạch tất cả nguyên liệu, cho vào nồi cùng lượng nước vừa đủ. Đun sôi trên lửa lớn rồi lập tức chuyển sang lửa nhỏ, ninh từ từ trong khoảng 40 phút.”

Các nguyên liệu để làm món canh bổ thận.

Theo Tống Vân, vỏ quýt khô có tác dụng “lý khí”, giúp các nguyên liệu khác phát huy tác dụng mà không bị ứ đọng trong bụng. Nho khô và kỷ tử vốn có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường, nước canh có vị thanh ngọt và hậu vị dễ chịu. Sau khi uống, cảm giác ấm áp lan từ dạ dày xuống vùng eo, giúp giảm cảm giác mỏi khi phải ngồi làm việc cả ngày.

Cuối cùng là món đơn giản nhất: cháo ngũ cốc, còn gọi là cháo gạo lứt và đậu thận. Ngâm gạo và đậu thận trước, sau đó thêm một nắm lạc, vài quả táo đỏ và 2 nhân quả óc chó đã bẻ nhỏ. Cho tất cả vào nồi cơm điện, chọn chế độ nấu cháo là xong.

Món cháo gạo lứt và đậu thận cũng giúp tăng cường sức khỏe.

Buổi sáng thức dậy, bạn sẽ có một bát cháo sánh đặc. Đậu thận mềm nhừ, gạo lứt nở bung, có thể thêm đường tùy khẩu vị. Nếu ngại chế biến, bạn có thể ngâm nguyên liệu từ tối hôm trước, sáng hôm sau cho vào máy xay nấu để xay thành thức uống giống sữa đậu. Tống Vân cho biết: “Món này ngon và bổ dưỡng hơn nhiều so với các loại bột gạo bán bên ngoài, đồng thời giúp tay chân cảm thấy ấm áp suốt buổi sáng.”