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Việt quất trồng tại Vân Nam, Trung Quốc, đang bước vào mùa vụ mới với triển vọng tiêu thụ thuận lợi, trong đó các loại quả cỡ lớn ngày càng được thị trường nước ngoài quan tâm.

Theo ông Mark Ma, Trung tâm Nông nghiệp Thông minh Vân Nam YKC, điều kiện thời tiết tại khu vực sản xuất Hồng Hà hiện ổn định, cây việt quất phát triển bình thường. Một lượng nhỏ các giống chín sớm dự kiến được đưa ra thị trường từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, trong khi vụ thu hoạch chính dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 12.

YKC hiện được cấp phép trồng hai giống việt quất là Plablue 1542 và Sekoya POP. Theo ông Mark, giống 1542 chủ yếu phục vụ thị trường nội địa, trong khi POP được định hướng cho cả tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Hai giống này đều thuộc nhóm quả lớn, song có đặc điểm khác nhau. Giống 1542 có nhiều hoa, vị hơi chua và độ cứng thấp hơn POP. Trong khi đó, POP có độ cứng cao hơn, phù hợp với quá trình bảo quản và vận chuyển đường dài.

Về quy cách, trước tháng 2, sản lượng chủ yếu thuộc nhóm quả có đường kính từ 20 mm trở lên, 22 mm trở lên và 24 mm trở lên. Sau tháng 2, tỷ lệ quả 24 mm trở lên giảm dần. Đến tháng 3, nguồn cung chủ yếu chuyển sang nhóm 14 mm trở lên và 18 mm trở lên, trong khi quả từ 22 mm trở lên chỉ còn chiếm tỷ lệ hạn chế.

Theo kế hoạch mùa vụ, nếu không có các biện pháp thúc chín sớm, giống POP sẽ bắt đầu xuất hiện với số lượng nhỏ vào đầu tháng 12 và tăng nguồn cung vào giữa tháng. Giống 1542 dự kiến được thu hoạch với số lượng lớn vào khoảng đầu tháng 1.

Nga trở thành thị trường đáng chú ý

Dữ liệu bán hàng của mùa vụ trước cho thấy việt quất Vân Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Nga và các thị trường Đông Nam Á. Trong đó, Nga đang ngày càng chú ý đến nguồn cung từ Vân Nam.

Theo ông Mark, thời điểm việt quất Vân Nam bước vào thị trường quốc tế trùng với giai đoạn mùa vụ tại châu Âu và Nam Mỹ kết thúc. Trong bối cảnh nhu cầu tại Nga vẫn ở mức cao, thị trường này đã tăng sự quan tâm đối với việt quất Vân Nam trong khoảng hai năm qua.

Đáng chú ý, thị hiếu đối với kích thước quả tại các thị trường nước ngoài cũng có dấu hiệu thay đổi. Trước đây, các thị trường truyền thống thường ưu tiên quả cỡ trung bình. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán năm trước, hơn 40% sản lượng thu hoạch của YKC có đường kính trên 20 mm và 22 mm.

Ban đầu, khách hàng Nga không có kế hoạch nhập khẩu nhiều quả cỡ lớn. Tuy nhiên, sau khi những sản phẩm này được đưa lên thị trường, lượng tiêu thụ diễn ra nhanh, qua đó thúc đẩy khách hàng tìm kiếm thêm nguồn cung quả lớn từ Vân Nam.

Theo YKC, sau tháng 2, phần lớn quả cỡ lớn đã được thu hoạch, khiến nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu còn các loại từ 15 mm trở lên và 18 mm trở lên. Việc nắm bắt rõ hơn thời điểm thu hoạch theo từng kích cỡ có thể giúp các nhà nhập khẩu chủ động hơn trong kế hoạch mua hàng và phân phối.

Phản hồi từ khách hàng cho thấy giống POP đang được tiêu thụ tại một số thị trường lớn của Nga như Moscow và St. Petersburg. Trong mùa vụ năm nay, YKC tiếp tục tập trung vào hai giống 1542 và POP. Trong đó, 1542 được phân phối tại thị trường Trung Quốc thông qua một số hệ thống bán lẻ và thương mại điện tử, còn POP chủ yếu phục vụ xuất khẩu, với Nga là thị trường trọng điểm.

Doanh nghiệp cũng dự kiến mở rộng thị trường sang khu vực Trung Á, trong đó có Kazakhstan. Theo YKC, hàng hóa có thể được vận chuyển tới khu vực này thông qua cửa khẩu Horgos của Trung Quốc.

Sản lượng dự kiến tăng 20%

Cơ sở sản xuất việt quất của YKC nằm tại Mạnh Tử, Vân Nam, ở độ cao 1.200-1.400 m so với mực nước biển. Cơ sở có diện tích khoảng 120 ha, sản lượng khoảng 2.000 tấn mỗi năm và hệ thống kho lạnh rộng khoảng 6.000 m².

Doanh nghiệp sử dụng quy trình làm lạnh sơ cấp và thứ cấp nhằm duy trì chất lượng quả trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Sản phẩm được tiêu thụ dưới thương hiệu Manshi Blueberry.

YKC bắt đầu trồng việt quất tại Vân Nam từ năm 2019. Giống 1542 đã được trồng khoảng 3-4 năm, trong khi POP được trồng 2-3 năm.

Cả hai giống dự kiến đạt sản lượng cao nhất trong mùa vụ năm nay. YKC dự báo sản lượng có thể tăng khoảng 20% so với những năm trước, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục mở rộng tiêu thụ tại thị trường nội địa Trung Quốc và các thị trường xuất khẩu.