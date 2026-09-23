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CEO AVES Nguyễn Văn Thanh: 'chúng tôi muốn tìm người đồng hành, đi từ 0 đến 1'

| | Thị trường

"Nếu bạn muốn cùng chúng tôi đi từ 0 đến 1 và cùng tạo ra những sản phẩm của người Việt có thể đi xa hơn, AVES chờ bài của bạn nhé", ông Nguyễn Văn Thanh cho hay.

Cựu CEO Green SM Nguyễn Văn Thanh tìm người đồng hành cho startup xe điện mới - Ảnh 1.

Sau khi thành lập startup xe điện AVES, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết đang tìm kiếm những người có khả năng sáng tạo, thiết kế và công nghệ để cùng xây dựng sản phẩm từ giai đoạn đầu. 

Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Văn Thanh mới đây kêu gọi những người yêu thích sáng tạo, có khả năng thiết kế hoặc sử dụng AI để phát triển ý tưởng tham gia AVES Future Mobility Challenge 2026. Đối tượng được mở rộng từ sinh viên, người đi làm đến những cá nhân hoặc nhóm có sở thích thiết kế, không nhất thiết phải có nền tảng chuyên môn.

Theo ông Thanh, mục tiêu của AVES không chỉ là tìm ra những thiết kế tốt cho cuộc thi mà còn "tìm kiếm thêm những người đồng hành" để có thể mời về làm việc cùng đội ngũ startup.

Đáng chú ý, nhà sáng lập AVES để ngỏ khả năng đưa các ý tưởng từ cuộc thi vào quá trình phát triển sản phẩm. Theo đó, một thiết kế bắt đầu từ cuộc thi có thể được chính tác giả phối hợp với đội ngũ AVES tiếp tục phát triển, hoàn thiện và hướng tới một sản phẩm thực tế.

Cựu CEO Green SM Nguyễn Văn Thanh tìm người đồng hành cho startup xe điện mới - Ảnh 2.

Chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thanh trên trang cá nhân.

 "Đi từ 0 đến 1" cũng là cách ông Thanh mô tả hành trình mà AVES đang theo đuổi. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng, do AVES tổ chức và đồng hành bởi VnExpress. Cuộc thi hướng tới các ý tưởng xe máy điện kết hợp giữa thiết kế, công năng, trải nghiệm người dùng và khả năng triển khai thực tế.

Theo thể lệ, cuộc thi có hai hạng mục chính là Thiết kế ứng dụng và Thiết kế ý tưởng. Trong đó, hạng mục Thiết kế ý tưởng không yêu cầu thí sinh phải có nền tảng thiết kế chuyên nghiệp. AI cũng được phép sử dụng như một công cụ hỗ trợ quá trình phát triển ý tưởng.

AVES đang xây dựng từ con số 0

Động thái tìm kiếm người đồng hành diễn ra trong giai đoạn AVES đang xây dựng những nền móng đầu tiên cho một hãng xe điện mới.

Công ty cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh AVES được thành lập ngày 9/9/2026 tại Hà Nội, với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thanh góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 85% vốn, đồng thời giữ vai trò nhà sáng lập và CEO. Hai cổ đông còn lại là ông Lê Hoàng Long với 10% và ông Triệu Tuyên Hoàng với 5%.

AVES định hướng hoạt động trong ba nhóm gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị IoT. Trong lĩnh vực phương tiện, startup dự kiến phát triển xe máy điện, xe đạp điện và xe ba bánh điện. Những sản phẩm đầu tiên, gồm xe máy điện và xe đạp điện, được đặt mục tiêu ra mắt vào giữa năm 2027.

Cựu CEO Green SM Nguyễn Văn Thanh tìm người đồng hành cho startup xe điện mới - Ảnh 3.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, AVES đang xây dựng đội ngũ nhân sự, đồng thời chuẩn bị nhà máy và trung tâm nghiên cứu, phát triển tại Hưng Yên. Doanh nghiệp cũng đã tuyển dụng nhiều vị trí liên quan đến kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, chuỗi cung ứng và mua hàng.

Với AVES, cuộc thi thiết kế vì vậy không chỉ là một hoạt động tìm kiếm ý tưởng. Đây còn là một kênh để startup mở rộng nguồn nhân sự và tiếp cận những ý tưởng sản phẩm bên ngoài đội ngũ nội bộ, trong lúc doanh nghiệp đang hoàn thiện những bước đầu tiên trước thời điểm dự kiến đưa xe ra thị trường vào năm 2027.

Khánh Vy

Việt Nam hàng ngày

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