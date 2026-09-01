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Đối thủ Việt Nam xuất khẩu sầu riêng theo cách chưa từng có: Cho 2 tấn trái cây đi tàu biển tới Trung Quốc, bên trong container có công nghệ đặc biệt

| | Thị trường

Lô sầu riêng Malaysia vận chuyển 12 ngày bằng đường biển đến Trung Quốc vẫn giữ được chất lượng nhờ công nghệ kiểm soát không khí, mở ra hướng xuất khẩu mới.

Đối thủ Việt Nam xuất khẩu sầu riêng theo cách chưa từng có: Cho 2 tấn trái cây đi tàu biển tới Trung Quốc, bên trong container có công nghệ đặc biệt- Ảnh 1.

Vừa qua, một tàu chở 2 tấn sầu riêng trồng tại Malaysia đã cập cảng Đại Liên, Trung Quốc, sau 12 ngày vận chuyển trên biển. Lô hàng sau đó được đưa đến khu vực kiểm tra hải quan để đánh giá chất lượng trái cây.

Đây là lần thử nghiệm thứ ba trong vòng 2 năm của Hernan Corp Sdn Bhd nhằm tìm giải pháp vận chuyển sầu riêng Malaysia bằng đường biển. Trước đó, doanh nghiệp đã phối hợp với các đối tác công nghệ để thử nghiệm nhiều điều kiện vận chuyển và giải pháp chuỗi cung ứng lạnh khác nhau.

Điểm đáng chú ý của thử nghiệm lần này là lô hàng được vận chuyển bằng container Daikin CA, sử dụng công nghệ kiểm soát không khí (CA) kết hợp với làm lạnh. Phương pháp này tạo môi trường phù hợp để làm chậm quá trình hô hấp và chín của trái cây, qua đó kéo dài thời gian bảo quản.

Bên cạnh việc kiểm soát nhiệt độ, nồng độ oxy và carbon dioxide bên trong container cũng được điều chỉnh chủ động. Các thông số này được cân bằng dựa trên đặc điểm của trái cây, trong đó tốc độ hô hấp có thể thay đổi theo kích thước và trọng lượng sầu riêng.

Đối thủ Việt Nam xuất khẩu sầu riêng theo cách chưa từng có: Cho 2 tấn trái cây đi tàu biển tới Trung Quốc, bên trong container có công nghệ đặc biệt- Ảnh 2.

Theo Hernan, kết quả của lần thử nghiệm mới nhất cho thấy sầu riêng vẫn duy trì được độ tươi và chất lượng sau gần hai tuần trên biển. Doanh nghiệp cho biết đã xác định rõ hơn các điều kiện vận chuyển cần thiết và hoàn thiện những quy trình vận hành tiêu chuẩn cho phương án này.

Nếu được hoàn thiện và áp dụng ở quy mô lớn, vận chuyển bằng đường biển có thể giúp sầu riêng Malaysia giảm phụ thuộc vào đường hàng không. So với vận chuyển hàng không, đường biển có tiềm năng giảm chi phí logistics khi xuất khẩu khối lượng lớn, đồng thời tạo thêm dư địa để sản phẩm tiếp cận thị trường đại chúng tại Trung Quốc.

Thời gian bảo quản dài hơn cũng giúp các nhà phân phối và bán lẻ có thêm sự linh hoạt trong quá trình tiếp nhận, lưu trữ và tiêu thụ sản phẩm. Việc giảm vận chuyển bằng đường hàng không đồng thời có thể góp phần giảm lượng khí thải carbon trong quá trình đưa sầu riêng tới thị trường Trung Quốc.

Đối với ngành sầu riêng Malaysia, giải pháp logistics này được kỳ vọng có thể hỗ trợ giải quyết một trong những vấn đề đang gây áp lực lên nông dân và nhà đầu tư. Chi phí xuất khẩu cao khiến một phần sản phẩm gặp khó khăn trong việc tiếp cận người mua bên ngoài Malaysia.

Trong bối cảnh ngành sầu riêng nước này đang đối mặt với những lo ngại về cung vượt cầu và giá giảm, khả năng vận chuyển sầu riêng bằng đường biển mà vẫn duy trì chất lượng có thể tạo thêm một lựa chọn cho hoạt động xuất khẩu.

Hernan cho biết giải pháp hiện vẫn cần tiếp tục được điều chỉnh, cải thiện và hoàn thiện. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm mới nhất cho thấy việc vận chuyển sầu riêng Malaysia bằng đường biển trong thời gian dài là một hướng có thể tiếp tục nghiên cứu và phát triển.


Theo Đức Minh

An ninh tiền tệ

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