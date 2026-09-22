Nga ồ ạt nhập 1 món đồ cũ từ Trung Quốc: Gần 75.000 chiếc trong 8 tháng, danh sách phía sau mới đáng chú ý

75.000 xe trong 8 tháng

Thị trường ô tô Nga đang chứng kiến một dòng xe đáng chú ý từ Trung Quốc: Xe đã qua sử dụng của các thương hiệu quốc tế.

Theo Vedomosti ngày 20/9, trong 8 tháng đầu năm 2026, Nga đã nhập khẩu khoảng 75.000 ô tô con đã qua sử dụng từ Trung Quốc, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2025. Một năm trước, con số này mới ở mức 38.000 xe. Số liệu do ông Sergei Tselikov, người đứng đầu Avtostat, công bố trên Telegram.

Điều đáng chú ý nằm ở danh sách những mẫu xe được đưa về Nga nhiều nhất.

Dẫn đầu là Volkswagen Tayron, với 5.926 chiếc. Đứng thứ hai là Toyota Corolla, đạt 5.096 chiếc. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Audi Q3 với 4.088 chiếc và Audi A3 với 3.907 chiếc. Volkswagen Golf đứng thứ năm với 2.809 chiếc.

Một số liệu của Interfax cho thấy trong tháng 8, Trung Quốc chiếm 29,1% tổng lượng ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu vào Nga, đứng sau Nhật Bản với 56%. Trong khi đó, với xe mới, Trung Quốc thậm chí chiếm tới 72,5% lượng ô tô nhập khẩu trong tháng này.

Một số xe gần như mới hoàn toàn được đăng ký tại Trung Quốc rồi phân loại thành "xe đã qua sử dụng" trước khi xuất khẩu. Ảnh: Reuters

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh thị trường ô tô Nga đang thay đổi mạnh về nguồn cung. Các kênh nhập khẩu chính thức của nhiều thương hiệu nước ngoài đã bị thu hẹp, nhưng nhu cầu đối với những thương hiệu quen thuộc vẫn tồn tại.

Reuters từng điều tra dòng xe đi từ Trung Quốc sang Nga và phát hiện nhiều xe Volkswagen, Toyota, Mazda, BMW, Mercedes-Benz... được đưa vào Nga thông qua các mạng lưới thương mại trung gian. Một phần xe được sản xuất tại Trung Quốc, phần khác được vận chuyển qua thị trường này.

Đáng chú ý, Reuters cho biết một số xe gần như mới hoàn toàn được đăng ký tại Trung Quốc rồi phân loại thành "xe đã qua sử dụng" trước khi xuất khẩu. Cách này giúp các nhà kinh doanh thuận lợi hơn trong việc đưa xe vào những thị trường mà hãng sản xuất không còn bán hàng trực tiếp.

Điều đó phần nào giải thích vì sao danh sách xe cũ nhập từ Trung Quốc vào Nga lại xuất hiện dày đặc những cái tên của Đức và Nhật Bản.

Trung Quốc đang trở thành "cửa ngõ" mới của ô tô vào Nga?

Trong tháng 8, lượng ô tô mới mang thương hiệu Trung Quốc được đăng ký tại Nga giảm 34,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống 42.718 chiếc. Trái lại, số ô tô Trung Quốc đã qua sử dụng được đăng ký lại tăng 24,8%, lên 36.373 chiếc.

Nếu tính rộng hơn, trong 8 tháng đầu năm, Nga đăng ký 334.300 ô tô mới của các thương hiệu Trung Quốc, giảm 19,8%. Trong khi đó, lượng ô tô Trung Quốc đã qua sử dụng đăng ký lại tăng 35,6%, lên 254.100 chiếc.

Đặc biệt, số liệu của Tselikov cho thấy riêng xe đã qua sử dụng nhập trực tiếp từ Trung Quốc đã đạt 75.000 chiếc trong 8 tháng, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Trong danh sách này, Volkswagen Tayron là trường hợp đặc biệt đáng chú ý. Chỉ trong 8 tháng, có 5.926 chiếc được đưa từ Trung Quốc sang Nga, tương đương gần 8% toàn bộ lượng xe cũ nhập từ thị trường này.

Đây cũng là sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Theo dữ liệu được các phương tiện Nga dẫn lại từ Avtostat, trong 4 tháng đầu năm, Toyota Corolla mới là mẫu đứng đầu với 2.136 chiếc, còn Volkswagen Tayron đứng thứ hai với 1.988 chiếc.

Việc Tayron vượt Corolla cho thấy nhu cầu đối với những mẫu crossover cỡ trung đang tăng trong dòng xe nhập từ Trung Quốc.

Một yếu tố khác cũng đang tác động tới cơ cấu thị trường là quy định về phí tái chế xe tại Nga. Interfax dẫn dữ liệu Avtostat cho biết tỷ trọng ô tô cũ có động cơ trên 160 mã lực trong tổng lượng nhập khẩu đã giảm mạnh; trong năm 2026, nhóm này chỉ chiếm hơn 2%, trong khi trước đây từng ở mức khoảng 60%.

Điều này khiến các nhà nhập khẩu phải điều chỉnh danh mục xe, đặc biệt hướng tới những mẫu có công suất phù hợp hơn với mức phí áp dụng.

Đáng chú ý, Vedomosti cũng ghi nhận một xu hướng khác: trong tháng 8, nhu cầu đối với xe diesel đã qua sử dụng tại Nga tăng 33% so với tháng 6.

Con số 75.000 xe cho thấy nguồn xe vào Nga đang thay đổi khá rõ. Trung Quốc không chỉ bán xe của các hãng nội địa, mà còn trở thành một nguồn cung quan trọng cho những mẫu xe quốc tế mà người Nga vẫn có nhu cầu.

Đáng chú ý, trong số xe cũ từ Trung Quốc vào Nga, những cái tên được mua nhiều nhất lại là Volkswagen, Toyota và Audi. Nói cách khác, Trung Quốc đang trở thành một con đường để nhiều mẫu xe nước ngoài tiếp tục xuất hiện trên thị trường Nga, dù các hãng này đã thu hẹp hoặc dừng hoạt động trực tiếp tại đây.