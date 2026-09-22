Chỉ Việt Nam tạo ra ngành công nghiệp tỷ đô cho mặt hàng này - chiếm 90% xuất khẩu toàn cầu

Xuất khẩu cá tra Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm 2026, song diễn biến giữa các thị trường ngày càng phân hóa. Trong khi Trung Quốc và Brazil ghi nhận kết quả tích cực, xuất khẩu sang Mỹ chịu sức ép lớn từ các chính sách thuế và nhu cầu tiêu thụ.

Theo số liệu xuất khẩu, trong tháng 8/2026, kim ngạch cá tra Việt Nam đạt khoảng 205 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2025.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 27% tổng kim ngạch trong 8 tháng đầu năm. Riêng tháng 8, xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 60 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt khoảng 417 triệu USD, tăng gần 30%. Mức tăng trưởng này đóng góp đáng kể vào kết quả chung của ngành, trong bối cảnh nhiều thị trường nhập khẩu khác đang đối mặt với sức ép về nhu cầu và chi phí.

Nhu cầu tại Trung Quốc vẫn được duy trì, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam khai thác các dòng sản phẩm phù hợp với thị trường tiêu dùng và chế biến. Bên cạnh Trung Quốc, Brazil cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, trở thành một trong những thị trường đóng góp quan trọng cho hoạt động xuất khẩu cá tra trong năm nay.

Trái ngược với diễn biến tại Trung Quốc, xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ tiếp tục suy giảm. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này giảm gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, mức giảm lên tới khoảng 50%.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu là chính sách thuế bổ sung của Mỹ. Từ ngày 24/2/2026, Mỹ áp dụng mức phụ thu nhập khẩu 10% trong thời hạn 150 ngày. Sau khi biện pháp này kết thúc vào ngày 24/7, hàng hóa Việt Nam tiếp tục chịu mức thuế bổ sung 12,5% theo Điều 301, bên cạnh các nghĩa vụ thuế hiện hành.

Đối với mặt hàng cá tra, doanh nghiệp còn phải tính đến thuế chống bán phá giá. Việc cộng dồn các khoản thuế có thể làm tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của cá tra Việt Nam tại thị trường Mỹ, đặc biệt ở phân khúc phi lê đông lạnh vốn cạnh tranh mạnh về giá.

Ngoài vấn đề thuế, ngành cá tra còn đối mặt với xu hướng bảo hộ sản xuất nội địa và sức mua chưa phục hồi vững chắc. Những yếu tố này khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì thị phần và mở rộng đơn hàng tại Hoa Kỳ.

Trước sự phân hóa giữa các thị trường, việc đa dạng hóa điểm đến xuất khẩu đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với ngành cá tra Việt Nam. Các doanh nghiệp có thể tập trung khai thác thêm thị trường EU, Trung Đông, ASEAN và những khu vực có nhu cầu đối với nhóm cá thịt trắng.

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, cá tra đã trở thành một trong những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Nước ta hiện chiếm hơn 95% thị phần cá tra thương mại toàn cầu, dù nhiều quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Ai Cập và Trung Quốc cũng đang phát triển nuôi các loài cá da trơn.

Lợi thế của cá tra Việt Nam không chỉ đến từ quy mô sản xuất mà còn nằm ở chuỗi giá trị tương đối hoàn thiện, hệ thống chế biến và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng giúp sản phẩm duy trì vị thế tại nhiều thị trường nhập khẩu.

Tuy nhiên, để tăng trưởng bền vững, ngành cá tra cần chuyển dịch từ cạnh tranh chủ yếu bằng giá sang nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm chế biến và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Việc mở rộng thị trường cũng sẽ giúp doanh nghiệp giảm mức độ phụ thuộc vào những thị trường đang chịu tác động lớn từ chính sách thuế và biến động sức mua.