Lời khuyên dành cho những người đang sở hữu điện thoại thông minh: Một tính năng cực tốt đang bị bỏ lỡ

Sức sống của công nghệ cổ điển trên smartphone

Trải qua nhiều thập kỷ phát triển, công nghệ truyền tải tín hiệu qua mắt chiếu hồng ngoại (IR) vẫn đóng vai trò nền tảng trong thiết kế các thiết bị điều khiển từ xa. Dù các chuẩn kết nối không dây như Bluetooth hay Wi-Fi đã trở thành tiêu chuẩn trên Smart TV hiện đại, phương thức IR truyền thống vẫn giữ ưu thế tuyệt đối về độ tin cậy và khả năng truyền lệnh tức thì.

Trên thị trường di động, một số nhà sản xuất thiết bị Android vẫn duy trì việc tích hợp mắt chiếu hồng ngoại IR Blaster đi kèm ứng dụng điều khiển vạn năng cài sẵn. Người dùng chỉ cần khởi chạy ứng dụng, chọn mục thêm thiết bị và tìm kiếm thương hiệu TV tương ứng. Sau một vài thao tác thử nghiệm phím bấm để hệ thống xác nhận mã lệnh IR phù hợp, chiếc điện thoại sẽ lập tức trở thành một điều khiển từ xa toàn năng.

Điểm vượt trội lớn nhất của kết nối hồng ngoại là khả năng bật và tắt TV trực tiếp từ trạng thái tắt hoàn toàn, điều mà các kết nối mạng không dây đôi khi gặp hạn chế. Tuy nhiên, linh kiện phần смысле này hiện khá hiếm hoi và thường bị loại bỏ trên các dòng flagship chủ lực của Samsung, Google hay Apple. Nếu thiết bị của bạn không sở hữu mắt chiếu IR, các giải pháp kết nối qua mạng nội bộ sẽ là phương án thay thế tối ưu.

Kết nối biển điện thoại thành chiếc điều khiển

Đa số các nền tảng Smart TV hiện nay đều phát triển ứng dụng đồng hành trên di động, mang lại khả năng đồng bộ sâu và độ ổn định cao. Với các dòng TV chạy hệ điều hành Google TV hoặc Android TV, người dùng có thể dễ dàng liên kết thông qua ứng dụng Google TV có sẵn trên cả Android và iOS. Quá trình ghép nối diễn ra nhanh chóng khi điện thoại và TV cùng kết nối chung một mạng Wi-Fi và đã bật Bluetooth.

Tương tự, đa phần các hệ sinh thái khác cũng cung cấp ứng dụng di động riêng biệt với giao diện trực quan. Người dùng được trang bị cụm phím điều hướng, nút tăng giảm âm lượng cùng đầy đủ các phím chức năng tương tự một chiếc điều khiển vật lý. Đặc biệt, ưu điểm vượt trội nhất của các ứng dụng này nằm ở khả năng kích hoạt bàn phím QWERTY của smartphone mỗi khi người dùng cần nhập liệu tìm kiếm hoặc điền thông tin đăng nhập trên TV.

Không dừng lại ở vai trò điều khiển, các ứng dụng chính hãng còn đóng vai trò như một trung tâm quản lý nội dung thứ hai. Người dùng có thể tìm kiếm phim ảnh, khởi chạy ứng dụng trực tiếp hoặc tạo danh sách xem cá nhân hóa ngay trên màn hình điện thoại trước khi truyền tải lên màn hình lớn. Mặc dù đa số ứng dụng yêu cầu đăng nhập tài khoản cá nhân để thiết lập, đây vẫn là giải pháp toàn diện nhất cho người dùng phổ thông.

Giải pháp từ bên thứ ba và kỹ thuật bật TV qua chế độ chờ

Đối với hệ sinh thái Apple, người dùng iPhone sở hữu Apple TV thậm chí không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào. Tính năng điều được tích hợp sẵn trong Trung tâm điều khiển của iOS, cho phép thao tác tức thì chỉ với một cú vuốt màn hình. Mặc dù tính năng tích hợp sâu này không xuất hiện trên hệ điều hành Android, người dùng nền tảng của Google vẫn có rất nhiều lựa chọn chất lượng từ các nhà phát triển bên thứ ba.

Một ví dụ điển hình là ứng dụng TV (Apple) Remote Control trên Google Play Store, đã ghi nhận hơn 500.000 lượt tải xuống cùng điểm đánh giá trung bình 4,6 sao. Ứng dụng này mô phỏng chính xác giao diện tối giản của Apple Remote, hỗ trợ gửi lệnh đến TV thông qua mạng Wi-Fi nội bộ hoặc sóng hồng ngoại. Sự phong phú của các ứng dụng bên thứ ba giúp người dùng linh hoạt lựa chọn giao diện và tính năng phù hợp nhất với thói quen sử dụng cá nhân.

Rào cản lớn nhất khi điều khiển TV qua Wi-Fi là khả năng bật thiết bị khi đang ở chế độ chờ. Để khắc phục hạn chế này, người dùng cần kích hoạt tính năng Wake-on-LAN (WOL) trong phần cài đặt mạng của TV. Trên một số dòng TV khác, tùy chọn này nằm trong mục quản lý điện năng dưới dạng chế độ "Tăng cường" (Increased) hoặc "Tối ưu hóa" (Optimized), giúp card mạng không dây duy trì kết nối ngay cả khi TV đang trong trạng thái nghỉ.

Việc biến smartphone thành điều khiển Smart TV không đơn thuần là giải pháp tình thế khi chiếc điều khiển vật lý bị thất lạc hay hỏng hóc. Sự kết hợp giữa bàn phím cảm ứng linh hoạt, giao diện điều khiển thông minh và khả năng tương tác nội dung đa dạng đã biến điện thoại trở thành công cụ điều khiển vượt trội. Nắm vững các phương thức kết nối từ IR đến Wi-Fi sẽ giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm giải trí kỹ thuật số trong ngôi nhà hiện đại.