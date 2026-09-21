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Valeura Energy đã phát hiện dầu tại hai tầng chứa riêng biệt ở Lô G1/48 thuộc Vịnh Thái Lan, đồng thời bắt đầu lập kế hoạch phát triển mỏ Suraphi thay vì tiếp tục khoan thăm dò tại khu vực này.

Theo Valeura Energy Inc., phát hiện được thực hiện thông qua giếng Manora-9, được khoan cùng các nhánh phụ cách giàn khoan Manora A khoảng 4,5 km về phía đông bắc. Valeura hiện nắm giữ 70% quyền khai thác tại Lô G1/48.

Kết quả đo địa vật lý cho thấy giếng Manora-9 gặp dầu tại hai tầng chứa. Tại tầng E, giếng ghi nhận cột dầu thô cao khoảng 190,8 m, trong đó lớp dầu có thể khai thác dày 49,4 m. Ở tầng D nằm sâu hơn, cột dầu thô đạt khoảng 258,8 m, với lớp dầu có thể khai thác dày 52,4 m.

Valeura đặt tên phát hiện mới là Suraphi. Công ty cho biết kết quả thu được cao hơn dự kiến trước khi khoan và đang chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch phát triển mỏ. Theo CEO Sean Guest, quy mô phát hiện có thể tạo cơ sở để xây dựng một cơ sở sản xuất vệ tinh riêng.

Thay vì tiếp tục khoan thêm các giếng thăm dò tại Suraphi, Valeura sẽ tập trung vào công tác đánh giá và lập kế hoạch phát triển. Công ty đồng thời dự kiến thăm dò mỏ Malida, nằm cách Suraphi khoảng 3,5 km về phía đông, đồng thời đánh giá lại các mục tiêu tiềm năng khác trong khu vực dựa trên dữ liệu mới thu được.

Phát hiện Suraphi diễn ra trong bối cảnh Valeura tiếp tục mở rộng hoạt động khai thác và thăm dò tại Vịnh Thái Lan. Công ty cho biết chương trình khoan tại khu vực này đã mang lại thêm các cơ hội phát triển cho danh mục tài sản hiện có.

Bên cạnh hoạt động thăm dò, sản lượng tại mỏ Jasmine của Valeura cũng tăng lên khoảng 8.250 thùng/ngày trước tiền bản quyền, so với khoảng 7.570 thùng/ngày trước đó, sau khi công ty hoàn thành bốn giếng khai thác mới.

Hoạt động khoan tại Vịnh Thái Lan dự kiến tạm dừng trong thời gian giàn khoan Borr Mist được tháo dỡ. Valeura dự kiến nối lại chương trình vào đầu tháng 11 bằng giàn khoan Shelf Drilling Enterprise. Giàn khoan này trước tiên sẽ được sử dụng để khoan tại mỏ Nong Yao, sau đó chuyển sang chương trình khoan phát triển tại mỏ Wassana.

Việc phát hiện Suraphi bổ sung thêm một tài sản tiềm năng vào danh mục của Valeura tại Vịnh Thái Lan, nơi công ty đang triển khai đồng thời các hoạt động thăm dò, đánh giá và phát triển mỏ.