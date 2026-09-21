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Bentley đổi chủ tại Việt Nam, về chung nhà Audi, Jaguar & Land Rover

| | Thị trường

Bentley đổi chủ tại Việt Nam, về chung nhà Audi, Jaguar & Land Rover

Với đơn vị quản lý mới, Bentley khả năng cao sẽ có thêm nhiều hoạt động cho nhóm khách hàng cao cấp.

Tập đoàn Pon Phú Thái Mobility (PPTMG) xác nhận đã chính thức tiếp quản đại lý được ủy quyền của Bentley Motors tại Việt Nam. Thời gian tiếp quản diễn ra từ ngày 27/8. Trước đây, Bentley Việt Nam được phân phối bởi Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam.

Bà Anouk Van Houwelingen - Tổng giám đốc PPTMG. Ảnh: Bentley

Bentley về chung nhà Audi, Jaguar & Land Rover

PPTMG là liên doanh giữa Pon Holdings và Phú Thái Holdings. Trong đó, Pon Holdings là tập đoàn vận tải và ô tô với hơn 125 năm kinh nghiệm, Phú Thái Holdings là tập đoàn phân phối và đầu tư đa ngành tại Việt Nam.

Sau khi "thâu tóm" được hãng xe Anh quốc, PPTMG hiện quản lý tổng cộng 4 thương hiệu xe sang gồm Audi, Bentley, Jaguar & Land Rover. Trước Bentley, Audi được PPTMG mua lại phần lớn cổ phần và nắm trọn mảng kinh doanh của thương hiệu tại Việt Nam.

Đơn vị phân phối mới cho biết khách hàng hiện tại vẫn tiếp tục nhận được các dịch vụ, chế độ bảo hành, hỗ trợ hậu mãi như trước đây và không bị gián đoạn.

Tổng giám đốc PPTMG, bà Anouk Van Houwelingen, cho biết: "PPTMG sẽ tiếp tục đầu tư bền vững vào năng lực vận hành xuất sắc, gia tăng sự gắn kết với khách hàng và thiết lập các tiêu chuẩn bán lẻ ô tô cao cấp để hỗ trợ sự tăng trưởng dài hạn của Bentley".

Bentley Flying Spur Hybrid là mẫu xe cuối cùng được nhà phân phối cũ ra mắt. Ảnh: Bentley

Bentley Việt Nam đang bán xe gì?

Thương hiệu Bentley xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2014. Hãng xe sang này hiện có 2 showroom tại TP.HCM và Hà Nội. Hiện tại, PPTMG vẫn chưa tiết lộ kế hoạch mở thêm hệ thống showroom và xưởng dịch vụ cho khách hàng Bentley.

Trước khi về tay PPTMG, nhà phân phối cũ đã mang đến cho khách Việt nhiều dòng xe khác nhau. Dải sản phẩm của thương hiệu này khá đa dạng, có thể kể đến như Bentayga, Continental GT, Flying Spur hay Mulsanne.

Lần gần nhất CT-Wearnes giới thiệu mẫu xe mới là Bentley Flying Spur Hybrid vào năm 2022. Xe được bán với giá khởi điểm 16,8 tỷ đồng. Vào thời điểm ra mắt, đây là mẫu sedan hạng sang đầu tiên trên thế giới sở hữu hệ truyền động hybrid.

Theo Vĩnh Phúc

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Bentley

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