Mỹ báo tin vui lớn cho 1 mặt hàng của Việt Nam

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm 2026, với sản lượng tăng hơn 15%. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước, tạo áp lực lên giá trị gia tăng của ngành hàng.

Trong tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 23.000 tấn hạt tiêu, thu về gần 148 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm nhẹ, trong khi kim ngạch giảm khoảng 1%. Dù vậy, nếu so với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu vẫn tăng khoảng 6% về lượng và 5% về trị giá.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 192.000 tấn hạt tiêu, với kim ngạch đạt 1,25 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng tăng hơn 15%, còn giá trị xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Diễn biến này cho thấy sản lượng đang là yếu tố chính thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong năm nay.

Giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân trong tháng 8 đạt khoảng 6.500 USD/tấn, giảm nhẹ so với tháng 7 và cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 8 tháng, giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 6.510 USD/tấn, thấp hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Việc giá giảm trong khi lượng xuất khẩu tăng cho thấy thị trường hạt tiêu đang chịu áp lực từ nguồn cung được cải thiện, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn chưa phục hồi đồng đều.

Điều này khiến kim ngạch xuất khẩu tăng chậm hơn tốc độ tăng sản lượng. Trong thời gian tới, chất lượng sản phẩm, chế biến sâu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị hạt tiêu Việt Nam.

Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026. Lượng xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 46.000 tấn, chiếm 24% tổng lượng xuất khẩu, tăng so với tỷ trọng cùng kỳ năm 2025.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang Mỹ tăng khoảng 24% về lượng và 19% về trị giá, tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của ngành hạt tiêu.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng hiện là nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất của Mỹ. Với thị phần áp đảo hơn 80%, Việt Nam đang bỏ xa các đối thủ là Ấn Độ, Indonesia và Brazil trong cuộc đua xuất khẩu loại hạt được ví như "vàng đen" sang thị trường Mỹ.

Bên cạnh Mỹ, nhiều thị trường cũng ghi nhận mức tăng đáng kể về lượng nhập khẩu hạt tiêu Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn gấp đôi, Thái Lan tăng gần 70%, Hà Lan tăng khoảng 31%, Ai Cập tăng gần 25% và Philippines tăng khoảng 19%.

Ở chiều ngược lại, lượng xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất giảm gần 30%, Ấn Độ giảm khoảng 23%, Anh giảm 18% và Đức giảm 14%.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá xuất khẩu bình quân vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước, phản ánh áp lực từ nguồn cung hạt tiêu toàn cầu ngày càng dồi dào. Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, ngành hạt tiêu cần tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển các sản phẩm chế biến sâu, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững và đa dạng hóa thị trường để gia tăng giá trị xuất khẩu.

Cục Hải quan nhận định triển vọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong những tháng cuối năm 2026 vẫn khá tích cực. Tuy nhiên, dư địa mở rộng thị phần sẽ không còn nhiều do mức thị phần hiện đã rất cao. Vì vậy, tăng trưởng xuất khẩu thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng duy trì nguồn cung ổn định, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm, thay vì chỉ cạnh tranh về giá.