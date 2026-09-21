Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ báo tin vui lớn cho 1 mặt hàng của Việt Nam

| | Thị trường

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam ở mặt hàng này.

Mỹ báo tin vui lớn đến Việt Nam - Ảnh 1.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm 2026, với sản lượng tăng hơn 15%. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước, tạo áp lực lên giá trị gia tăng của ngành hàng.

Trong tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 23.000 tấn hạt tiêu, thu về gần 148 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm nhẹ, trong khi kim ngạch giảm khoảng 1%. Dù vậy, nếu so với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu vẫn tăng khoảng 6% về lượng và 5% về trị giá.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 192.000 tấn hạt tiêu, với kim ngạch đạt 1,25 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng tăng hơn 15%, còn giá trị xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Diễn biến này cho thấy sản lượng đang là yếu tố chính thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong năm nay.

Giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân trong tháng 8 đạt khoảng 6.500 USD/tấn, giảm nhẹ so với tháng 7 và cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 8 tháng, giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 6.510 USD/tấn, thấp hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Việc giá giảm trong khi lượng xuất khẩu tăng cho thấy thị trường hạt tiêu đang chịu áp lực từ nguồn cung được cải thiện, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn chưa phục hồi đồng đều.

Điều này khiến kim ngạch xuất khẩu tăng chậm hơn tốc độ tăng sản lượng. Trong thời gian tới, chất lượng sản phẩm, chế biến sâu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị hạt tiêu Việt Nam.

Mỹ báo tin vui lớn đến Việt Nam - Ảnh 2.

 Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026. Lượng xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 46.000 tấn, chiếm 24% tổng lượng xuất khẩu, tăng so với tỷ trọng cùng kỳ năm 2025.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang Mỹ tăng khoảng 24% về lượng và 19% về trị giá, tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của ngành hạt tiêu.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng hiện là nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất của Mỹ. Với thị phần áp đảo hơn 80%, Việt Nam đang bỏ xa các đối thủ là Ấn Độ, Indonesia và Brazil trong cuộc đua xuất khẩu loại hạt được ví như "vàng đen" sang thị trường Mỹ.

Bên cạnh Mỹ, nhiều thị trường cũng ghi nhận mức tăng đáng kể về lượng nhập khẩu hạt tiêu Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn gấp đôi, Thái Lan tăng gần 70%, Hà Lan tăng khoảng 31%, Ai Cập tăng gần 25% và Philippines tăng khoảng 19%.

Ở chiều ngược lại, lượng xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất giảm gần 30%, Ấn Độ giảm khoảng 23%, Anh giảm 18% và Đức giảm 14%.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá xuất khẩu bình quân vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước, phản ánh áp lực từ nguồn cung hạt tiêu toàn cầu ngày càng dồi dào. Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, ngành hạt tiêu cần tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển các sản phẩm chế biến sâu, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững và đa dạng hóa thị trường để gia tăng giá trị xuất khẩu.

Cục Hải quan nhận định triển vọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong những tháng cuối năm 2026 vẫn khá tích cực. Tuy nhiên, dư địa mở rộng thị phần sẽ không còn nhiều do mức thị phần hiện đã rất cao. Vì vậy, tăng trưởng xuất khẩu thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng duy trì nguồn cung ổn định, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm, thay vì chỉ cạnh tranh về giá.

Khánh Vy

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sở hữu loại hạt đắt nhất thế giới mà toàn cầu đang ‘thèm khát’: Trên 3 năm mới được thu hoạch, nước ta có diện tích trồng 46.000ha

Việt Nam sở hữu loại hạt đắt nhất thế giới mà toàn cầu đang ‘thèm khát’: Trên 3 năm mới được thu hoạch, nước ta có diện tích trồng 46.000ha Nổi bật

Tin được không: iPhone Air giờ đã ngang giá iPhone 15

Tin được không: iPhone Air giờ đã ngang giá iPhone 15 Nổi bật

Khoan thẳng đứng xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu 45 triệu thùng tại quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi

Khoan thẳng đứng xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu 45 triệu thùng tại quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi

11:11 , 21/09/2026
Giá bạc sáng ngày 21/9 tại DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank

Giá bạc sáng ngày 21/9 tại DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank

10:36 , 21/09/2026
Dùng AirPods Pro 3 mãi mà không biết là hàng giả, đến khi tai nghe bị hỏng mới nhận ra

Dùng AirPods Pro 3 mãi mà không biết là hàng giả, đến khi tai nghe bị hỏng mới nhận ra

09:55 , 21/09/2026
VTI triển khai kho thông minh tích hợp Robotics tại Sumi-Hanel

VTI triển khai kho thông minh tích hợp Robotics tại Sumi-Hanel

09:22 , 21/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên