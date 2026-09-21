Hàng xóm Việt Nam rót 350 triệu USD vào một quốc gia châu Phi: Phát triển vùng trồng 130.000 ha, đặt cược vào hai loại ‘hạt vàng'

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Hai tập đoàn nhà nước Trung Quốc đã ký các thỏa thuận trị giá tổng cộng 350 triệu USD để phát triển hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp tại Angola, tập trung vào ngô, đậu nành và các loại ngũ cốc.

Theo Bộ Nông nghiệp Angola, các dự án được triển khai trong bối cảnh quốc gia châu Phi này muốn đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và hạn chế nhập khẩu lương thực.

Một trong các thỏa thuận liên quan đến SinoHydro Group, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực thủy điện và kỹ thuật dân dụng của Trung Quốc. Công ty dự kiến đầu tư hơn 100 triệu USD để phát triển một vùng sản xuất ngũ cốc trên diện tích 30.000 ha tại 6 tỉnh phía Đông Angola.

Theo thỏa thuận, SinoHydro được quyền sử dụng khu đất trong 25 năm mà không phải chịu thuế. Khoảng 60% sản lượng từ dự án dự kiến được xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc.

SinoHydro cũng có kế hoạch xây dựng một trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm giống cây trồng nhằm cải thiện năng suất, đồng thời thu hút thêm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp tại Angola.

Thỏa thuận còn lại được ký với CITIC Group, tập đoàn tài chính và đầu tư nhà nước Trung Quốc. CITIC cam kết đầu tư 250 triệu USD trong 5 năm tới để phát triển 100.000 ha đất trồng ngô và đậu nành.

Theo công ty, hoạt động khai hoang đã được triển khai trên 3.000 ha tại tỉnh Cuanza Norte và 5.000 ha tại tỉnh Malanje. Diện tích canh tác dự kiến được nâng lên 10.000-20.000 ha vào năm tới. Mục tiêu sản xuất của dự án là khoảng 8 tấn ngô và 5 tấn đậu nành/ha.

Bộ Nông nghiệp Angola cho biết các thỏa thuận với doanh nghiệp Trung Quốc nhằm thúc đẩy sản xuất ngũ cốc quy mô lớn, tăng năng suất, tạo việc làm và giảm nhập khẩu lương thực.

Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách đa dạng hóa nguồn cung nông sản, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ ngành chăn nuôi như đậu nành.

Trung Quốc hiện cũng nhập khẩu ngô và đậu nành từ Nam Phi, trong khi Ethiopia và Benin là những nguồn cung đậu nành khác từ châu Phi.

Các dự án tại Angola cho thấy nông nghiệp đang trở thành một lĩnh vực được Trung Quốc mở rộng hợp tác tại châu Phi, bên cạnh những lĩnh vực truyền thống như năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Trong nhiều năm, quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Angola tập trung đáng kể vào dầu mỏ và các dự án cơ sở hạ tầng. Angola là một trong những nhà cung cấp dầu quan trọng của Trung Quốc.

Việc phát triển các vùng sản xuất ngũ cốc quy mô lớn có thể giúp Trung Quốc bổ sung thêm nguồn cung nông sản từ bên ngoài, trong khi Angola có thêm vốn, công nghệ và thị trường tiêu thụ cho ngành nông nghiệp.