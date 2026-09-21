Toyota làm điều chưa từng có: Sản xuất một dòng xe đặc biệt, động cơ xăng nhưng không dùng để kéo xe

Theo Nikkei, Toyota Motor sẽ lần đầu sản xuất xe điện mở rộng phạm vi (EREV) tại Trung Quốc, với sản lượng ban đầu vài trăm xe mỗi tháng, dự kiến tăng lên khoảng 200.000 xe vào năm tới và 400.000 xe vào năm 2028.

Động thái này nằm trong kế hoạch mở rộng danh mục xe điện của Toyota tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, nơi hãng muốn củng cố vị thế trong bối cảnh nhu cầu đối với các phương tiện sử dụng năng lượng mới ngày càng tăng.

Năm 2025, Toyota bán khoảng 200.000 xe thuần điện và 180.000 xe hybrid cắm điện trên toàn cầu. Nếu đạt công suất như kế hoạch, EREV sẽ trở thành một phần đáng kể trong danh mục xe điện của hãng.

Đặc điểm của xe EREV là được trang bị thêm một động cơ đốt trong cỡ nhỏ nhưng không trực tiếp truyền lực tới bánh xe mà chủ yếu hoạt động như một máy phát điện để bổ sung năng lượng cho pin.

Cấu trúc này giúp EREV duy trì trải nghiệm vận hành gần với xe điện chạy pin, đồng thời giảm bớt nỗi lo về phạm vi hoạt động. Theo thông tin trong bài, phạm vi hoạt động của một số mẫu EREV có thể dài hơn đáng kể so với xe thuần điện, thậm chí gấp 5 lần.

So với hybrid cắm điện (PHEV), EREV có cách bố trí hệ truyền động khác. PHEV có cả mô-tơ điện và động cơ đốt trong cùng tham gia dẫn động bánh xe, trong khi động cơ đốt trong trên EREV chủ yếu đảm nhiệm việc tạo điện. Nhờ đó, EREV được cho là mang lại cảm giác vận hành êm và mượt tương tự xe điện chạy pin, trong khi giá bán có thể tương đương xe hybrid cắm điện.

Tuy nhiên, việc bổ sung động cơ đốt trong khiến EREV có cấu trúc phức tạp hơn xe điện chạy pin. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất năng lượng và khiến công tác bảo dưỡng trở nên phức tạp hơn.

Thị trường ô tô Trung Quốc đang bị thống trị bởi các ông lớn nội địa.

Toyota lựa chọn Trung Quốc để triển khai EREV trong bối cảnh thị trường ô tô nước này đang có sự thay đổi nhanh chóng. Theo KPMG Consulting, doanh số xe mới tại Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm đạt khoảng 10,17 triệu chiếc, trong đó xe năng lượng mới chiếm 56%, mức cao kỷ lục.

Quá trình chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện tại Trung Quốc đang diễn ra mạnh mẽ, nhưng hạ tầng sạc vẫn là một trong những yếu tố khiến người tiêu dùng cân nhắc. Ông Tomoyuki Suzuki, đối tác tại AlixPartners nhận định, EREV đang dần được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận như một lựa chọn thực tế trong quá trình điện hóa ô tô.

Trong khi đó, xe thuần điện tại Trung Quốc đang chịu sức ép lớn về giá do các nhà sản xuất trong nước tăng mạnh đầu tư và năng lực sản xuất. Cuộc cạnh tranh này khiến các hãng phải đối mặt với nguy cơ biên lợi nhuận thu hẹp.

Do vậy, EREV có thể mở ra một hướng đi khác cho Toyota, bởi hệ thống truyền động phức tạp hơn xe thuần điện và có khả năng có giá cao hơn. Đặc điểm này giúp EREV có dư địa lợi nhuận tốt hơn và ít chịu tác động trực tiếp từ cuộc chiến giá.

Đây cũng là vấn đề đáng chú ý đối với các hãng xe Nhật Bản tại Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã không đưa xe hybrid vào nhóm phương tiện được hưởng các ưu đãi thuế dành cho xe năng lượng mới, trong khi hybrid vốn là thế mạnh của nhiều nhà sản xuất Nhật Bản.

Một lãnh đạo Toyota cho biết, cạnh tranh tại Trung Quốc ngày càng gay gắt khi thị trường tập trung vào xe điện và các nhà sản xuất liên tục tham gia cuộc chiến về giá. Theo vị này, Toyota cần tìm cách tránh bị cuốn vào cuộc cạnh tranh đó.

Toyota không phải hãng xe duy nhất hướng tới EREV tại Trung Quốc. Nissan Motor trong năm nay lần đầu trang bị hệ thống truyền động mở rộng phạm vi cho mẫu SUV NX8 dành cho thị trường này. Hãng cũng đang định hướng Trung Quốc trở thành trung tâm đổi mới và xuất khẩu.

Trong tháng này, Xiaomi cũng ra mắt một mẫu xe điện sử dụng công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động. Sự tham gia của nhiều hãng cho thấy EREV đang trở thành một lựa chọn được các nhà sản xuất cân nhắc trong bối cảnh thị trường xe điện Trung Quốc ngày càng cạnh tranh.

Theo Hikari Todoroki, chuyên gia tư vấn cấp cao tại KPMG Consulting, cuộc cạnh tranh về giá trong phân khúc xe điện chạy pin tại Trung Quốc đang rất khốc liệt, trong khi một số doanh nghiệp chấp nhận hy sinh lợi nhuận để giành thị phần. Bà cho rằng các hãng xe Nhật Bản cần duy trì danh mục sản phẩm đa dạng và chiến lược bán hàng linh hoạt để cạnh tranh tại thị trường này.