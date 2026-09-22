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Loạt ô tô điện mới sản xuất tại Việt Nam sắp ra mắt: Giá dự kiến từ 103 triệu đồng, có mẫu trông như 'tiểu Mini Cooper'

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TMT Group chuẩn bị giới thiệu dải xe điện mới tại Việt Nam, gồm 5 mẫu được hé lộ hình ảnh, hướng đến nhiều nhu cầu sử dụng. Giá dự kiến của toàn dải sản phẩm từ 103-296 triệu đồng.

TMT Group đang chuẩn bị giới thiệu một dải xe điện mới tại Việt Nam. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, các sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, thiết kế 4 cửa và được phát triển cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ đi lại cá nhân, gia đình đến giao nhận và vận chuyển hàng hóa.

TMT Group hiện mới hé lộ hình ảnh và định hướng của dải sản phẩm. Các thông tin cụ thể về thông số kỹ thuật, phạm vi hoạt động, giá bán từng mẫu và thời điểm chính thức đưa xe ra thị trường chưa được công bố.

Ba mẫu xe điện E2, E3 và E5 có thiết kế giống ô tô con

Trong số 5 mẫu xe được TMT Group hé lộ hình ảnh, E2, E3 và E5 có kiểu dáng gần với ô tô con, với thân xe kín và 4 cửa bên.

E2 có thiết kế vuông vức, phần đầu với mảng ốp màu đen và cụm đèn hình chữ nhật. Thiết kế mẫu xe này gợi nhớ đến Wuling MiniEV. Trong khi đó, nội thất có vô-lăng hai chấu, màn hình trước người lái và màn hình trung tâm.

Loạt ô tô điện mới sản xuất tại Việt Nam sắp ra mắt: Giá dự kiến từ 103 triệu đồng, có mẫu trông như 'tiểu Mini Cooper' - Ảnh 1.

E2 là mẫu xe điện có kích thước nhỏ nhất trong bộ 3. Ảnh: TMTE2 là mẫu xe điện có kích thước nhỏ nhất trong bộ 3. Ảnh: TMTE2 là mẫu xe điện có kích thước nhỏ nhất trong bộ 3. Ảnh: TMT

E3 có kiểu dáng mềm mại hơn với thân xe màu xanh nhạt. Một số đặc điểm của mẫu xe này tương tự mẫu Dongfeng Box, đặc biệt là cụm đèn. Cabin có ba cửa gió tròn ở trung tâm cùng màn hình giải trí dạng dọc hơi giống trên xe Mercedes-Benz.

Loạt ô tô điện mới sản xuất tại Việt Nam sắp ra mắt: Giá dự kiến từ 103 triệu đồng, có mẫu trông như 'tiểu Mini Cooper' - Ảnh 2.

E3 có thiết kế điệu đà và cao cấp hơn. Ảnh: TMTE3 có thiết kế điệu đà và cao cấp hơn. Ảnh: TMTE3 có thiết kế điệu đà và cao cấp hơn. Ảnh: TMT

E5 dễ nhận diện với thân xe xanh nhạt kết hợp mái và cột xe màu đỏ, cùng giá nóc. Thiết kế mẫu xe này có nét hao hao Mini Cooper. Phần đầu có đèn tròn và lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong lớn; nội thất bố trí màn hình trung tâm và cụm hiển thị phía sau vô-lăng.

Loạt ô tô điện mới sản xuất tại Việt Nam sắp ra mắt: Giá dự kiến từ 103 triệu đồng, có mẫu trông như 'tiểu Mini Cooper' - Ảnh 3.

E5 có thiết kế chất chơi nhất. Ảnh: TMTE5 có thiết kế chất chơi nhất. Ảnh: TMTE5 có thiết kế chất chơi nhất. Ảnh: TMT

Những mô tả trên chỉ phản ánh thiết kế có thể quan sát từ hình ảnh TMT Group cung cấp, không phải thông số kỹ thuật do hãng công bố.

Dải xe điện được định hướng cho cả cá nhân và kinh doanh

Theo TMT Group, dải xe điện mới được phân chia theo các nhóm nhu cầu sử dụng khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất.

Đối với khách hàng cá nhân và gia đình, doanh nghiệp đề cập các nhu cầu như đi chợ, đưa đón con, đi làm gần hoặc di chuyển trong khu dân cư. Ở nhóm khách hàng kinh doanh, TMT Group định hướng sản phẩm cho hoạt động giao nhận, chở hàng và vận hành tại những khu vực có phạm vi sử dụng phù hợp.

Doanh nghiệp cũng đề cập các tình huống sử dụng như di chuyển trong khu đô thị, khu sản xuất hoặc điểm kinh doanh, giao nhận những đơn hàng nhỏ và vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường ngắn.

Loạt ô tô điện mới sản xuất tại Việt Nam sắp ra mắt: Giá dự kiến từ 103 triệu đồng, có mẫu trông như 'tiểu Mini Cooper' - Ảnh 4.

Dải sản phẩm xe điện mới của TMT hướng tới nhiều mục đích sử dụng. Ảnh: TMT

Giá dự kiến dễ tiếp cận

Theo TMT Group, dải xe điện mới có mức giá dự kiến từ 103 triệu đồng đến 296 triệu đồng, tùy từng mẫu xe, cấu hình và công năng sử dụng. Đây là giá dự kiến của dải sản phẩm, chưa phải bảng giá bán chính thức.

Doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và thực hiện các bước kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng theo quy định áp dụng cho từng dòng xe.

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Theo Khôi Nguyên

Đời sống & Pháp luật

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