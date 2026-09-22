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Tin sốc: VinFast VF Wild được miễn lệ phí trước bạ, không có niên hạn sử dụng như xe bán tải phổ thông

| | Thị trường

Ngoài yếu tố EREV, đây được xem là những lợi thế của VF Wild so với các đối thủ xe bán tải khác trên thị trường.

VF Wild là sản phẩm mới nhất của thương hiệu VinFast. Theo nguồn tin riêng từ thương hiệu, xe sẽ có nhiều điểm khác biệt liên quan đến kiểm định so với các dòng xe bán tải khác như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton.

Tin sốc: VinFast VF Wild được miễn lệ phí trước bạ, không có niên hạn sử dụng như xe bán tải phổ thông - Ảnh 1.

VinFast VF Wild có giá bán từ 860 triệu đồng. Ảnh: VinFast

VF Wild không có niên hạn sử dụng và miễn lệ phí trước bạ

Dù chưa được công bố rộng rãi, nguồn tin riêng cho biết mẫu xe bán tải của VinFast sẽ được xếp vào nhóm ô tô con pickup. Thông tin này đồng nghĩa với việc xe sẽ được hưởng các "quyền lợi" dành cho ô tô con, trong đó có việc không bị giới hạn 25 năm sử dụng.

Tại Việt Nam, hầu hết xe bán tải phổ thông như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux hay Isuzu D-Max đều thuộc nhóm ô tô tải pickup. Ngoài VinFast VF Wild, thị trường vẫn có một số dòng xe bán tải được tính là ô tô con pickup như Ford F-150, RAM 1500 hay Toyota Tacoma.

Tin sốc: VinFast VF Wild được miễn lệ phí trước bạ, không có niên hạn sử dụng như xe bán tải phổ thông - Ảnh 2.

Khoang chứa hàng của VF Wild. Ảnh: Đăng Nguyễn

VF Wild thuộc nhóm sản phẩm EREV - xe điện mở rộng phạm vi hoạt động. Đây là dòng xe sử dụng hoàn toàn mô-tơ điện để dẫn động, mang lại trải nghiệm vận hành như xe thuần điện. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở việc xe được trang bị thêm động cơ đốt trong, chỉ đóng vai trò làm máy phát để sạc cho pin hoặc cấp năng lượng cho mô-tơ.

"VF Wild được miễn phí trước bạ vì REEV vẫn được xếp là ô tô chạy bằng pin", nguồn tin riêng chia sẻ.

Dựa theo Thông tư số 45/2026 được ban hành cách đây không lâu, lần đầu tiên Việt Nam định danh và phân loại rõ ràng 8 nhóm phương tiện điện hóa, trong đó có tiêu chí kỹ thuật cho các dòng xe điện mở rộng phạm vi (REEV/EREV).

Tin sốc: VinFast VF Wild được miễn lệ phí trước bạ, không có niên hạn sử dụng như xe bán tải phổ thông - Ảnh 3.

Không gian khoang lái VF Wild. Ảnh: Đăng Nguyễn

Những thông tin cần biết về VF Wild

VinFast VF Wild có kích thước tổng thể 5.376 x 2.069 x 1.873 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở đạt 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm (dài x rộng x cao). Tải trọng công bố ở mức 750 kg.

Bên trong, khoang lái sử dụng màn hình cảm ứng 10 inch, hiển thị thông tin vận hành, giải trí và các chức năng điều khiển xe. Đáng chú ý, khu vực táp-pi cửa có họa tiết lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan. Cần chuyển số được tích hợp sau vô-lăng. Cách bố trí này giúp người lái thao tác mà không cần rời tay khỏi khu vực điều khiển chính, đồng thời tạo thêm không gian cho các hộc chứa đồ.

"Trái tim" của xe là sự kết hợp giữa mô-tơ điện và động cơ xăng, ngoài ra còn có bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh. VinFast công bố xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km sau mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC. Tổng phạm vi hoạt động của xe lên tới 1.000 km cho một lần sạc.

Giá niêm yết của VF Wild là 860-872 triệu đồng tùy theo phiên bản màu sắc. Khách hàng có thể đặt cọc sớm VF Wild từ ngày 25/9 đến 30/9/2026, đi kèm là mức ưu đãi 61 triệu đồng.

Đại lý báo VinFast VF Wild nhận cọc từ tuần sau: Giá tạm tính từ 800 triệu đồng, 2 bản, có xe thực tế sờ thử ngay tháng này

Theo Vĩnh Phúc

Đời sống & Pháp luật

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