Thu hồi đất tại 14 khu vực để xây đập thủy điện chứa 2,56 tỷ lít nước, vốn đầu tư tương đương 280 tỷ đồng

Đập Beré tại đô thị Jardim, thuộc khu vực Ceará Cariri của Brazil, dự kiến khởi công vào tháng 11 với tổng vốn đầu tư khoảng 55,3 triệu real Brazil, tương đương 10,5 triệu USD. Công trình nhằm tăng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Dự án đập Beré sẽ được xây dựng tại đô thị Jardim, phía nam bang Ceará. Công trình có dung tích thiết kế khoảng 2,56 triệu m³, tương đương 2,56 tỷ lít nước, chiều cao tối đa 45,35 m và chiều dài 205 m.

Dự án có tổng giá trị 55.336.652 real Brazil, được trao cho Liên danh Beré Dam gồm GCR Construções S/A và Construtora Gurgel Ltda. Liên danh này đã giành chiến thắng trong gói thầu điện tử quốc gia số 20260001.

Theo ông Ramon Rodrigues, Bộ trưởng Tài nguyên nước bang Ceará, thời gian thi công dự kiến kéo dài 18 tháng kể từ khi lệnh triển khai được ban hành. Nếu thực hiện theo kế hoạch, công trình có thể hoàn thành vào khoảng tháng 4/2028.

Nguồn vốn xây dựng được cung cấp bởi Chính phủ bang Ceará và ngân hàng Caixa Econômica Federal. Đập dự kiến sử dụng công nghệ bê tông đầm lăn, còn gọi là CCR, một phương pháp được áp dụng trong các công trình thủy lợi và đập lớn.

Mục tiêu chính của dự án là tăng khả năng trữ nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và chăn nuôi tại Jardim. Ngoài ra, nguồn nước từ hồ chứa có thể được sử dụng cho hoạt động tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản thâm canh, giải trí và một số lĩnh vực kinh tế khác.

Hiện nay, hệ thống cấp nước tại Jardim phụ thuộc phần lớn vào các mạch nước ngầm, trong khi giếng sâu được sử dụng như nguồn bổ sung. Tuy nhiên, lưu lượng tại một số mạch nước đang có xu hướng suy giảm do dân số gia tăng và nhu cầu sử dụng nước ngày càng lớn.

Ông Wyldevânio Vieira da Silva, Chủ tịch Ủy ban Thủy văn lưu vực phụ Salgado, cho biết các nguồn nước ngầm hiện phải đáp ứng đồng thời nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu và duy trì hệ sinh thái.

Hồ chứa Beré được kỳ vọng giúp tích trữ nước trong mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 1 đến tháng 6, qua đó tạo thêm nguồn cung cho những thời điểm lượng nước tự nhiên suy giảm.

Theo ông Ramon Rodrigues, việc xây dựng đập là mong muốn đã được người dân địa phương đề xuất trong thời gian dài nhằm hình thành một hồ chứa có khả năng giữ nước trong mùa mưa.

Khi đi vào hoạt động, đập Beré có thể hỗ trợ các trang trại trồng rau và cây ăn quả sử dụng hệ thống tưới tiêu. Công trình cũng được kỳ vọng tạo điều kiện hình thành những dòng chảy ổn định hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào việc khai thác trực tiếp từ các mạch nước.

Việc đa dạng hóa nguồn cấp nước có thể giúp dành thêm một phần nguồn nước tự nhiên cho môi trường và các dịch vụ sinh thái. Một trong những loài được đề cập trong các đánh giá liên quan là chim Soldadinho-do-Araripe, loài đặc hữu của vùng Cariri và gắn với môi trường các dòng suối.

Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu cụ thể định lượng tác động của đập Beré đối với loài chim này. Những đánh giá về ảnh hưởng sinh thái chỉ có thể được thực hiện đầy đủ hơn sau khi công trình vận hành.

Việc hoàn thành đập không đồng nghĩa với việc nguồn nước sẽ ngay lập tức được đưa đến các hộ gia đình. Hiện Cơ quan Cấp thoát nước tự trị Jardim đang thu gom nước từ các nguồn tự nhiên và vận chuyển đến cơ sở xử lý.

Để khai thác nguồn nước từ hồ chứa Beré, địa phương sẽ cần xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển và kết nối với mạng lưới cấp nước hiện có. Số lượng hộ gia đình được hưởng lợi chỉ có thể xác định sau khi các hạng mục bổ sung được thiết kế và triển khai.

Dự án cũng cần thu hồi đất tại 14 khu vực thuộc quyền sở hữu của 12 gia đình. Theo Bộ Tài nguyên nước bang Ceará, quá trình này không dẫn đến việc tái định cư.

Đập Beré đã được cấp giấy phép sơ bộ, trong khi giấy phép lắp đặt vẫn đang được hoàn tất. Ủy ban lưu vực sông Salgado chịu trách nhiệm giám sát quá trình cấp phép và dự kiến theo dõi hoạt động thi công.

Jardim nằm trong lưu vực sông Salgado, thuộc hệ thống lưu vực sông Jaguaribe. Lưu vực Salgado bao gồm 23 đô thị, có diện tích thoát nước khoảng 12.865 km², tương đương 8,25% diện tích bang Ceará.