Thần tốc phủ sóng ở miền Nam trong 3 tháng, công ty bán xe điện Trung Quốc rầm rộ ra Bắc: Tiến sát mục tiêu 2.100 trạm sạc trong năm nay

Trạm sạc TMT – EGREEN tại Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Website DN.

TMT-EGREEN, công ty con của CTCP Ô tô TMT (TMT Motors), đang mở rộng hệ thống trạm sạc xe điện ra các tỉnh phía Bắc.

Thông tin từ website doanh nghiệp cho biết, cuối tháng 7/2026, doanh nghiệp đưa vào vận hành 9 điểm sạc với 15 trụ sạc tại Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Phú Thọ.

Đầu tháng 8, TMT-EGREEN tiếp tục đưa vào vận hành 5 điểm sạc với 14 trụ sạc tại Gia Lai, Quảng Trị, Thanh Hóa và Đà Nẵng, hướng tới từng bước hoàn thiện hạ tầng sạc xe điện tại khu vực miền Trung.

Trước đó, TMT-EGREEN cho biết đã hoàn thành 100% tiến độ lắp đặt trụ sạc xe điện giai đoạn đầu tại khu vực miền Nam sau 3 tháng, đồng loạt đưa các trạm sạc vào vận hành tại TP.HCM, An Giang, Kiên Giang, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Trong tháng 5 và 6/2026, doanh nghiệp đã nhập khẩu 570 trụ sạc nhằm đáp ứng tiến độ lắp đặt theo yêu cầu của thị trường và các chủ đầu tư. Theo kế hoạch công bố trước đó, trong tháng 7 và 8/2026, TMT-EGREEN dự kiến nâng tổng số trụ tăng thêm hơn 600 trụ trong giai đoạn hai.

TMT-EGREEN đặt mục tiêu đưa tổng số trụ sạc lên 2.100 trước ngày 31/12/2026. Trong kế hoạch này, Hà Nội dự kiến được lắp đặt khoảng 700 trụ, TP.HCM khoảng 700 trụ và 700 trụ còn lại tại 32 tỉnh, thành phố khác.

Các trụ sạc trong kế hoạch có công suất từ 7,4kW đến 1.040kW. Doanh nghiệp cho biết việc phân bổ được quy hoạch theo từng tỉnh, thành phố và các tuyến đường cao tốc, dựa trên quy mô dân cư, quỹ đất địa phương và khoảng cách giữa các điểm sạc.

Theo kế hoạch, khoảng cách giữa các điểm sạc trong khu vực thành phố vào khoảng 700m-1,5km; trên các tuyến đường cao tốc, khoảng cách dự kiến 50-200km, tùy thuộc quỹ đất được địa phương bàn giao để lắp đặt trụ sạc.

Mức phí sạc điện TMT-EGREEN áp dụng từ 3,6 đến 7,4 nghìn đồng/kWh tùy thời điểm. Ảnh: Website DN.

Từ ngày 15/7/2026, TMT-EGREEN áp dụng mức phí dịch vụ sạc điện ưu đãi, đã bao gồm VAT, dành cho toàn bộ xe điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu tại Việt Nam. Mức phí lần lượt là 3.651 đồng/kWh vào giờ thấp điểm, 4.984 đồng/kWh vào giờ bình thường và 7.436 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Doanh nghiệp cho biết mức phí này có lợi cho xe tải điện, xe dịch vụ và phương tiện vận hành liên tục sạc vào giờ thấp điểm giúp tối ưu chi phí trong dài hạn. Toàn bộ quy trình từ tìm kiếm trạm sạc, xác thực đến thanh toán đều được thực hiện tự động trên ứng dụng TMT – EGREEN. Người dùng chỉ cần đăng ký một lần, những lần sau có thể cắm sạc và sử dụng ngay.

TMT-EGREEN được thành lập ngày 22/5/2025, là công ty thành viên của CTCP Ô tô TMT (TMT Motors - tiền thân là Công ty Vật tư trực thuộc Cục Cơ khí - Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập ngày 27/10/1976).

Doanh nghiệp hiện xây dựng hệ thống sản xuất, phân phối và dịch vụ xe tải trên toàn quốc, là đối tác chiến lược của Tata Motors (hãng xe Ấn Độ), DFSK và Sinotruk (hãng xe Trung Quốc).

Theo giới thiệu trên website, doanh nghiệp cho biết đang sở hữu nhà máy diện tích 200.000 m², công suất 30.000 xe/năm/ca, hơn 50 đại lý 3S và chiếm 50% thị phần xe tải ben Sinotruk tại Việt Nam.

TMT Motors cũng đẩy mạnh phát triển xe điện thông qua hợp tác với liên doanh SAIC-GM-Wuling (Trung Quốc), sản xuất và lắp ráp các mẫu xe mang thương hiệu Wuling.