Soi chi tiết VinFast VF Wild bản tiền thương mại tại đại lý: Bán tải REEV đầu tiên lộ nhiều trang bị thực dụng, có điểm giống VF 8

VinFast VF Wild đã xuất hiện tại một số đại lý ngay sau khi được giới thiệu chính thức tại Việt Nam ngày 19/9. Tuy nhiên, chiếc xe xuất hiện lần này mới là bản tiền thương mại, do đó một số chi tiết trên xe trưng bày có thể chưa phản ánh hoàn toàn cấu hình cuối cùng khi xe được bàn giao tới khách hàng.

VinFast VF Wild tiền thương mại được trưng bày tại đại lý ở Việt Nam. Ảnh có sự can thiệp của AI

Xe có giá niêm yết từ 860 triệu đồng cho các màu đen, đỏ và trắng, trong khi màu bạc có giá 872 triệu đồng. Giai đoạn nhận đặt cọc sớm dự kiến diễn ra từ ngày 25/9 đến 30/9/2026, với mức ưu đãi 61 triệu đồng/xe theo công bố của VinFast.

Thân xe dài hơn 5,3 m, thùng hàng tải 750 kg

Nhìn trực tiếp tại đại lý, VF Wild có kích thước khá lớn. Xe dài 5.376 mm, rộng 2.069 mm, cao 1.873 mm và có chiều dài cơ sở 3.258 mm. Thùng hàng phía sau dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm và cao 509 mm, tải trọng công bố 750 kg.

Ở phía trước, VF Wil sử dụng cụm đèn LED đặt ngang khá mảnh, nối với logo chữ V ở trung tâm. Phần cản trước tạo hình lớn, trong khi các mảng nhựa đen bao quanh hốc bánh và khu vực cản giúp chiếc bán tải có diện mạo vuông vức hơn.

Thiết kế đầu xe VinFast VF Wild với dải đèn LED và logo chữ V. Ảnh: Đăng Nguyễn

Bộ mâm trên xe trưng bày có đường kính 18 inch, đi cùng lốp 255/70 R18. Thiết kế mâm có nhiều mảng che kín, vừa tạo nhận diện riêng vừa hướng đến việc cải thiện khí động học. Gương chiếu hậu chưa được tích hợp camera 360 độ.

Mâm xe vẫn được ốp nhựa bên ngoài. Ảnh: Đăng Nguyễn

Phía sau, cụm đèn hậu kéo dài gần hết chiều rộng thùng xe. Logo chữ V đặt chính giữa, trong khi dòng chữ WILD được dập nổi trên phần cửa thùng. Cửa thùng có cơ cấu hỗ trợ bằng khí nén, bên dưới là bậc bước giúp tiếp cận khu vực chở hàng dễ hơn.

Phần đuôi VinFast VF Wild với cụm đèn hậu kéo dài và dòng chữ WILD. Ảnh: Đăng Nguyễn

Một chi tiết đáng chú ý nằm ở chính thùng xe. Bề mặt thùng sử dụng các đường dập nổi lớn, tạo thành những vùng lõm và gân tăng độ cứng. Kích thước thùng 1.574 x 1.512 x 509 mm cho phép VF Wild đảm nhiệm vai trò chở hàng bên cạnh mục đích sử dụng như một mẫu xe gia đình.

Thùng hàng VinFast VF Wild với cửa thùng mở xuống và nhiều đường dập nổi. Ảnh: Đăng Nguyễn

Hai nắp bên hông cho hệ thống REEV

Điểm khác biệt lớn nhất của VF Wild nằm ở hệ truyền động. Đây không phải bán tải thuần điện hoàn toàn mà sử dụng cấu hình REEV, trong đó mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động, còn động cơ đốt trong dung tích 1.5L đóng vai trò mở rộng phạm vi hoạt động.

VinFast VF Wild với động cơ đốt trong và hệ thống điện cao áp. Ảnh: Đăng Nguyễn

Xe được trang bị pin LFP 46,4 kWh. Theo công bố, VF Wild có thể chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km theo chuẩn NEDC. Khi kết hợp hệ thống REEV, tổng phạm vi hoạt động có thể đạt tới 1.000 km.

Hình ảnh thực tế tại đại lý cho thấy xe có hai khu vực nắp riêng biệt ở hai bên thân, một bên là cổng sạc và bên còn lại là vị trí nạp nhiên liệu. Đây là chi tiết dễ nhận biết trên VF Wild bản REEV.

Nội thất tối giản, cần số đưa lên sau vô-lăng

Khoang lái VF Wild có thiết kế khá đơn giản. Táp-lô kéo dài theo phương ngang, với một màn hình cảm ứng 10 inch đặt ở trung tâm. Màn hình này đảm nhiệm cả thông tin vận hành, giải trí và một số chức năng điều khiển xe.

Khoang lái VinFast VF Wild với màn hình trung tâm 10 inch.Ảnh có sự can thiệp của AI

Màn hình sử dụng giao diện tiếng Việt, hiển thị đồng thời các thông tin như trạng thái xe, bản đồ, thời gian, kết nối và điều hòa. Phía dưới màn hình là hệ thống cửa gió kéo dài gần hết táp-lô.

Vô-lăng có thiết kế hai chấu, tích hợp các phím điều khiển ở hai bên giống trên mẫu VinFast VF 8 mới. Cần chuyển số được đưa ra phía sau vô-lăng, tương tự cách bố trí trên một số mẫu xe điện hiện nay. Việc đưa cần số lên vị trí này giúp khu vực giữa hai ghế trước có thêm không gian cho các hộc chứa đồ.

Vô lăng của VinFast VF Wild giống với mẫu VF 8 mới. Ảnh: Đăng Nguyễn

Khu vực giữa hai ghế có một hộc chứa đồ khá lớn. Thiết kế này tận dụng phần không gian vốn thường dành cho cần số trên những mẫu bán tải truyền thống.

Bệ tì tay trung tâm tích hợp nhiều ngăn chứa đồ. Ảnh: Đăng Nguyễn

Ghế trước mang kiểu dáng thể thao. Hàng ghế sau có lưng ghế ngả và sàn cabin phẳng, trong khi phần đệm ghế được tạo hình để tăng diện tích đỡ đùi.

Có V2L, hỗ trợ cấp điện cho thiết bị bên ngoài

Một trang bị đáng chú ý khác trên VF Wild là V2L. Tính năng này cho phép xe cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, phù hợp với những tình huống như cắm trại hoặc sử dụng thiết bị điện ở khu vực không có nguồn điện cố định.

Ngoài ra, VF Wild có trợ lý ảo 3.0, hỗ trợ điều khiển và giám sát xe từ xa thông qua smartphone hoặc smartwatch. Phần mềm trên xe có thể cập nhật từ xa bằng FOTA.

VinFast VF Wild được tích hợp trợ lý ảo mới nhất của hãng. Ảnh: Đăng Nguyễn

Nhìn từ những hình ảnh tại đại lý, VinFast không tập trung quá nhiều vào các chi tiết trang trí cầu kỳ trên VF Wild. Thay vào đó, mẫu bán tải này sử dụng khá nhiều bề mặt nhựa cứng, các hộc chứa đồ lớn và cách bố trí linh kiện nhằm tận dụng không gian cabin.