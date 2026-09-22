Chưa kịp 'cai' dầu Nga, một quốc gia châu Âu ngỏ ý muốn Mỹ miễn trừ mức thuế 100%

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Hungary đang đề nghị Mỹ không áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm vào nước này trong thời gian Budapest tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga.

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa ban hành đạo luật mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong đó cho phép Tổng thống Mỹ áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ một số quốc gia tiếp tục mua dầu thô và khí đốt của Nga.

Tuần trước, các nhà lập pháp Mỹ thông qua "Đạo luật trừng phạt Nga và Iran năm 2026 của Lindsey O. Graham". Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành đạo luật vào ngày 18/9.

Theo nội dung luật, Tổng thống Mỹ có quyền áp thuế bổ sung lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ một quốc gia nằm trong nhóm 5 nước nhập khẩu dầu thô hoặc khí đốt có nguồn gốc từ Nga lớn nhất, nếu quốc gia đó cố tình thực hiện các giao dịch mua mới sau khi luật có hiệu lực.

Hungary nằm trong nhóm những nước châu Âu vẫn nhập khẩu lượng lớn dầu từ Nga. Nước này duy trì hoạt động mua dầu Nga sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, trong khi một số quốc gia châu Âu đã từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Moscow.

Trong hơn một thập kỷ dưới thời Thủ tướng Viktor Orban, Hungary duy trì quan hệ năng lượng và chính trị tương đối gần với Nga. Chính phủ Hungary cũng nhiều lần phản đối việc cắt giảm hoàn toàn nguồn cung năng lượng từ Nga do những lo ngại về an ninh năng lượng và chi phí.

Chính phủ mới của Thủ tướng Peter Magyar cho biết sẽ tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào Nga.

Trong chuyến thăm Washington gần đây, ông Marton Hajdu, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Hungary và là thành viên đảng cầm quyền của Thủ tướng Magyar, đã làm việc với các quan chức và nhà lập pháp Mỹ.

Theo ông Hajdu, phía Hungary đề nghị các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng hỗ trợ nước này giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga và bảo đảm nguồn cung từ nhiều nguồn khác nhau.

Ông đồng thời đề nghị Mỹ không áp thuế đối với Hungary trong giai đoạn nước này chuyển đổi nguồn cung năng lượng.

"Chúng tôi đang xây dựng mối quan hệ Hungary-Mỹ dựa trên lợi ích lâu dài và các giá trị chung, vượt ra ngoài các chu kỳ bầu cử", ông Hajdu cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Đề nghị của Hungary được đưa ra khi Budapest phải cân đối giữa việc duy trì nguồn cung năng lượng hiện tại và yêu cầu đa dạng hóa nguồn nhập khẩu. Nếu các biện pháp thuế quan của Mỹ được áp dụng, hàng hóa Hungary xuất khẩu sang thị trường Mỹ có thể chịu tác động đáng kể, tùy thuộc vào phạm vi và mức thuế được Washington triển khai.

Trong khi đó, chính phủ Hungary đang tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào dầu và khí đốt từ Nga.