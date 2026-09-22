5 mẫu smartphone 'đắt xắt ra miếng' vừa về Việt Nam

Những mẫu máy này không tập trung vào việc chạy đua cấu hình đơn thuần. Mỗi sản phẩm đều có một điểm nhấn riêng, từ camera, hiệu năng, màn hình gập cho đến thiết kế khác biệt.

iPhone 18 Pro và Pro Max (giá từ 38,99 triệu đồng và 41,99 triệu đồng)

Bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max là hai cái tên dễ tiếp cận nhất trong nhóm smartphone siêu cao cấp năm nay, khi đã được Apple mở bán chính thức tại Việt Nam từ ngày 18/9.

Giá niêm yết khởi điểm lần lượt là 38,99 triệu đồng cho iPhone 18 Pro và 41,99 triệu đồng cho iPhone 18 Pro Max, đều với bộ nhớ 256 GB.

Apple trang bị cho bộ đôi chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới và màn hình ProMotion 120 Hz. iPhone 18 Pro sở hữu màn hình 6,3 inch, trong khi bản Pro Max là 6,9 inch.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở camera chính 48 MP Fusion với khẩu độ vật lý có thể thay đổi. Đây là lần đầu Apple đưa cơ chế này lên iPhone, cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến theo cách gần với máy ảnh truyền thống hơn. Hệ thống cũng bổ sung các điều khiển Pro phục vụ người dùng thích chụp ảnh, quay video thủ công.

Ở góc độ thị trường, iPhone 18 Pro và Pro Max đang có lợi thế rõ ràng về thương hiệu và hệ sinh thái. Các hệ thống bán lẻ trong nước ghi nhận lượng đặt trước lớn ngay khi mở bán, trong đó một số hệ thống cho biết Pro Max chiếm tỷ trọng đáng kể.

Với mức giá đã vượt 40 triệu đồng, đây vẫn là nhóm sản phẩm dành cho người dùng sẵn sàng chi mạnh để sở hữu flagship mới nhất, thay vì tìm kiếm một chiếc điện thoại đơn thuần đáp ứng nhu cầu cơ bản.

iPhone Duo (từ 64,99 triệu đồng)

Nếu iPhone 18 Pro Max đại diện cho dòng flagship truyền thống thì iPhone Duo lại là sản phẩm hoàn toàn khác. Đây là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple và hiện được Apple niêm yết tại Việt Nam từ 64,999 triệu đồng. iPhone Duo sẽ nhận đặt trước từ ngày 16/10 và có hàng từ 23/10 tại Việt Nam.

Khi mở ra, máy có màn hình OLED 7,6 inch; khi gập lại, người dùng sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch. Cả hai đều hỗ trợ ProMotion 120 Hz. Thân máy sử dụng titan, trong khi màn hình bên trong có lớp phủ nano-texture nhằm giảm phản chiếu.

Bên trong máy vẫn là A20 Pro, tức nền tảng hiệu năng tương tự dòng iPhone 18 Pro. Apple đồng thời sử dụng thiết kế pin kép và hệ thống tản nhiệt buồng hơi để giải quyết bài toán không gian bên trong một chiếc điện thoại gập.

Hệ thống camera gồm hai camera Fusion 48 MP, hỗ trợ quay Dolby Vision 4K 120 fps. Thiết kế màn hình lớn khi mở ra cũng hướng đến những tác vụ như xem nội dung, làm việc đa nhiệm hoặc sử dụng máy ở nhiều tư thế.

Ở mức giá gần 65 triệu đồng, iPhone Duo rõ ràng không cạnh tranh trực tiếp với những smartphone phổ thông. Sức hút của model này nhiều khả năng nằm ở chính yếu tố “lần đầu”: lần đầu Apple bước vào thị trường điện thoại gập, trong một thiết kế có mức giá cao hơn đáng kể iPhone Pro Max.

Xiaomi 18 Fold (khoảng 43 triệu đồng)

Nếu iPhone Duo còn chưa mở bán thì Xiaomi 18 Fold đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam thông qua kênh xách tay, với mức giá khoảng 43 triệu đồng mặc dù số lượng chưa nhiều.

Mẫu máy này sử dụng thiết kế gập giữa, với màn hình ngoài 5,38 inch và màn hình bên trong 7,58 inch. Cả hai màn hình đều sử dụng tấm nền LTPO và hỗ trợ tần số quét lên tới 120 Hz.

Điểm đáng chú ý nằm ở nền tảng phần cứng. Xiaomi trang bị cho máy chip Xring O3, RAM LPDDR6 tối đa 16 GB, bộ nhớ trong UFS 4.1 và pin silicon-carbon 6.000 mAh. Hệ thống xử lý AI cũng được hãng nhấn mạnh với NPU có năng lực tính toán lên tới 200 TOPS.

Màn hình bên trong có độ sáng tối đa được công bố lên tới 4.000 nit, trong khi thiết kế tỷ lệ gần 2:1 được Xiaomi định hướng để mang lại trải nghiệm sử dụng tương đối tự nhiên cả khi đóng lẫn khi mở.

Xét về giá bán, Xiaomi 18 Fold là mức giá đã tiến sát nhóm iPhone Pro Max nhưng kiểu dáng gập tỷ lệ mới mẻ là điểm nhấn của sản phẩm. Tuy nhiên, việc chủ yếu xuất hiện dưới dạng xách tay cũng khiến sản phẩm có phạm vi tiếp cận hẹp hơn so với các model được phân phối chính hãng.

Huawei Pura X View (khoảng 26 triệu đồng)

Huawei Pura X View có thể là sản phẩm có giá thấp nhất trong danh sách này nhưng lại sở hữu một điểm nhấn đặc biệt.

Khác với smartphone màn hình rộng truyền thống, Pura X View có thân máy với tỷ lệ rất khác biệt, tạo cảm giác “béo lùn” khi nhìn trực diện. Máy sở hữu màn hình OLED 6,39 inch, tần số quét 120 Hz, chip Kirin 9030S, RAM 12 GB và các tùy chọn bộ nhớ từ 256 GB đến 1 TB.

Camera cũng là điểm đáng chú ý với hệ thống gồm cảm biến chính 200 MP, camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang học 3,7x và camera góc siêu rộng 8 MP. Máy có pin 7.000 mAh, một con số khá lớn so với mặt bằng smartphone cao cấp hiện nay.

Một số đơn vị đang chào bán sản phẩm này với giá khoảng 26 triệu đồng, mặc dù lượng máy về Việt Nam khá hạn chế. So với các đối thủ, Huawei Pura X View có phần kém lợi thế do không cài đặt sẵn các dịch vụ của Google.

Tuy nhiên với Pura X View, Huawei dường như không cố biến sản phẩm thành một chiếc flagship “giống mọi chiếc flagship khác”. Thiết kế khác biệt, màn hình tỷ lệ đặc biệt và dung lượng pin lớn là những yếu tố có thể giúp máy thu hút nhóm người dùng muốn tìm một chiếc điện thoại không đụng hàng.

Một phân khúc smartphone cao cấp ngày càng nhiều cá tính

Bốn mẫu máy trên cho thấy phân khúc smartphone giá từ 25 triệu đồng trở lên đang ngày càng phân hóa. Người mua không chỉ có lựa chọn giữa các phiên bản cấu hình cao hơn, mà còn có thể chọn những thiết kế và trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

iPhone 18 Pro và Pro Max tiếp tục đi theo công thức flagship cao cấp với hiệu năng, camera và hệ sinh thái. iPhone Duo đặt cược vào trải nghiệm điện thoại gập của Apple. Xiaomi 18 Fold dùng cấu hình và công nghệ màn hình để cạnh tranh trong nhóm máy gập cao cấp, còn Huawei Pura X View chọn một thiết kế khác biệt cùng pin dung lượng lớn.

Điều đáng chú ý là khoảng cách giá giữa các sản phẩm cũng ngày càng rộng: từ khoảng 27 triệu đồng của Pura X View lên gần 65 triệu đồng của iPhone Duo. Trong khoảng giá này, cấu hình không còn là yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn. Thương hiệu, thiết kế, hệ sinh thái và mức độ khác biệt của sản phẩm có thể trở thành lý do quan trọng không kém.

Vì vậy, sức hút của nhóm smartphone này nhiều khả năng sẽ không đến từ thị trường đại chúng, mà tập trung vào nhóm khách hàng sẵn sàng trả thêm tiền cho những trải nghiệm mà các mẫu máy phổ thông chưa thể mang lại.