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Hơn 42.000 bình gas giả đã được tuồn ra thị trường

| | Thị trường

Hơn 505.000 kg LPG, tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg, đã được tuồn ra thị trường với tổng trị giá tương đương hàng thật khoảng 18,6 tỷ đồng.

Clip công xưởng sản xuất gas giả vừa bị triệt phá.

Ngày 23/9, Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn. Theo kết quả điều tra bước đầu, hơn 505.000 kg LPG, tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg, đã được đưa ra thị trường với tổng trị giá tương đương hàng thật là khoảng 18,6 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, TPHCM, phát hiện hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận số lượng lớn vỏ bình LPG mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas… và khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn cùng nhiều máy móc, phương tiện phục vụ việc sang chiết.

Sang chiết gas trái phép trong nhà xưởng bị phát hiện.

Cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh LPG và hoạt động sang chiết theo quy định. Một số bình LPG còn có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác. Công an đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng thu mua LPG nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Số LPG này được đưa về các kho xưởng, sang chiết trái phép vào bình gas loại 6kg, 12kg, 45kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường.

Sau khi sang chiết, gas được đưa đi tiêu thụ qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Theo cơ quan công an, một số đại lý vì muốn mua gas với giá thấp hơn nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua hàng không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc, qua đó tạo đầu ra cho số gas được sang chiết trái phép.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can gồm Lê Văn Đức, Hồ Sỹ Thiện, Lê Thị Thủy, Ngô Sĩ Mạnh, Nguyễn Xuân Thắng, Hồ Sỹ Hải, Lê Xuân Hảo, Bàn Hữu Nguyên, Hà Xuân Trường và Trần Văn Hoài Hận về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”.

Các đối tượng liên quan bị công an khởi tố.

Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn cung LPG, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cơ quan công an đồng thời cảnh báo việc sang chiết LPG trái phép tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, đặc biệt khi thực hiện tại những cơ sở không bảo đảm điều kiện kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy hoặc sử dụng vỏ bình cũ không được kiểm định đầy đủ.

Người dân được khuyến cáo lựa chọn cơ sở kinh doanh gas có uy tín, kiểm tra nguồn gốc, nhãn hiệu, tình trạng bình và niêm phong sản phẩm; kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu sang chiết LPG trái phép hoặc kinh doanh gas không rõ nguồn gốc.

Theo Nguyễn Dũng

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