Phát hiện hàng xóm Việt Nam đang xẻ núi xây siêu đập cao 315m: dựng 27 tấm gương để chống cái lạnh -20°C, 4 tổ máy sản xuất 7,7 tỷ kWh điện mỗi năm

Đập Shuangjiangkou nằm trên thượng nguồn sông Đại Độ, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được xây dựng trong một thung lũng hẹp ở độ cao khoảng 2.200m. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt vào mùa đông khi nhiệt độ có thể xuống -20°C, tạo ra thách thức lớn đối với quá trình thi công.

Để hạn chế ảnh hưởng của giá lạnh, các kỹ sư đã lắp đặt 27 tấm gương phản xạ (heliostat) tại công trường. Hệ thống này có khả năng theo dõi chuyển động của Mặt Trời và phản chiếu ánh sáng vào một khu vực được xác định trước.

Ánh sáng tập trung được sử dụng để làm ấm phần lõi đất sét của thân đập. Đây là khu vực cần được duy trì ở điều kiện phù hợp để vật liệu có thể được nén đạt mật độ yêu cầu. Khi vật liệu bị đóng băng, quá trình đầm nén không thể thực hiện đúng tiêu chuẩn, buộc công trường phải tạm dừng.

Hệ thống gương cũng có thể giúp nhiệt độ vật liệu tăng khoảng 3°C. Trong những ngày điều kiện thời tiết thuận lợi, giải pháp này giúp kéo dài thời gian thi công thêm khoảng 3 giờ mỗi ngày.

Đập Shuangjiangkou ở Tứ Xuyên sẽ đạt độ cao 315 mét và sử dụng 27 tấm gương phản xạ mặt trời để làm nóng lõi đất sét, giúp vận hành được nhiều giờ trong mùa đông ở nhiệt độ -20°C.

Shuangjiangkou là đập đá đắp có lớp ngoài bằng đá và lõi bên trong bằng đất sét. Công trình được thiết kế với chiều cao 315m, cao hơn nhiều so với đập Tam Hiệp (185 m). Hiện phần thân đập đã đạt khoảng 260m và còn 55m nữa trước khi hoàn thành chiều cao thiết kế. Tổng khối lượng vật liệu đá đắp được sử dụng cho công trình dự kiến vượt 46 triệu m3. Công tác đắp đập dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Nếu đạt chiều cao 315m, Shuangjiangkou sẽ cao hơn đập Jinping-I cũng nằm tại Tứ Xuyên, hiện cao 305m. Tuy nhiên, danh hiệu đập cao nhất thế giới có thể chỉ được duy trì trong một thời gian tương đối ngắn, bởi đập Rogun tại Tajikistan được thiết kế với chiều cao 335m và dự kiến hoàn thành trong những năm 2030.

Song song với quá trình hoàn thiện thân đập, nhà máy thủy điện Shuangjiangkou cũng đang được đưa vào vận hành từng phần. Nhà máy được trang bị 4 tổ máy Francis, mỗi tổ máy có công suất 500MW. Tổ máy đầu tiên bắt đầu phát điện vào tháng 6, trong khi tổ máy thứ ba đi vào hoạt động vào cuối tháng 8/2026, nâng công suất vận hành của nhà máy lên 1,5GW. Tổ máy thứ tư vẫn chưa được đưa vào vận hành.

Khi cả 4 tổ máy hoạt động, tổng công suất của nhà máy sẽ đạt 2GW. Các tổ máy được dự kiến đưa vào vận hành đầy đủ vào cuối năm 2026. Từ khi tổ máy đầu tiên phát điện, nhà máy đã sản xuất khoảng 500 triệu kWh điện.

Toàn cảnh khu đập từ trên cao.

Hồ chứa của công trình có dung tích khoảng 2,9 tỷ m³ nước. Lượng nước này có thể được điều tiết theo lưu lượng dòng chảy và nhu cầu sử dụng điện, đồng thời hỗ trợ hoạt động của các nhà máy thủy điện ở hạ lưu. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, việc vận hành Shuangjiangkou có thể giúp các nhà máy ở phía dưới lưu vực tăng thêm khoảng 6,6 tỷ kWh sản lượng điện mỗi năm.

Sau khi hoàn thành, nhà máy được kỳ vọng đạt sản lượng khoảng 7,7 tỷ kWh mỗi năm. Công trình nằm trên thượng nguồn sông Đại Độ, thuộc khu tự trị Tây Tạng và Khương Aba, đồng thời là một phần trong quá trình phát triển thủy điện của Trung Quốc.

Trong nửa đầu năm 2026, Trung Quốc bổ sung thêm 6,03GW công suất thủy điện, nâng tổng công suất lắp đặt của nguồn điện này lên 454GW vào cuối tháng 6.