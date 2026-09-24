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Đệ tử MC Kỳ Duyên: "Lừa được tôi à? Tôi có hai đứa con rồi"

| | Lifestyle

"Không thể tin nổi, không thể tin người ta nỡ làm vậy với nhau" – Mạnh Cương chia sẻ.

Đệ tử MC Kỳ Duyên: "Lừa được tôi à? Tôi có hai đứa con rồi"- Ảnh 1.

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương (đệ tử MC Kỳ Duyên) đã lên mạng tìm chỗ ăn uống cho cả gia đình nhân dịp nghỉ lễ. Sau một hồi tìm kiếm, nam ca sĩ tìm được một nhà hàng ăn buffet nhìn khá uy tín và chất lượng.

Đệ tử MC Kỳ Duyên: "Lừa được tôi à? Tôi có hai đứa con rồi"- Ảnh 2.

Mạnh Cương

Nam ca sĩ nói: "Tôi không câu like, câu view gì hết. Đây là người thật việc thật luôn và tôi muốn cảnh báo cho mọi người rằng khi đi ăn thì cứ đến trực tiếp, không bao giờ cọc tiền trước.

Vừa rồi tôi có lên mạng đi tìm một chỗ cho cả gia đình đi ăn uống nhân dịp lễ thì tìm thấy một địa điểm ăn uống buffet. Trên trang Fanpage của họ có cả tick xanh luôn.

Tôi thấy khá đẹp và hay nên muốn đưa gia đình tới để thưởng thức và quay lại cho mọi người coi. Tôi liên hệ một hồi thì họ kêu tôi phải đặt cọc.

Tôi thấy có dấu hiệu lừa đảo nên từ chối vì theo kinh nghiệm đặt chỗ đi ăn buffet của tôi thì các tiệm buffet hiếm khi bắt khách đặt cọc trước. Hơn nữa, bạn tôi cũng vừa bị lừa 2 triệu tiền đặt cọc kiểu đi ăn buffet như thế này nên tôi rút kinh nghiệm và đề phòng.

Đệ tử MC Kỳ Duyên: "Lừa được tôi à? Tôi có hai đứa con rồi"- Ảnh 3.

Tôi bảo họ gửi số điện thoại để tôi trao đổi trực tiếp về việc đặt bàn. Họ đưa cho tôi một số điện thoại. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi vào số này cho mọi người để xem họ nói gì".

Nói rồi, Mạnh Cương gọi điện vào số điện thoại để trao đổi. Sau một hồi trao đổi qua điện thoại, anh thốt lên: "Mọi người thấy chưa, họ vẫn ngoan cố đòi tôi phải chuyển tiền cọc trước, rất chuyên nghiệp và quyết đoán. Tôi xin cảnh báo mọi người phải cẩn thận và đề phòng trước.

Bây giờ tôi sẽ thử nhắn tin xin số tài khoản của họ để chuyển tiền cọc xem họ đưa ra số tài khoản nào".

Sau đó, Mạnh Cương phát hiện mình nhận phải số tài khoản lạ nên quyết định ngừng giao dịch. Anh thốt lên: "Lừa được tôi à? Tôi có hai đứa con rồi, tôi phải để tiền mua sữa, không thể nào chuyển khoản cho lừa đảo như vậy được.

Đây là một bài học kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người biết, phải cẩn thận khi đặt bàn đi ăn đông người với số lượng lớn, tránh tiền mất tật mang. 

Bây giờ lừa đảo tinh vi cỡ đó, không thể tin nổi, không thể tin người ta nỡ làm vậy với nhau. Họ cứ đi lừa một triệu, hai triệu, lừa biết bao người là được rất nhiều tiền. Tôi rất buồn".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
MC Kỳ Duyên

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