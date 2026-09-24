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Song Hye Kyo đón tin vui sau 6 năm "chờ đợi"

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Sau 6 năm gắn bó từ hàng ghế đầu tại Milan đến tủ đồ thường ngày, Song Hye Kyo chính thức trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Bottega Veneta từ ngày 18/9/2026, mở ra chương mới dưới thời Giám đốc Sáng tạo Louise Trotter.

Ngày 18/9, Bottega Veneta công bố Song Hye Kyo là đại sứ thương hiệu toàn cầu. Trong thông báo chính thức, nhà mốt Ý nhấn mạnh sức ảnh hưởng của nữ diễn viên trong thời trang, nghệ thuật và văn hóa, đồng thời coi việc bổ nhiệm là sự tiếp nối những cuộc đối thoại sáng tạo mà thương hiệu theo đuổi. Về phần mình, Song Hye Kyo cho biết cô đồng cảm với cách Bottega Veneta kết nối văn hóa, nghệ thuật, nghề thủ công và tinh thần sáng tạo.

Giám đốc Sáng tạo Louise Trotter cho biết sự trân trọng mà Song Hye Kyo dành cho nghệ thuật và nghề thủ công là một trong những lý do khiến cô trở thành lựa chọn phù hợp với tinh thần Bottega Veneta. Với nhà thiết kế người Anh, "bottega" trước hết là một xưởng thủ công, nơi mỗi sản phẩm hình thành từ nỗ lực chung của những người thợ. Song Hye Kyo bước vào thế giới ấy với hình ảnh đã được định hình qua nhiều năm: tiết chế, trưởng thành và hiếm khi cần đến những dấu hiệu nhận diện phô trương.

Thực tế, Bottega Veneta đã xuất hiện khá thường xuyên trong tủ đồ đời thường của Song Hye Kyo từ trước khi danh phận đại sứ được công bố. Vogue Korea ghi nhận thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục mang những chiếc túi Intrecciato như Corso, Baby Veneta hay Parachute, phối cùng trang phục giản dị từ áo varsity, jacket quân đội đến áo thun trắng và quần jeans.

Câu chuyện giữa hai bên bắt đầu từ sáu năm trước. Tháng 2/2020, Song Hye Kyo ngồi hàng ghế đầu show Bottega Veneta Thu Đông 2020 ở Milan, khi Daniel Lee còn giữ vai trò Giám đốc Sáng tạo. Cô diện cây đen quyền lực, cầm túi Chain Pouch, một trong những thiết kế làm nên tên tuổi thương hiệu thời điểm đó. Không lâu sau, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong phim thời trang La Donna Che Amiamo cho bộ sưu tập Xuân Hè 2020. Trong đoạn phim ngắn, thời trang được đặt cạnh những câu hỏi rất riêng tư, từ việc cô yêu thích khoảng thời gian nào trong ngày đến khoảnh khắc cô thấy mình là chính mình nhất khi ở bên những người thân thiết.

Sáu năm sau, mối duyên ấy được chính thức gọi tên. Thời điểm công bố cũng được tính toán kỹ khi rơi đúng trước Tuần lễ Thời trang Milan, nơi Bottega Veneta sẽ giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của Louise Trotter. Với nhà mốt Ý, Song Hye Kyo là gương mặt có sức nhận diện rộng nhưng luôn giữ khoảng cách với truyền thông, đúng với tinh thần xa xỉ kín tiếng mà Bottega Veneta theo đuổi lâu nay.

Theo Trân Ni

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
Song Hye Kyo

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