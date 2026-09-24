Bố ruột nói 1 sự thật về bé Xuân Mai

Mới đây, tại buổi livestream với ca sĩ Tuấn Cảnh - bố ruột bé Xuân Mai, danh hài Thúy Nga đã hỏi thẳng: "Hôm nọ tôi thấy báo mạng đăng về việc bé Xuân Mai bảo anh Tuấn Cảnh rằng đừng đi buôn bán nữa, để bé Xuân Mai đi hát kiếm tiền nuôi cha...".

Tuấn Cảnh liền tiếp lời luôn: "Xuân Mai nói vậy thôi nhưng tôi vẫn còn trẻ mà, phải tự đi làm kiếm tiền chứ, ai lại để con nuôi".

Anh cũng tiết lộ về con gái và con trai: "Đúng là Xuân Mai có hiếu lắm mà mấy đứa con của nó cũng có hiếu, dễ thương lắm. Thằng con lớn của Xuân Mai năm nay 12 tuổi rồi nhưng lớn lắm, nhìn như tài tử Hong Kong, nó lớn nhanh thật. Hồi nó còn bé tôi không để ý nhưng không ngờ nó dậy thì xong là trổ mã, đẹp trai lắm.

Còn em trai Xuân Mai giờ đi dạy học, làm thầy giáo ở một trường của Mỹ. Nó vừa dạy vừa học luôn. Cứ hè với Tết là nó lại về thăm tôi. Nó đẻ ở Mỹ, học trường Mỹ nhưng vẫn biết tiếng Việt. Thậm chí, nó còn viết được chữ tiếng Việt. Nó giỏi lắm".

Ca sĩ Xuân Mai là hiện tượng âm nhạc thiếu nhi một thời với những ca khúc quen thuộc như Con cò bé bé, Cháu yêu bà, Rửa mặt như mèo... Cô đã sang Mỹ định cư từ năm 2004 cùng gia đình.

Tại đây, cô tập trung hoàn toàn vào việc học tập, sau đó lập gia đình sớm và trải qua cuộc sống bình dị, kín tiếng bên chồng cùng ba người con.

Để lo cho tổ ấm, Xuân Mai từng làm nhiều công việc chân tay như bán phở, phụ việc tại tiệm điện thoại của gia đình hay làm nhân viên ngân hàng. Sau nhiều năm tạm dừng nghệ thuật để dành trọn thời gian cho gia đình, hồi tháng 7 vừa qua cô đã chính thức đánh dấu sự trở lại với đường đua âm nhạc.

Sự trở lại của Xuân Mai nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả - những người từng gắn liền tuổi thơ với giọng hát của cô. Tuy diện mạo và giọng hát đã mang nét trưởng thành, đằm thắm của một người mẹ, cô vẫn giữ được sự mộc mạc, gần gũi trong tâm hồn. Lần tái xuất này không chỉ thỏa mãn niềm đam mê ca hát vốn có mà còn là lời tri ân chân thành mà Xuân Mai muốn gửi tới công chúng.