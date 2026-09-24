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Kỹ sư tốt nghiệp bằng giỏi ĐH Bách khoa TP.HCM: Bỏ nghề đi làm MC, bán thêm chả cá

| | Lifestyle

Làm MC, anh là gương mặt nổi tiếng cả nước; còn khi bán chả cá, anh lại đứng sau một chuỗi cửa hàng trải dài từ TP.HCM đến Hà Nội.

Từ kỹ sư Bách khoa đến nghề MC

Đó là MC Nguyên Khang (SN 1984, tại TP.HCM) - nam MC nổi tiếng quen mặt với nhiều khán giả qua hàng loạt gameshow, chương trình âm nhạc, sự kiện lớn nhỏ.

Trước khi hoạt động trong ngành giải trí, MC Nguyên Khang từng tốt nghiệp loại giỏi ngành Vật lý kỹ thuật Khoa học ứng dụng - Đại học Bách khoa TPHCM. Anh cũng từng đi du học Nhật, sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt.

Cũng trong quãng thời gian còn ngồi trên ghế giảng đường, anh bắt đầu nhận dẫn các tiệc cưới. Công việc tưởng chỉ là một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập lại vô tình mở ra hướng đi mới.

Năm 2006, Nguyên Khang lọt Top 10 cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình của Đài Truyền hình TP.HCM. Ba năm sau, anh giành giải Nhất cuộc thi Cầu Vồng - Người dẫn chương trình trẻ của VTV. Đây được xem là bước ngoặt đưa nam MC từ những sân khấu nhỏ đến con đường dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Sau đó, Nguyên Khang có thời gian gắn bó với XoneFM, dẫn nhiều chương trình phát thanh như Tâm sự với FM, Breakfast Show, Top 40, Friday Live Jam, VN10... rồi dần phủ sóng truyền hình với hàng loạt chương trình như Hòa âm ánh sáng, Bài hát hay nhất, Giọng hát Việt, Sing My Song, Tuyệt đỉnh song ca, Cặp đôi vàng, Người nghệ sĩ đa tài, Ngôi sao thiết kế Việt Nam...

Bên cạnh khả năng dẫn dắt và ứng biến, Nguyên Khang còn có thể chơi 4 loại nhạc cụ gồm piano, đàn nguyệt, đàn nhị và đàn tứ.

Về sau, anh không chỉ đứng trên sân khấu với vai trò MC mà còn tự xây dựng talkshow tại studio riêng, phát triển thành The Khang Show, nơi anh trò chuyện với nhiều nghệ sĩ và khách mời.

Lịch trình liên tục trên truyền hình, sân khấu và các sự kiện lớn cho thấy Nguyên Khang là một trong những MC có tần suất xuất hiện dày đặc trong nhiều năm qua. Sự đa dạng trong hoạt động cùng tần suất xuất hiện liên tục đã khiến Nguyên Khang nhiều lần được gọi là MC đắt show nhất nhì Việt Nam.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tiền Phong năm 2015, khi được hỏi về cát-xê, Nguyên Khang cũng từng chia sẻ: “Tôi nghĩ giá cát-xê của mình bây giờ chắc cũng nằm trong top 2”.

Khi được hỏi về MC nam có thể cạnh tranh về mức cát-xê, anh nhắc đến Trấn Thành và cho rằng đồng nghiệp khi đó có mức thu nhập cao hơn vì còn hoạt động ở lĩnh vực hài.

Từ bán nhà, bán xe để cứu nhà hàng đến gây dựng chuỗi nhà hàng chả cá

Nếu nghề MC đưa Nguyên Khang đến với ánh đèn sân khấu thì kinh doanh lại mở ra một hành trình nhiều lần bắt đầu lại.

Khoảng năm 2020, nam MC góp vốn mở một nhà hàng hải sản tại Phú Quốc. Thế nhưng việc kinh doanh diễn ra không đúng như dự tính khi nhà hàng đi vào hoạt động đúng thời điểm dịch Covid-19.

Nguyên Khang từng chia sẻ thời điểm đó anh không có sẵn tiền để xoay xở, thậm chí dự định thế chấp toàn bộ tài sản để vay ngân hàng. Dịch bệnh khiến các hoạt động biểu diễn đình trệ, nam MC không thể chạy show để có nguồn tiền trả ngân hàng như kế hoạch ban đầu.

Cuối cùng, anh quyết định bán căn nhà đang có để lấy tiền mở quán. Nhưng việc kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch, thời gian thi công kéo dài khiến vốn bị hụt. Sau đó, Nguyên Khang phải bán thêm chiếc xe để tiếp tục bù tiền vào nhà hàng.

Những tháng đầu vận hành, anh từng cho biết nhà hàng thua lỗ nặng. Đến khi được mở cửa trở lại sau dịch, cơ sở này lại gặp sự cố cháy. Việc kinh doanh ở Phú Quốc cũng khiến Nguyên Khang gặp thêm khó khăn vì khoảng cách xa nơi sinh sống. Sau nhiều biến cố, anh quyết định đóng cửa, dừng mô hình này.

Thất bại đầu tiên không khiến nam MC từ bỏ lĩnh vực F&B. Một thời gian sau, Nguyên Khang bắt đầu lại với mô hình nhà hàng chả cá tại TP.HCM. Lần này, anh tập trung vào những vị trí nằm ở khu vực trung tâm và từng bước xây dựng thành chuỗi.

Từ một cơ sở ban đầu, mô hình này dần được mở rộng. Đến hiện tại, chuỗi nhà hàng chả cá của nam MC có 6 cơ sở, gồm 5 cơ sở tại TP.HCM và 1 cơ sở tại Hà Nội.

Trên trang cá nhân, Nguyên Khang cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về các nhà hàng, hoạt động vận hành và lượng khách. Sau lần đầu kinh doanh không thuận lợi, anh từng bước xây dựng được một thương hiệu riêng trong lĩnh vực F&B.

Bên cạnh kinh doanh ẩm thực, Nguyên Khang còn được biết đến là người yêu thích đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, số lượng bất động sản mà nam MC sở hữu chưa từng được tiết lộ cụ thể.

Hiện tại, Nguyên Khang sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM có giá gần 5 tỷ đồng. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng tông màu trung tính và tối giản nhưng vẫn giữ cảm giác ấm cúng.

Ở tuổi 42, Nguyên Khang vẫn duy trì công việc MC bên cạnh hoạt động kinh doanh.

Chuyện tình cảm của nam MC này vẫn là một ẩn số.

ẢNh: FBNV.

Theo Trần Hà

Phụ Nữ Mới

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