Dằn túi 5.000 đồng vẫn ăn sáng no nê ở chợ được mệnh danh ‘rẻ nhất Việt Nam’

Khoảng 4h, chợ Giai Sơn bắt đầu nhộn nhịp. Đến khoảng 8h, những hàng ăn đã vơi dần, bởi đây vốn là nơi phục vụ nhu cầu mua bán, ăn uống buổi sáng của người dân địa phương.

Những ai lần đầu đến Giai Sơn dễ bất ngờ trước mức giá của các món ăn. Chỉ với 5.000 - 10.000 đồng, thực khách có thể thưởng thức một phần ăn sáng nóng hổi, đầy đặn.

Bánh xèo 5.000 đồng/cái, cháo lòng 7.000 đồng/tô, bánh căn 10.000 đồng/đĩa tại chợ Giai Sơn.

Bánh căn có giá khoảng 5.000 đồng/đĩa, bánh ướt 3.000 đồng/đĩa, bánh hỏi 10.000 đồng/đĩa. Một tô cháo lòng có giá 5.000-10.000 đồng, trong khi bánh canh chả cá cũng chỉ 10.000 đồng/tô.

Đặc biệt, bánh xèo “full topping” tại chợ Giai Sơn được nhiều du khách tìm thử. Bánh được đổ nóng tại chỗ, nhân tôm, mực tươi, lớp bột dày mềm và thường ăn cùng mắm nêm.

Món bánh xèo với 5 con mực tươi rói có giá 5.000 đồng/cái kèm nước chấm và rau sống.

Một chiếc bánh xèo tôm, mực với 3-5 con mực tươi ngon có giá chỉ khoảng 2.000 - 5.000 đồng. Du khách thậm chí có thể mua mực tươi ở hàng hải sản rồi mang sang quán bánh căn, bánh xèo nhờ chế biến mà không phải trả thêm phí.

Ngoài ra, thực khách còn có thể tìm thấy bánh bèo giá khoảng 1.000 đồng/cái, xôi nếp 5.000 đồng/phần, chè đậu 3.000 đồng/ly, bánh ngọt 1.000 đồng/cái.

Bánh căn giá 10.000 đồng/đĩa/5 cái được đúc nóng hổi tại chỗ.

Các món ăn được người dân tự làm ở trực tiếp tại chỗ nên lúc nào cũng nóng hổi.

Trong đó, chè Mít Đác, món chè đặc sản gắn với ẩm thực Phú Yên cũ cũng là món được nhiều người tìm thưởng thức khi đến khu chợ này.

Điều khiến Giai Sơn được chú ý không chỉ nằm ở giá rẻ. Các món ăn tại đây chủ yếu được làm để phục vụ người dân trong vùng nên cách chế biến, khẩu vị và không gian đều mang đậm nét của một khu chợ dân sinh.

Bánh bèo có giá 1.500 đồng/chén và chè có giá 3.000 đồng/ly.

Một tiểu thương lâu năm tại chợ cho biết các món ăn được giữ mức giá bình dân để phù hợp với khách quen. Nguyên liệu như tôm, mực thường được lấy từ nguồn hải sản địa phương và chế biến ngay tại chỗ.

Bòn bon (hay còn gọi bánh tằm) có giá 1.000 đồng/cây.

Tên gọi “chợ rẻ nhất Việt Nam” dần lan rộng trên mạng xã hội thông qua các video trải nghiệm. Nhiều TikToker, blogger đã tìm đến Giai Sơn để thực hiện thử thách thưởng thức nhiều món ăn với ngân sách chưa đến 50.000 đồng.

Ngoài ra, chợ còn bán các loại rau củ ở địa phương trồng được.

Với số tiền này, du khách có thể lần lượt thử bánh căn, bánh xèo, bánh ướt, bánh hỏi, bánh canh, chè và nhiều món ăn khác. “Tổng thiệt hại chưa đến 50.000 đồng mà đã no căng bụng” , một du khách chia sẻ sau khi trải nghiệm.

Nem nướng được nướng nóng hổi tại chợ có giá 10.000 đồng/cây.

Từ một khu chợ quen thuộc của người dân địa phương, Giai Sơn ngày càng xuất hiện trong hành trình khám phá phía Bắc Phú Yên cũ. Chợ nằm thuận lợi để kết hợp với các điểm đến như Bãi Xép, Hòn Yến, đầm Ô Loan, Gành Đá Đĩa hay Nhà thờ Mằng Lăng.

Tuy nhiên, điều níu chân du khách có lẽ không chỉ là những món ăn giá vài nghìn đồng. Đó còn là không khí chợ sáng, những hàng quán đơn sơ, tiếng người mua bán và cách những món ăn được chế biến ngay trước mắt thực khách.