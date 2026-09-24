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Lương 42 triệu/tháng, nghỉ việc trước hạn cam kết, trưởng phòng người Việt phải hoàn trả 222 triệu đồng tiền thưởng

| | Doanh nghiệp

Lương 42 triệu/tháng, nghỉ việc trước hạn cam kết, trưởng phòng người Việt phải hoàn trả 222 triệu đồng tiền thưởng

Một trưởng phòng nhận thưởng hằng tháng và cam kết làm việc 3 năm. Khi nghỉ việc trước hạn, ông cho rằng khoản tiền này là thu nhập từ công việc nên không phải trả lại. Hai cấp tòa có nhận định khác.

Theo Bản án số 32/2026/LĐ-PT ngày 8/7/2026 của TAND TP Hà Nội, ông A. làm trưởng phòng cấp cao tại Công ty TNHH N. Việt Nam, với tổng lương và phụ cấp theo hợp đồng lao động hơn 42 triệu đồng mỗi tháng.

﻿Cam kết làm việc 3 năm, nhận hơn 222 triệu đồng tiền thưởng

Tháng 10/2022, ông A. ký thêm thỏa thuận cam kết làm việc cho công ty đến tháng 10/2025. Đổi lại, doanh nghiệp trả khoản thưởng hằng tháng bằng 40% tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Thỏa thuận cũng quy định người lao động nghỉ trong thời hạn cam kết phải hoàn trả toàn bộ tiền thưởng đã nhận.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2024, ông A. nhận tổng cộng 222,48 triệu đồng tiền thưởng. Tháng 2/2024, ông xin nghỉ vì lý do gia đình, bàn giao công việc rồi chấm dứt làm việc, sớm hơn thời hạn cam kết khoảng một năm rưỡi. Công ty sau đó khởi kiện, yêu cầu ông trả lại khoản tiền trên. ﻿

Nghỉ trước hạn cam kết, phải hoàn trả toàn bộ tiền thưởng đã nhận﻿

Ông A. cho rằng 222,48 triệu đồng thực chất là thu nhập gắn với quá trình làm việc, không phải khoản thưởng phải hoàn trả. Ông cũng lập luận công ty đã tiếp nhận đơn nghỉ việc và việc bàn giao của mình.

Tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của doanh nghiệp. Khi xét xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội xác định việc công ty tiếp nhận đơn và bàn giao công việc không làm mất hiệu lực của thỏa thuận thưởng đã ký. Tòa cũng cho rằng hợp đồng lao động đã quy định riêng tiền lương, phụ cấp của ông A.; không có chứng cứ xác định khoản 222,48 triệu đồng là một phần tiền lương như ông trình bày.

Hội đồng xét xử bác kháng cáo, giữ nguyên phán quyết buộc ông A. hoàn trả 222,48 triệu đồng.

Yên Chi

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