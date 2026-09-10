FPT chốt ngày phát hành hơn 171 triệu cổ phiếu thưởng

Công ty Cổ phần FPT (MCK: FPT, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, FPT sẽ phát hành hơn 171,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 22/9/2026.

Ảnh minh họa: FPT

Số lượng cổ phiếu mới phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 1.714 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của FPT sẽ tăng từ hơn 17.143 tỷ đồng lên mức gần 18.858 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu thuần gần 26.269 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 8.525 tỷ đồng, giảm 30,8%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 999 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 44,8%; lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tăng mạnh từ hơn 243 tỷ đồng lên hơn 1.423 tỷ đồng; thu nhập khác gần 90 tỷ đồng, tăng 32,4%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, FPT báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 5.047 tỷ đồng, giảm 5,4% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của FPT giảm 16,5% so với đầu năm, xuống còn hơn 73.563 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 20.128 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn gần 11.131 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 32.567 tỷ đồng, giảm 26,6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 18.450 tỷ đồng, chiếm 56,7% tổng nợ.