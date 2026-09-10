Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận hỗ trợ vốn hơn 1.000 tỷ từ Vinhomes, Pomina khởi động lại nhà máy nhưng vẫn lỗ hơn 300 tỷ

| | Doanh nghiệp

Nhận hỗ trợ vốn hơn 1.000 tỷ từ Vinhomes, Pomina khởi động lại nhà máy nhưng vẫn lỗ hơn 300 tỷ

Tại ngày 30/6/2026, Pomina ghi nhận hơn 1.115 tỷ đồng phải trả dài hạn cho Vinhomes. Khoản công nợ này chưa xuất hiện tại thời điểm cuối quý I.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét của CTCP Thép Pomina (Mã: POM) cho thấy quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp thép này và CTCP Vinhomes (Mã: VHM) đã phát sinh nhiều khoản mục đáng chú ý trong nửa đầu năm.

Tại ngày 30/6/2026, Pomina ghi nhận hơn 1.115 tỷ đồng phải trả dài hạn cho Vinhomes. Khoản công nợ này chưa xuất hiện tại thời điểm cuối quý I.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản phải trả phát sinh từ hợp đồng khung hợp tác và hỗ trợ được Vinhomes ký ngày 31/1 với các đơn vị thuộc Pomina Group, gồm Pomina, Chi nhánh Nhà máy Thép Pomina 1, CTCP Thép Pomina 2 và Chi nhánh Nhà máy Luyện phôi thép Pomina 3.

Theo thỏa thuận, nhóm Pomina được nhận vốn từ Vinhomes để bổ sung vốn lưu động và thanh toán cho nhà cung cấp, với hạn mức tối đa 1.352 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nguồn vốn này không tính lãi trong thời hạn 2 năm. Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027 và số tiền hỗ trợ sẽ được thu hồi thông qua hoạt động mua bán hàng hóa hoặc các nguồn thu khác theo thỏa thuận giữa hai bên.

Ở chiều ngược lại, Vinhomes cũng trở thành một khách hàng lớn trong cơ cấu công nợ của Pomina. Đến cuối tháng 6, doanh nghiệp thép ghi nhận khoảng 172 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ Vinhomes. Trước đó, tại cuối quý I, Pomina ghi nhận hơn 202 tỷ đồng liên quan đến “Phải thu Vin” trong khoản mục phải thu khác.

Nguồn vốn 0% giúp Pomina khởi động lại nhà máy

Từ tháng 3/2026, Pomina đã đưa dây chuyền tại Nhà máy Thép Pomina 1 và Pomina 2 trở lại hoạt động, qua đó doanh thu thuần tăng 454 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng 60 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Với Nhà máy Luyện phôi thép Pomina 3, doanh nghiệp đang hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để dự kiến tái vận hành lò luyện trong nửa cuối năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn của Pomina đồng thời đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho một số khoản vay tại ngân hàng thương mại.

Lỗ lũy kế vẫn gần 3.822 tỷ đồng

Dù có thêm nguồn vốn lưu động và đầu ra sản phẩm từ hệ sinh thái Vingroup, tình hình tài chính của Pomina vẫn đối mặt nhiều áp lực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty tiếp tục ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 329 tỷ đồng, đẩy lỗ lũy kế lên khoảng 3.822 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay vào cuối tháng 6 ở mức khoảng 5.744 tỷ đồng, gồm hơn 5.097 tỷ đồng vay ngắn hạn và khoảng 647 tỷ đồng vay dài hạn.

Trong báo cáo soát xét bán niên, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Pomina.

Theo kiểm toán viên, tại thời điểm phát hành báo cáo, doanh nghiệp chưa cung cấp được một kế hoạch đầy đủ và khả thi để chứng minh khả năng cải thiện tình hình tài chính, cũng như bảo đảm nguồn vốn cần thiết để duy trì hoạt động bình thường.

Đơn vị kiểm toán cũng cho rằng báo cáo tài chính và phần thuyết minh của Pomina chưa trình bày đầy đủ những vấn đề liên quan, đồng thời chưa phản ánh các điều chỉnh có thể phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động trong tương lai.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỳ tích EVN: xóa sạch lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng trong chưa đầy 2 năm

Kỳ tích EVN: xóa sạch lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng trong chưa đầy 2 năm Nổi bật

Một ‘đại gia’ chưa từng rời khỏi Trung Quốc lần đầu tiên mang nhà máy đặt tại TP.HCM, bán hàng ngay ở Việt Nam

Một ‘đại gia’ chưa từng rời khỏi Trung Quốc lần đầu tiên mang nhà máy đặt tại TP.HCM, bán hàng ngay ở Việt Nam Nổi bật

Một thành viên HĐQT độc lập của Văn Phú xin từ nhiệm

Một thành viên HĐQT độc lập của Văn Phú xin từ nhiệm

12:59 , 10/09/2026
Một thương hiệu thời trang online đóng cửa sau gần 6 năm hoạt động

Một thương hiệu thời trang online đóng cửa sau gần 6 năm hoạt động

12:44 , 10/09/2026
Thương hiệu giày Việt tuyên bố đóng cửa sau 10 năm, CEO đi làm… 'phụ hồ'

Thương hiệu giày Việt tuyên bố đóng cửa sau 10 năm, CEO đi làm… 'phụ hồ'

11:44 , 10/09/2026
Từ điểm chạm vật lý đến hành trình người tiêu dùng: Hướng đi mới của Focus Media Việt Nam

Từ điểm chạm vật lý đến hành trình người tiêu dùng: Hướng đi mới của Focus Media Việt Nam

11:00 , 10/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên