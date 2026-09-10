Nhận hỗ trợ vốn hơn 1.000 tỷ từ Vinhomes, Pomina khởi động lại nhà máy nhưng vẫn lỗ hơn 300 tỷ

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét của CTCP Thép Pomina (Mã: POM) cho thấy quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp thép này và CTCP Vinhomes (Mã: VHM) đã phát sinh nhiều khoản mục đáng chú ý trong nửa đầu năm.



Tại ngày 30/6/2026, Pomina ghi nhận hơn 1.115 tỷ đồng phải trả dài hạn cho Vinhomes. Khoản công nợ này chưa xuất hiện tại thời điểm cuối quý I.



Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản phải trả phát sinh từ hợp đồng khung hợp tác và hỗ trợ được Vinhomes ký ngày 31/1 với các đơn vị thuộc Pomina Group, gồm Pomina, Chi nhánh Nhà máy Thép Pomina 1, CTCP Thép Pomina 2 và Chi nhánh Nhà máy Luyện phôi thép Pomina 3.



Theo thỏa thuận, nhóm Pomina được nhận vốn từ Vinhomes để bổ sung vốn lưu động và thanh toán cho nhà cung cấp, với hạn mức tối đa 1.352 tỷ đồng.



Đáng chú ý, nguồn vốn này không tính lãi trong thời hạn 2 năm. Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027 và số tiền hỗ trợ sẽ được thu hồi thông qua hoạt động mua bán hàng hóa hoặc các nguồn thu khác theo thỏa thuận giữa hai bên.



Ở chiều ngược lại, Vinhomes cũng trở thành một khách hàng lớn trong cơ cấu công nợ của Pomina. Đến cuối tháng 6, doanh nghiệp thép ghi nhận khoảng 172 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ Vinhomes. Trước đó, tại cuối quý I, Pomina ghi nhận hơn 202 tỷ đồng liên quan đến “Phải thu Vin” trong khoản mục phải thu khác.

Nguồn vốn 0% giúp Pomina khởi động lại nhà máy



Từ tháng 3/2026, Pomina đã đưa dây chuyền tại Nhà máy Thép Pomina 1 và Pomina 2 trở lại hoạt động, qua đó doanh thu thuần tăng 454 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng 60 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Với Nhà máy Luyện phôi thép Pomina 3, doanh nghiệp đang hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để dự kiến tái vận hành lò luyện trong nửa cuối năm.



Các khoản phải thu ngắn hạn của Pomina đồng thời đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho một số khoản vay tại ngân hàng thương mại.



Lỗ lũy kế vẫn gần 3.822 tỷ đồng



Dù có thêm nguồn vốn lưu động và đầu ra sản phẩm từ hệ sinh thái Vingroup, tình hình tài chính của Pomina vẫn đối mặt nhiều áp lực.



Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty tiếp tục ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 329 tỷ đồng, đẩy lỗ lũy kế lên khoảng 3.822 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay vào cuối tháng 6 ở mức khoảng 5.744 tỷ đồng, gồm hơn 5.097 tỷ đồng vay ngắn hạn và khoảng 647 tỷ đồng vay dài hạn.



Trong báo cáo soát xét bán niên, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Pomina.



Theo kiểm toán viên, tại thời điểm phát hành báo cáo, doanh nghiệp chưa cung cấp được một kế hoạch đầy đủ và khả thi để chứng minh khả năng cải thiện tình hình tài chính, cũng như bảo đảm nguồn vốn cần thiết để duy trì hoạt động bình thường.



Đơn vị kiểm toán cũng cho rằng báo cáo tài chính và phần thuyết minh của Pomina chưa trình bày đầy đủ những vấn đề liên quan, đồng thời chưa phản ánh các điều chỉnh có thể phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động trong tương lai.