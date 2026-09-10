Từ điểm chạm vật lý đến hành trình người tiêu dùng: Hướng đi mới của Focus Media Việt Nam

Trong chuyến thăm Khuôn viên Tây Khê tại Hàng Châu, đại diện Focus Media Việt Nam tìm hiểu cách Alibaba kết nối dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo trong một hệ thống có quy mô lớn. Kinh nghiệm từ chuyến đi mở ra thêm góc nhìn cho doanh nghiệp về việc ứng dụng công nghệ vào mạng lưới quảng cáo thang máy tại Việt Nam.

Focus Media Việt Nam hiện vận hành hơn 18.000 màn hình tại hơn 2.000 chung cư, tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại. Đây là những địa điểm gắn với nhịp sống hằng ngày của người dân đô thị, nơi thương hiệu có thể duy trì sự hiện diện trong quá trình di chuyển từ nhà đến nơi làm việc, mua sắm và giải trí.

Khi hành vi tiêu dùng thay đổi, giá trị của mạng lưới quảng cáo cũng dần mở rộng. Bên cạnh độ phủ và tần suất xuất hiện, nhãn hàng ngày càng quan tâm đến mức độ phù hợp của điểm phát, khả năng tương tác sau khi xem quảng cáo và những dữ liệu có thể hỗ trợ cho các lần triển khai tiếp theo.

Từ mạng lưới màn hình đến chiến dịch được hỗ trợ bởi dữ liệu

Dựa trên dữ liệu chi tiết về vị trí, loại hình tòa nhà và từng cụm màn hình, Focus Media Việt Nam xây dựng kế hoạch phát sóng tối ưu theo đúng mục tiêu của từng chiến dịch. Nhãn hàng muốn tiếp cận nhân viên văn phòng có thể tập trung vào các cao ốc thương mại, trong khi các chiến dịch hướng đến hộ gia đình sẽ ưu tiên phân bổ tại các khu chung cư phù hợp.

Trong giai đoạn triển khai, hệ thống kết nối từ xa cho phép phân phối và quản lý nội dung tập trung trên toàn mạng lưới, kết hợp cùng nhật ký phát để giám sát tiến độ chính xác tại từng địa điểm. Đặc biệt, đối với các chiến dịch tích hợp QR code hay NFC, màn hình thang máy đóng vai trò là "điểm chạm" đầu tiên kích hoạt chuỗi tương tác chuyển đổi của khách hàng trên môi trường số.

Sau mỗi đợt phát sóng, dữ liệu thu được sẽ tiếp tục quay trở lại phục vụ việc tối ưu hóa cho các chiến dịch tiếp theo từ khâu lựa chọn địa điểm, thời gian phát cho đến định dạng nội dung. Nhờ cơ chế này, mạng lưới màn hình vận hành như một hệ thống thông minh, liên tục tích lũy dữ liệu và gia tăng hiệu quả theo từng chiến dịch.

Theo người tiêu dùng đến giai đoạn tìm hiểu

Sau khi biết đến một thương hiệu, hành trình mua sắm của người tiêu dùng không còn dừng lại mà tiếp tục mở rộng qua nhiều điểm chạm: từ truy cập website, tham khảo đánh giá, cho đến dùng AI để so sánh các lựa chọn.

Theo báo cáo From hype to habit của Capgemini Research Institute, được thực hiện với hơn 10.000 người tại 13 quốc gia năm 2025, có 56% số người biết đến hoặc đang sử dụng AI xem công cụ này như một nguồn thông tin tương tự công cụ tìm kiếm. Kết quả cho thấy AI đang ngày càng tham gia vào cách người tiêu dùng nghiên cứu sản phẩm và hình thành lựa chọn.

AI đang ngày càng tham gia vào cách người tiêu dùng nghiên cứu sản phẩm và hình thành lựa chọn. Ảnh: Minh họa

Trước sự thay đổi này, Focus Media Việt Nam đang từng bước bổ sung việc theo dõi mức độ hiện diện của thương hiệu trên các nền tảng AI vào quá trình triển khai chiến dịch. Thông qua những câu hỏi gắn với ngành hàng và nhu cầu người dùng, nhãn hàng có thể quan sát thương hiệu được nhắc đến như thế nào, thông tin nào đang được sử dụng và những nội dung nào cần được củng cố.

Điểm chạm trong thang máy nhờ đó được đặt trong một hành trình rộng hơn. Quảng cáo tạo ra sự hiện diện ban đầu, còn dữ liệu giúp thương hiệu hiểu thêm về các bước tìm hiểu và tương tác diễn ra sau đó.

Chuyến thăm Khuôn viên Tây Khê mang đến cho Focus Media Việt Nam một góc tham chiếu về cách công nghệ tạo ra giá trị khi được gắn với hoạt động thực tế. Trên nền tảng hơn 18.000 màn hình, dữ liệu và AI đang được đưa vào từng chiến dịch nhằm lựa chọn điểm phát phù hợp hơn, kết nối thêm các điểm chạm và hỗ trợ nhãn hàng đồng hành lâu hơn với người tiêu dùng.