Theo Quyết định giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu cơ bản đối với chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030, do UBND TP.HCM giao cho Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1), đơn vị phải tập trung huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tổ chức vận hành hiệu quả tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên .

Ngoài nâng cao năng lực khai thác, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao về sản lượng vận tải, số lượt tàu vận hành và sản lượng hành khách, HURC còn được giao cụ thể các chỉ tiêu tài chính.

Đơn vị vận hành Metro Bến Thành-Suối Tiên được giao doanh thu 3.756 tỷ trong 5 năm, từ 2026-2030.

Trong đó, UBND TP.HCM giao doanh nghiệp phấn đấu tổng doanh thu tăng qua từng năm.

Cụ thể, năm 2026, doanh thu phải đạt 615,253 tỷ đồng; lãi trước thuế gần 21,84 tỷ đồng.

Năm 2027, doanh thu đạt 676,778 tỷ đồng; lãi trước thuế là hơn 24 tỷ đồng.

Năm 2028, công ty phấn đấu đạt doanh thu 744,456 tỷ đồng, lãi 26,42 tỷ đồng .

Đến năm 2029, doanh thu phải đạt 818,9 tỷ đồng và lãi 29,06 tỷ đồng.

Năm 2030, doanh thu chạm mốc khoảng 900,8 tỷ đồng và lãi trước thuế ở mức gần 32 tỷ đồng.

Đơn vị vận hành Metro Bến Thành - Suối Tiên được giao thu 3.756 tỷ trong 5 năm.

Thành phố yêu cầu thông qua việc nâng cao chất lượng vận hành tuyến Metro số 1, HURC 1 có trách nhiệm góp phần hình thành và phát triển thói quen sử dụng vận tải hành khách công cộng của người dân. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích và trải nghiệm hành khách theo hướng văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, Công ty phải tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững. Đặc biệt bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước được giao, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng, xây dựng đô thị thông minh và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Một trong những định hướng trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2030 là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác quản lý, vận hành và bảo trì, từng bước hiện đại hóa hệ thống đường sắt đô thị.

Công ty phải bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

HURC1 từng trải qua nhiều năm chịu áp lực tài chính trong thời gian chờ tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vận hành chính thức tháng 12/2024.

Đến hết năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng, nâng số lỗ lũy kế lên trên 35 tỷ đồng.

Năm 2025, doanh thu của HURC1 tăng mạnh, đạt lợi nhuận sau thuế gần 39 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên Metro Bến Thành - Suối Tiên vận hành thương mại.

Kết quả này giúp doanh nghiệp xóa được lỗ lũy kế, là cơ sở để TP.HCM giao chỉ tiêu tăng trưởng và đạt lợi nhuận hơn 21 tỷ trong năm 2026.