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Bà Mai Hương Nội không còn là Phó Tổng giám đốc Vingroup

| | Doanh nghiệp

Bà Mai Hương Nội được bầu vào HĐQT Vingroup từ năm 2008, và giữ vị trí Tổng Giám đốc từ năm 2006 đến năm 2012. Từ năm 2012 đến nay, bà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Vingroup.

Vingroup (VIC) đã công bố miễn nhiệm bà Mai Hương Nội khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Vingroup vì lí do cá nhân từ ngày 9/9.

Bà Mai Hương Nội, sinh ngày 13/10/1969. Bà Mai Hương Nội tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với bằng cử nhân Kinh tế chuyên ngành Ngân hàng.

Bà Mai Hương Nội được bầu vào HĐQT Vingroup từ năm 2008, và giữ vị trí Tổng Giám đốc từ năm 2006 đến năm 2012. Từ năm 2012 đến nay, bà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Vingroup.

Trước đó, từ 1996 đến tháng 2/2006 bà cũng lần lượt nắm giữ nhiều chức vụ tại Bưu điện Hà Nội như: Phó Phòng Thanh toán cước phí-TT Dịch vụ Khách hàng, Trưởng Phòng Thanh toán cước phí-TT Dịch vụ Khách hàng, Phó Giám đốc TT Dịch vụ Khách hàng Bưu điện Hà Nội.

Ngọc Điệp

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