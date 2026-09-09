BITEX ra mắt BITEX PREMIUM STORE – Trải nghiệm di sản bút PILOT sản xuất tại Nhật Bản

BITEX PREMIUM STORE dành trọng tâm giới thiệu PILOT – thương hiệu bút Nhật Bản hơn 100 năm tuổi, với các dòng bút máy, bút ký cao cấp được chế tác tại Nhật Bản. Thông qua không gian này, BITEX mong muốn đưa người tiêu dùng Việt Nam đến gần hơn với những giá trị làm nên PILOT: kinh nghiệm chế tác, chất lượng viết và công nghệ Nhật Bản.

PILOT – hơn một thế kỷ theo đuổi chất lượng viết và chế tác tại Nhật Bản

‎Được thành lập tại Nhật Bản từ năm 1918, PILOT đã có hơn một thế kỷ phát triển trong lĩnh vực bút viết.

Năm 1916, nhà sáng lập Ryosuke Namiki hoàn thiện ngòi vàng 14K được chế tác hoàn toàn tại Nhật Bản. Đến năm 1918, chiếc Pilot Pen đầu tiên ra mắt, mở đầu hành trình phát triển của thương hiệu.

Các dòng bút mang tính lịch sử của PILOT thu hút sự quan tâm của hội yêu bút.

Từ nền tảng đó, PILOT không ngừng hoàn thiện, nghiên cứu, sản xuất từ ngòi, vật liệu, mực viết đến cơ cấu kỹ thuật. Việc tự chủ nhiều công đoạn sản xuất tại Nhật Bản là nền tảng giúp thương hiệu duy trì độ chính xác và chất lượng vượt trội.

Lịch sử của PILOT cũng gắn liền với nhiều dấu mốc đổi mới trong ngành bút viết. Năm 1963, PILOT ra mắt CAPLESS – chiếc bút máy không nắp đầu tiên trên thế giới, ứng dụng cơ cấu cho phép người dùng đưa ngòi bút vào và ra chỉ bằng một thao tác nhấn. Sự kết hợp giữa cơ chế vận hành mới và khả năng viết của bút máy đã tạo nên một sản phẩm khác biệt, đồng thời thể hiện cách PILOT tiếp cận việc cải tiến trải nghiệm viết thông qua công nghệ.

Năm 1964, CAPLESS tiếp tục tạo dấu ấn quốc tế khi được trao giải tại International Gift Fair ở Paris.

Bên cạnh những đổi mới về cơ cấu và công nghệ, PILOT cũng không ngừng phát triển các dòng bút tập trung vào chất lượng ngòi và trải nghiệm viết. Năm 1971, CUSTOM được ra mắt, trở thành một dòng bút tiêu biểu trong lịch sử phát triển của PILOT.‎ CUSTOM chú trọng vào kỹ thuật ngòi, độ chính xác và cảm giác viết, đồng thời được phát triển qua nhiều thế hệ với nhiều lựa chọn ngòi khác nhau.

Từ CAPLESS đến CUSTOM, những dấu mốc này cho thấy một hướng đi xuyên suốt trong lịch sử PILOT: liên tục hoàn thiện công nghệ và kỹ thuật chế tác để nâng cao trải nghiệm viết, đồng thời duy trì nền tảng chất lượng gắn với Nhật Bản.

PILOT trở lại Việt Nam – BITEX tiếp tục hành trình đưa giá trị Nhật Bản đến người tiêu dùng

Tại Việt Nam, PILOT từng là thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng,‎ đặc biệt với những sản phẩm bút máy và bút ký.

Sự kiện khai trương thu hút nhiều khách hàng có niềm đam mê với bút máy, bút ký cao cấp của PILOT

Sau một thời gian dài không còn hiện diện mạnh mẽ trên thị trường Việt Nam, PILOT trở lại vào năm 2019 khi BITEX chính thức trở thành nhà phân phối PILOT tại Việt Nam. Với BITEX, việc hợp tác cùng PILOT không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp đưa một thương hiệu bút Nhật Bản có lịch sử hơn một thế kỷ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Bà Trần Thanh Thảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty BITEX phát biểu tại sự kiện khai trương

Trong đó, dòng bút ký là một trong những nhóm sản phẩm được BITEX chú trọng phát‎ triển. Đây là phân khúc phù hợp với định hướng của BITEX PREMIUM STORE trong việc giới thiệu những sản phẩm có chất lượng chế tác, thiết kế và trải nghiệm sử dụng cao‎ hơn.

Phát biểu tại sự kiện, Bà Trần Thanh Thảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty BITEX, chia sẻ: "PILOT có một lịch sử rất đặc biệt trong ngành bút viết, với hơn một thế kỷ phát triển về công nghệ và kỹ thuật chế tác. Ngay từ những sản phẩm đầu tiên, PILOT đã đặt nền tảng vào chất lượng ngòi và năng lực sản xuất tại Nhật Bản. Thông qua BITEX PREMIUM STORE, chúng tôi muốn khách hàng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những giá trị đó, đặc biệt là các dòng bút máy, bút ký cao cấp.

BITEX PREMIUM STORE – không gian trải nghiệm đẳng cấp bút ký PILOT

Sự ra đời của BITEX PREMIUM STORE đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa các thương hiệu Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Tại lễ khai trương ở AEON MALL Tân Phú Celadon, sự kiện vinh dự đón tiếp ông Hitoshi Takiuchi – Giám đốc Khối Kinh doanh Quốc tế của Tập đoàn PILOT.

Ông Hitoshi Takiuchi – Giám đốc Khối Kinh doanh Quốc Tế thuộc Tập đoàn PILOT có mặt để chúc mừng và chia sẻ tại sự kiện.

Không gian cửa hàng được thiết kế hiện đại, tập trung vào trải nghiệm thực tế. Khách hàng có thể tìm hiểu lịch sử thương hiệu, khám phá các dòng bút máy, bút ký cao cấp và thử 16 cỡ ngòi độc quyền từ PILOT. Việc cầm, viết thử giúp cảm nhận trọn vẹn độ cân bằng, độ trơn và cảm giác viết – những giá trị "Made in Japan" chân thực nhất.

Bên cạnh PILOT, BITEX PREMIUM STORE cũng giới thiệu các sản phẩm CASIO – thương hiệu Nhật Bản đã đồng hành cùng BITEX và nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam.

Sự hiện diện của PILOT và CASIO trong cùng một không gian tiếp tục phát huy nền tảng‎ của BITEX trong việc đưa các thương hiệu Nhật Bản đến gần hơn với thị trường Việt‎ Nam.

BITEX – Nhà phân phối PILOT và CASIO tại Việt Nam

Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, BITEX là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm phục vụ học tập, văn phòng và đời sống, đồng hành cùng nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam. BITEX hiện là nhà phân phối độc quyền PILOT và CASIO tại Việt Nam, đưa các thương hiệu Nhật Bản với nền tảng chất lượng, công nghệ và uy tín lâu năm đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Từ năm 2019, BITEX chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền PILOT tại Việt Nam, tiếp tục phát triển thương hiệu bút Nhật Bản hơn 100 năm tuổi trên thị trường Việt Nam.

Bên cạnh PILOT, BITEX cũng có hành trình đồng hành lâu dài cùng CASIO, đưa các sản phẩm máy tính CASIO đến gần hơn với học sinh, sinh viên, giáo viên và người tiêu dùng Việt Nam. Việc đưa PILOT và CASIO cùng hiện diện tại Dự án BITEX PREMIUM STORE là bước tiếp nối định hướng của BITEX trong việc mang những thương hiệu Nhật Bản chất lượng đến gần hơn với khách hàng.

Ưu đãi đặc biệt nhân dịp khai trương

Nhân dịp khai trương, BITEX PREMIUM STORE triển khai nhiều ưu đãi và quà tặng dành cho khách hàng khi mua sắm các sản phẩm PILOT và CASIO. Nổi bật, khách hàng mua bút ký PILOT từ 1 triệu đồng được tặng máy tính CASIO; mua bút PILOT từ 300.000 đồng được tặng sổ tay PILOT và áp dụng chương trình Mua 4 tặng 1. Khách hàng mua máy tính CASIO từ 300.000 đồng nhận quà tặng PILOT, trong đó đơn hàng từ 500.000 đồng được tặng hộp bút bi PILOT BP-1RT; khách hàng mua máy tính khoa học CASIO được tặng quà trị giá lên đến 79.000 đồng.