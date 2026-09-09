Tập đoàn CT Homes “đốn tim” khách hàng như thế nào?

‏Lãi suất tàn khốc ư? Không phải lo nữa. Ân hạn lãi vay trong 2 năm cho mọi khách hàng mua sản phẩm của CT Homes.‏

‏Không tiếp cận được vốn vay ư? Không phải lo. CT Homes cho vay trực tiếp‏

‏Việc ‏‏CT Group‏ ‏phân đôi thành Tập đoàn Bất động sản và Hạ tầng CT Homes và Tập đoàn Công nghệ cao CT Group Hi-Tech đang thu hút sự quan tâm lớn của thị trường trong nước và quốc tế. Những bước đi tiếp theo của hai tập đoàn này đang được công chúng đặc biệt quan tâm, theo dõi. ‏

‏Bà Ngô Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc CT Homes - Tập đoàn mẹ (Parent) bao trùm lên 53 công ty thành viên trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng chia sẻ:‏ ‏"Nhu cầu sống trong một môi trường hạnh phúc, thuận tiện đi lại ngày càng quan trọng đối với cuộc sống hiện đại nhưng lãi suất 2 năm lên đến 30% là mức quá cao đối với các gia đình trẻ, có thể bóp méo kế hoạch tài chính gia đình, tàn phá cuộc sống. Chúng tôi tin rằng việc ân hạn 2 năm sẽ giúp họ vượt qua một chu kỳ lãi suất cao để quay lại mức bình ổn. Như vậy họ không còn phải lo trả lãi trong 2 năm đầu nữa. ‏

‏Vậy sau 2 năm thì sao? Nếu lãi suất còn cao và khách hàng có gặp khó khăn không thanh toán được lãi, có thể bị nợ xấu, thì chúng tôi đưa ra giải pháp cho khách hàng chọn lựa, có thể làm hài lòng cả khách hàng và ngân hàng cho vay là chúng tôi có thể mua lại căn hộ với giá đảm bảo khách hàng có lãi, sau đó tất toán cho ngân hàng trước hạn. Thực tế thì chỉ có Chủ đầu tư nào hết sức tin tưởng vào chất lượng và tiềm năng của sản phẩm thì mới dám cam kết như vậy". ‏

‏Ân hạn lãi vay 2 năm, CT Homes tạo thêm điểm tựa tài chính cho người mua nhà‏

‏Trên thực tế, không ít khách hàng có nhu cầu ở thực nhưng gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng do hồ sơ tín dụng, lịch sử thanh toán, đặc thù nguồn thu nhập chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn. Nhất là nhóm khách hàng gồm hộ kinh doanh, người làm nghề tự do, người khởi nghiệp hay những người có dòng tiền không ổn định gặp nhiều trở ngại hơn trong quá trình chứng minh năng lực tài chính. Thấu hiểu nỗi lo này, Tập đoàn CT Homes thiết kế gói vay trực tiếp cho khách hàng chưa đủ điều kiện vay ngân hàng trên cơ sở đánh giá khả năng tài chính và phương án thanh toán phù hợp, đồng thời vẫn áp dụng toàn diện chính sách ân hạn lãi vay 2 năm.‏

‏Từ rất lâu CT Homes đã xây dựng chiến lược phát triển các dự án tại những vị trí vô cùng chiến lược ở cả 5 cửa ô của TP. HCM với sự kiên trì đáng kinh ngạc. Và nhờ đó, ngày nay, tất cả 68 dự án của Tập đoàn đều được khách hàng trông đợi. ‏ ‏Không chỉ có vị trí gần ga metro, gần đại lộ lớn, ngay cửa ngõ thành phố, mà sự chăm chút chỉnh chu của Tập đoàn trong thiết kế và xây dựng đã đem lại vô số giải thưởng quốc tế cũng như lời khen ngợi của khách hàng. ‏

‏Minh chứng từ thế giới cho thấy, sự hình thành của các tuyến metro đô thị đã tạo ra những thay đổi đáng kể đối với giá trị bất động sản quanh các nhà ga. Khi mà giá bất động sản được đo lường bằng khoảng cách đi đến ga metro, càng ít phút di chuyển đến ga metro thì giá trị bất động sản càng cao. ‏ ‏Tại Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) hay Singapore, bất động sản gần ga metro thường có giá cao hơn từ 30% đến 50% so với các khu vực cách xa ga. Tại TP.HCM, trục giao thông huyết mạch Xa lộ Hà Nội – nơi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chạy qua, giá căn hộ dọc tuyến này tăng trưởng đều đặn hàng năm và tính thanh khoản cực tốt. Hiện đã có nhiều dự án vượt mốc 150 triệu/m2. Cũng chính vì vậy mà các ngân hàng, kể cả ngân hàng nước ngoài luôn hào hứng bảo lãnh và tài trợ cho các dự án dọc tuyến này. ‏

‏Với chính sách ân hạn lãi vay 2 năm cùng danh mục dự án mới tọa lạc tại các vị trí tuyệt vời, thiết kế luôn mang hơi thở của một phong cách sống chuẩn thời đại 4.0, bài toán an cư nay đã có lời giải trọn vẹn từ CT Homes.‏

‏Tập Đoàn Bất Động Sản & Hạ Tầng CT Homes‏

‏Địa chỉ: 369 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh‏

‏Hotline: (+84) 911 807 667 - (+84) 911 807 668‏

‏Email: info@cthomes.com‏