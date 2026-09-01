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Siêu dự án của Vingroup 'ngốn' gần 62 triệu m³ cát, 148 triệu m³ đá: Một mình chiếm hơn nửa nhu cầu của cả khối dự án ngoài đầu tư công Hà Nội

| | Doanh nghiệp

Siêu dự án của Vingroup 'ngốn' gần 62 triệu m³ cát, 148 triệu m³ đá: Một mình chiếm hơn nửa nhu cầu của cả khối dự án ngoài đầu tư công Hà Nội

Hà Nội ước tính Khu đô thị thể thao Olympic cần khoảng 61,98 triệu m³ cát, 147,67 triệu m³ đá và 70,32 triệu m³ đất đắp. Tổng cộng, nhu cầu ba loại vật liệu rời của dự án lên tới gần 280 triệu m³.

Trong Đề án quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2050, UBND TP Hà Nội đã đưa ra ước tính về nhu cầu cát, đá và đất đắp cho hàng loạt công trình dự kiến triển khai trên địa bàn.

Trong đó có nhắc tới Khu đô thị thể thao Olympic – siêu dự án gắn với Vingroup, có quy mô khoảng 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Nổi bật tại dự án này là công trình Sân vận động VinFast - Trống Đồng có diện tích 73,3 ha, sức chứa lớn nhất thế giới với 135.000 chỗ ngồi. Đây cũng là sân vận động có mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Gần 280 triệu m³ vật liệu cho một dự án

Hà Nội ước tính Khu đô thị thể thao Olympic cần khoảng 61,98 triệu m³ cát, 147,67 triệu m³ đá và 70,32 triệu m³ đất đắp. Tổng cộng, nhu cầu ba loại vật liệu rời của dự án lên tới gần 280 triệu m³.

Để đưa ra con số trên, cơ quan lập đề án giả định khoảng 50% diện tích quy hoạch cần tôn nền với chiều dày bình quân một mét. Diện tích đường giao thông được tính bằng khoảng 15% toàn khu, trong khi các công trình nhà ở, nghỉ dưỡng, điều hành và kho bãi có mật độ xây dựng dự kiến 30%, chiều cao trung bình 20 tầng.

Riêng khu sân vận động được tính theo quy mô 135.000 chỗ ngồi. Cùng với các công trình phụ trợ, hạng mục này được ước tính cần khoảng 175.500 m³ bê tông.

Khu đô thị thể thao Olympic sẽ chiếm khoảng 61,6% nhu cầu cát và 50,7% nhu cầu đá của cả nhóm dự án ngoài đầu tư công được thống kê trong cùng đề án. Với đất đắp, tỷ lệ tương ứng khoảng 14,4%.

Giai đoạn 2026–2030, tổng nhu cầu của nhóm này được Hà Nội ước tính ở mức 100,69 triệu m³ cát, 291,13 triệu m³ đá và 487,31 triệu m³ đất đắp.

Siêu dự án của Vingroup 'ngốn' gần 62 triệu m³ cát, 148 triệu m³ đá: Một mình chiếm hơn nửa nhu cầu của cả khối dự án ngoài đầu tư công Hà Nội- Ảnh 1.

Nguồn cung tại chỗ chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ

Khả năng cung ứng tại chỗ của Hà Nội không thể đáp ứng Quy mô vật liệu của dự án. Sau khi tính cả nguồn khai thác hiện có và lượng bổ sung từ nạo vét, tái chế chất thải xây dựng, xử lý nền đường, thành phố dự kiến có thể cung ứng khoảng 56,58 triệu m³ cát, 11,25 triệu m³ đá và 20,62 triệu m³ đất đắp trong giai đoạn 2026–2030.

Như vậy, nhu cầu cát của riêng dự án Olympic đã cao hơn toàn bộ nguồn cung cát mà Hà Nội dự kiến huy động được khoảng 5,4 triệu m³. Nhu cầu đá thậm chí gấp hơn 13 lần khả năng cung ứng tại chỗ của thành phố.

Đề án vì vậy đặt ra nhiều giải pháp như khai thác nguồn vật liệu liên vùng, tận dụng đất đào và bùn nạo vét, tái chế chất thải xây dựng, phát triển cát nhân tạo và kiểm soát việc đầu cơ, đẩy giá vật liệu.

Các khối lượng trong đề án mới là tính toán sơ bộ dựa trên quy mô quy hoạch và một số giả định kỹ thuật, chưa phải nhu cầu vật liệu được xác định trong thiết kế thi công cuối cùng. Dù vậy, những con số này phần nào cho thấy sức ép nguồn cung mà một siêu dự án có thể tạo ra đối với thị trường vật liệu xây dựng Thủ đô trong những năm tới.

Yên Chi

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