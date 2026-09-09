Sơn Kim Land lên tiếng về việc bị xử phạt do bán 136 căn hộ cho người nước ngoài

Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) vừa phát đi thông tin phản hồi liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP.HCM.

Theo Sơn Kim Land, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5252/QĐ-XPHC là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước và được phép chính thức giao dịch bán nhà ở cho khách hàng là người nước ngoài.

Doanh nghiệp cho biết, quyết định xử phạt liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin theo thủ tục hành chính, không liên quan đến việc bán nhà vượt hạn mức quy định hoặc giao dịch tại khu vực không được phép bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

“Sơn Kim Land đảm bảo không có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của các khách hàng”, doanh nghiệp khẳng định và cho biết luôn tuân thủ quy định pháp luật.

Thông báo của Sơn Kim Land. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, UBND TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần bất động sản Sơn Kim do hành vi không thực hiện nghĩa vụ báo cáo về việc bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại dự án.

Cụ thể, đối với 136 căn hộ thuộc dự án khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ (tên thương mại là Gateway Thảo Điền) tại phường An Khánh, TP.HCM, Sơn Kim Land đã bán cho các cá nhân và tổ chức nước ngoài nhưng không thực hiện việc gửi thông tin bằng cả thư điện tử và văn bản về Sở Xây dựng.

Quyết định xử phạt của UBND TP.HCM yêu cầu Sơn Kim Land phải nghiêm chỉnh chấp hành. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, doanh nghiệp phải nộp tiền phạt. Trường hợp quá thời hạn, cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ công bố, Gateway Thảo Điền tọa lạc trên khu đất có diện tích khoảng 10.944 m², gồm 439 căn hộ. Tổng vốn đầu tư của dự án vượt 100 triệu USD, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng.

Được giới thiệu ra thị trường từ năm 2015 và hoàn thành vào năm 2017, Gateway Thảo Điền thuộc phân khúc căn hộ cao cấp. Mặt bằng giá giao dịch hiện tại được ghi nhận khoảng 150-161,5 triệu đồng/m².

Sơn Kim Land là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sơn Kim, được gây dựng bởi doanh nhân Nguyễn Thị Sơn. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, ông Lau Hoong Chew (SN 1974, quốc tịch Malaysia) hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Sơn Kim Land. Trước ông Lau Hoong Chew, các vị trí này do bà Bùi Thị Phương Hiền (SN 1978) đảm nhiệm.