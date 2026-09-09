Kiểm tra quán Karaoke, phát hiện 4 cô gái múa khiêu dâm trong phòng VIP

Ngày 9/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp có liên quan đến hoạt động khiêu dâm tại phòng VIP, quán karaoke ở phường Sơn Nam.

Trước đó, khoảng 22h ngày 8/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke tại phường Sơn Nam, do ông A.M.Đ. (SN 1988, trú phường Phố Hiến, Hưng Yên) làm chủ.

Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn. Ảnh: CACC.

Tại phòng VIP 6, lực lượng chức năng phát hiện một số nam, nữ không mặc đầy đủ quần áo, đang nhảy múa và có biểu hiện khiêu dâm. Công an lập biên bản, xác minh và làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở cùng những người liên quan.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên quyết định xử phạt hộ kinh doanh T.M. do ông A.M.Đ. làm chủ số tiền 29 triệu đồng với các hành vi không lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp quy định và thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra hoạt động khiêu dâm tại cơ sở.

Ngoài phạt tiền, hộ kinh doanh này bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong thời hạn 4,5 tháng.

Nhân viên quản lý Đ.H.T. (SN 1995, hiện ở xã Trần Phú, TP Hà Nội) bị phạt 45 triệu đồng về hành vi tổ chức cho nhân viên múa khiêu dâm. Bốn cô gái gồm P.C.U. (SN 1997), L.T.B. (SN 1998), L.T.B. (SN 1999) và Z.R.T.L. (SN 2007) bị phạt 400.000 đồng/người về hành vi bán khiêu dâm.

Tổng số tiền xử phạt đối với chủ cơ sở, nhân viên quản lý và 4 người liên quan là 75,6 triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật; thường xuyên kiểm tra, quản lý nhân viên, khách hàng và các hoạt động diễn ra tại cơ sở, không để địa điểm kinh doanh bị lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.