Sữa Tươi Kun: Mô hình chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò sữa và hạnh phúc của những người nông dân

Tại vùng đất bãi bồi Cây Quân (Tuyên Quang), sự xuất hiện của mô hình liên kết giữa Trang trại Bò sữa Lof Hồ Toản và người nông dân bản địa đã mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho diện mạo nông thôn mới cũng như phát triển bền vững.

Điều đáng nói ở mô hình này là: Người nông dân đã theo hướng buông bỏ những thứ mình không chuyên mà chỉ tập trung làm thứ mình "tay quen" nhất. Và trang trại tập trung vào công nghệ, tập trung vào chăm sóc đàn bò. Ở đây, bên nào cũng chuyên tâm vào việc mình có thế mạnh nhất, mình giỏi nhất. Những công đoạn được làm "tốt nhất" ấy liên kết với nhau, cùng tạo ra dòng sữa ngon và bổ dưỡng. Và Sữa tươi Kun không còn là sản phẩm của riêng một đơn vị nào mà nó là sản phẩm chung của tất cả những người "có nghề" này.

Khi người nông dân trở thành "chuyên gia số 1" trên chính cánh đồng của mình

Chuỗi liên kết giữa Trang trại Lof Hồ Toản và những hộ nông dân ở phường Cây Quân (Tuyên Quang) không chỉ tái thiết hạ tầng sản xuất, xanh hóa bãi bồi bỏ hoang mà còn trở thành điểm tựa vững chắc cho cuộc sống của nhiều gia đình.

Đó là câu chuyện của gia đình anh Tỉnh với 3,5 ha chuyên canh cỏ cao sản từ năm 2019. Từ một kỹ thuật viên bôn ba, sự tiếp sức từ trang trại đã giúp anh tự tin đứng ra làm chủ mô hình, đón người vợ làm kế toán xa quê trở về đoàn tụ, cùng vun vén cho hai con ăn học.

Ở một quy mô bứt phá hơn, anh Tuyên đã thu gom gần 5 ha đất bãi bồi - trở thành một trong những hộ trồng cỏ lớn nhất vùng. Hệ thống máy bơm công suất lớn cùng sự hỗ trợ kỹ thuật liên tục từ Lof Hồ Toản đã tạo động lực để anh mở rộng diện tích, mỗi ngày thu hoạch gần 5 tấn cỏ và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động trung niên địa phương.

Còn vợ chồng ông Tiến, năm nay đã ngoài 60 tuổi vẫn duy trì 1,5 ha cỏ đạt chuẩn, chỉ mất 3 giờ lao động mỗi ngày để thu hoạch 1,5 tấn cỏ giao cho trang trại. Dòng tiền đều đặn giúp hai ông bà tự chủ tài chính, hỗ trợ con cái và an tâm dưỡng già. Đây cũng là công việc gia đình ông Tiến đã làm hơn chục năm qua và vợ chồng ông tự hào vì mình như những "chuyên gia" trên chính mảnh đất của mình.

Những người nông dân này, thay vì thói quen sản xuất cũ "ôm" cả việc vừa nuôi bò, vừa tạo thức ăn cho bò, khi có dịch bệnh họ kiêm luôn vai trò của một kỹ sư chăn nuôi nên có nhiều rủi ro, bấp bênh thì nay họ chỉ chuyên tâm làm việc vốn là "thế mạnh" của mình, quanh năm họ chỉ chuyên tâm vào một công việc đó, lâu dần họ có "tay quen" và trở thành chuyên gia trên chính cánh đồng của mình. Theo ý kiến của TS. Phạm Ngọc Toàn - Giám đốc Trung tâm Thông tin, phân tích dự báo chiến lược và dịch vụ công - Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động: Gắn bó với ruộng đồng không có nghĩa là làm nông theo cách cũ. Một người nông dân có thể vẫn đứng trên chính thửa ruộng mà mình đã canh tác hàng chục năm, nhưng vị thế nghề nghiệp đã khác: từ người "làm đủ thứ" trở thành người có chuyên môn sâu; từ người sản xuất nguyên liệu đơn thuần trở thành mắt xích có giá trị trong một chuỗi sản xuất hiện đại. Và khi kinh nghiệm nhiều năm được kết hợp với khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa và một đầu ra ổn định, "tay quen" hoàn toàn có thể trở thành tay nghề – và người nông dân có thể trở thành "chuyên gia số 1" trên chính cánh đồng của mình

Người nông dân chỉ chuyên canh chăm sóc cánh đồng cỏ, trở thành một trong những mắt xích chuyên môn trong chuỗi sản xuất hiện đại

Hơn một ngàn hộ nông dân "tay quen" và sự dẫn dắt của "công nghệ và tính kỷ luật" để làm ra Sữa Tươi Kun có vị ngon "đặc biệt"

Ngoài những hộ nông dân trồng cỏ ở phường Cây Quân (Tuyên Quang), trang trại bò sữa Lof Hồ Toản còn liên kết với hàng ngàn hộ gia đình trồng ngô sinh khối trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để làm nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò tập trung trong trang trại.

Hộ gia đình anh Dũng ở Phú Thọ - đối tác cung ứng gần 6.000 tấn ngô sinh khối/năm cho trang trại bò sữa Lof Hồ Toản. Thời gian đầu, sự khắt khe về tiêu chuẩn đầu vào của trang trại từng là một "thử thách" lớn với những người nông dân vốn quen làm nông theo kinh nghiệm cũ. Cây ngô chỉ cần lệch độ ẩm hay thu hoạch sai giai đoạn "chín sáp" là kiên quyết bị từ chối. Sự bối rối ban đầu nhanh chóng được giải tỏa khi trang trại cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đồng hành, cầm tay chỉ việc, giúp bà con thích ứng với tư duy sản xuất chuẩn hóa theo công nghệ quốc tế.

Hàng chục tấn cỏ tươi và ngô sinh khối được vận chuyển về trang trại mỗi ngày

Chính sự giao thoa giữa kỹ năng canh tác thuần thục "tay quen" của người dân và tính kỷ luật, công nghệ quản lý từ doanh nghiệp đã biến những mảnh ruộng ngô tự phát thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn công nghiệp. Vì thế, ngay cả khi thị trường bấp bênh khiến nhiều nơi bỏ canh tác thì cam kết bao tiêu dài hạn cùng đơn giá ổn định của trang trại bò sữa Lof Hồ Toản vẫn giúp anh Dũng yên tâm tạo việc làm cho hàng trăm hộ gia đình trồng ngô ven sông. Sự chỉn chu, nghiêm ngặt trong từng chuyến nghiệm thu chất lượng thức ăn thô xanh như ngô, cỏ không chỉ bảo vệ sinh kế vững chắc cho bà con, mà còn là "bảo chứng" gốc để tạo nên dòng Sữa tươi Kun có hương vị thơm ngon và chất lượng vượt trội.

Người lao động nghỉ ngơi bên cánh đồng cỏ - hình ảnh bình dị về nguồn sinh kế bền vững và cuộc sống an cư của người dân vùng bãi bồi Tuyên Quang.

Tính đến nay, đã có hơn một nghìn hộ gia đình tham gia vào quy trình sản xuất theo công nghệ cao, tuần hoàn khép kín để cung cấp thức ăn thô xanh cho bò sữa được nuôi tập trung ở Trang trại Lof Hồ Toản. Mỗi năm, Trang trại Lof Hồ Toản chi trả trực tiếp hơn 17 tỷ đồng, bao tiêu toàn bộ hàng chục triệu kilôgam thức ăn thô xanh – bao gồm ngô sinh khối, cỏ cao sản, cỏ Voi, cỏ Mosama và các phụ phẩm nông nghiệp – từ bà con trong vùng nguyên liệu. Trong đó, nhiều hộ nông dân có thu nhập trung bình 20 triệu/tháng.

Sữa Tươi Kun là sản phẩm chung của tất cả những người "có nghề".