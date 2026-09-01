Chủ tịch tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam lì xì mỗi nhân viên 2,2 triệu đồng, nhận định AI khiến chúng ta giàu hơn nhưng cô đơn hơn

Sinh nhật năm nay của VNG có một chi tiết khá đặc biệt. Theo Fanpage Life at VNG, mỗi nhân viên được nhận một phong bao “lì xì” trị giá 2,2 triệu đồng, tương ứng với cột mốc 22 tuổi của doanh nghiệp. Khoản tiền được gửi qua Zalopay.

Buổi lễ sinh nhật cũng được tổ chức tại VNG Campus, với sự góp mặt của Văn Mai Hương, Juky San và ban nhạc Chillies.

Nhưng trong bức thư gửi nhân viên cùng ngày, ông Lê Hồng Minh lại đặt vấn đề về một dạng “giàu có” khác.

“AI có thể khiến chúng ta giàu có hơn nhưng cũng cô đơn hơn. Nó giúp chúng ta làm được nhiều hơn nhưng cũng khiến chúng ta bối rối hơn về ý nghĩa của những việc mình đang làm”, ông viết.

Theo nhà sáng lập VNG, AI sẽ là công nghệ định hình thời đại, với sức mạnh vượt xa Internet và công nghệ di động - hai làn sóng từng góp phần đưa VNG phát triển trong 22 năm qua.

Ông cho rằng công nghệ này có thể tạo ra nguồn của cải rất lớn trong khoảng 20 năm tới. Những cá nhân, tổ chức đi đầu trong phát triển và ứng dụng AI có thể được hưởng lợi nhiều hơn, từ cơ hội nghề nghiệp đến tài sản và chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, theo ông Minh, vấn đề không nằm ở chuyện con người có thể tạo ra bao nhiêu của cải, mà là mục đích cuối cùng của việc tạo ra chúng.

“Điều nguy hiểm là chúng ta quên mất mục đích thực sự của việc tạo ra của cải là gì”, ông viết.

Với ông, câu trả lời gắn với những người mình yêu thương, những người mình gắn bó và việc những thành quả tạo ra có giúp họ sống tốt hơn hay không.

AI khiến bài toán này trở nên rõ hơn. Một mặt, công nghệ có thể khuếch đại năng lực của một cá nhân lên hàng trăm lần. Mặt khác, nó cũng có thể thay thế con người trong một số dạng tương tác, kể cả những cuộc trò chuyện vốn trước đây chỉ diễn ra giữa người với người.

Từ đó, ông Lê Hồng Minh đặt ra câu hỏi về phần việc còn lại của con người khi máy móc ngày càng đảm nhiệm nhiều tác vụ hơn.

Phép nhân Human²

Đó cũng là lý do VNG chọn “Human²” làm chủ đề cho sinh nhật lần thứ 22, với công thức “Human × AI = Human²”.

Theo cách lý giải của Chủ tịch VNG, mục tiêu của việc sử dụng AI không chỉ là nhân lên năng lực, mà còn phải giữ được những giá trị thuộc về con người.

Ông kêu gọi nhân viên “học cùng AI, kiến tạo cùng AI” và để máy móc đảm nhận những việc mà máy có thể làm tốt. Phần thời gian và năng lực được giải phóng, theo ông, nên được dùng để hiểu đồng đội, gia đình và người dùng sâu hơn.

Trong tâm thư sinh nhật, ông Lê Hồng Minh chốt lại bằng một câu hỏi mở dành cho nhân viên khi phát triển và sử dụng công nghệ: “Thứ này có giúp con người kết nối với nhau nhiều hơn và sống cuộc sống tốt đẹp hơn không?”

Cách đặt vấn đề này diễn ra trong lúc VNG đang đẩy nhanh việc ứng dụng AI ở các mảng kinh doanh.

Doanh nghiệp bắt đầu thử nghiệm AI từ năm 2017 tại Zalo và từ giữa năm 2023 theo đuổi chiến lược AI-First. Đến nay, công nghệ này đã xuất hiện trong nhiều sản phẩm và quy trình vận hành.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, khoảng 38% người dùng hàng tháng của Zalo hiện sử dụng ít nhất một tính năng có tích hợp AI. Trong nửa đầu năm 2026, mảng Zalo & AI ghi nhận doanh thu 1.145 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Ở nội bộ, AI được đưa vào các khâu như sản xuất nội dung, marketing, chăm sóc khách hàng, phát hiện bất thường và xử lý tài liệu. Trong một hackathon nội bộ hồi tháng 6, nhiều nhân sự không thuộc khối công nghệ cũng tham gia tự xây dựng AI agent phục vụ công việc.

Việc đẩy mạnh AI diễn ra cùng thời điểm kết quả kinh doanh của VNG cải thiện đáng kể.

Theo báo cáo bán niên 2026 sau soát xét, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 5.872 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 592 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) đạt 937 tỷ đồng, tăng 115%, trong khi biên AOP tăng từ 10% lên 16%.