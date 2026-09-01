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Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành cổ đông lớn, LPBank muốn huy động gần 12.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành cổ đông lớn, LPBank muốn huy động gần 12.000 tỷ đồng

LPBank đang chuẩn bị hai đợt phát hành trái phiếu với tổng quy mô gần 12.000 tỷ đồng, trong bối cảnh vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng xuất hiện trong nhóm cổ đông lớn của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã: LPB) vừa công bố kế hoạch huy động vốn quy mô lớn qua kênh trái phiếu.

Một phần trong số này đến từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng với giá trị hơn 3.983 tỷ đồng. Đợt phát hành gồm ba mã trái phiếu có kỳ hạn 7, 8 và 10 năm, lần lượt có quy mô hơn 1.785 tỷ đồng, gần 1.998 tỷ đồng và gần 200 tỷ đồng.

Lãi suất của cả ba lô đều thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ từ 3,78% đến 3,9%/năm. Lãi suất tham chiếu dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

LPBank dự kiến triển khai đợt chào bán này trong quý III và quý IV/2026. Nguồn tiền thu về sẽ được dùng để mở rộng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn và bổ sung nguồn cho vay đến cuối năm 2027.

Phần lớn nguồn vốn dự kiến được rót vào hai nhóm. Trong đó, hơn 2.175 tỷ đồng dành cho lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; hơn 1.769 tỷ đồng dành cho hoạt động hộ gia đình và tín dụng tiêu dùng. Các lĩnh vực còn lại như bán buôn, bán lẻ, sản xuất và vận tải chiếm tỷ trọng nhỏ hơn.

Song song với đợt phát hành ra công chúng, LPBank còn lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2.

Như vậy, nếu thực hiện hết hai kế hoạch, tổng quy mô trái phiếu LPBank dự kiến phát hành vào khoảng 11.983 tỷ đồng, tương đương gần 12.000 tỷ đồng.

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm gần 10% vốn

Động thái huy động vốn diễn ra trong bối cảnh cơ cấu cổ đông LPBank có sự thay đổi đáng chú ý.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được ngân hàng cập nhật ngày 23/6/2026, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, sở hữu khoảng 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ.

Đến cuối tháng 7/2026, bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup và là vợ ông Phạm Nhật Vượng, cũng xuất hiện trong danh sách này với hơn 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,965% vốn.

Tổng cộng, hai vợ chồng trực tiếp sở hữu hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương khoảng 9,86% vốn điều lệ ngân hàng.

Ngoài kế hoạch huy động vốn, LPBank đặt mục tiêu năm 2026 đạt thu nhập lãi thuần 19.103 tỷ đồng, tăng 19,14% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 11.836 tỷ đồng, tăng 3,62%.

Anh Khôi

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