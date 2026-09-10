SMC muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC, sàn HoSE) vừa bổ sung tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ diễn ra ngày 11/9 tại TP.HCM.

Ở tài liệu lần này, SMC công bố tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Nói về sự cần thiết để bổ sung ngành nghề này, SMC cho biết để tạo cơ sở pháp lý chủ động khai thác, quản lý, cho thuê và sử dụng hiệu quả các bất động sản, nhà xưởng, kho bãi, mặt bằng và các tài sản bất động sản khác; mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế, chiến lược tái cấu trúc tài sản và định hướng phát triển; tạo điều kiện để công ty linh hoạt trong việc quản lý, khai thác và tối ưu hoá hiệu quả sử dụng tài sản…

Ảnh: SMC

Trước đó, SMC đã công bố 2 tờ trình khác cho đại hội sắp tới. Trong đó, doanh nghiệp này thông qua chủ trương tái cấu trúc nợ/trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với tổng giá trị tối đa là 272 tỷ đồng.

Theo phương án, giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất trước thời điểm thực hiện. Được biết, tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên tự lập năm 2026, giá trị sổ sách của SMC ở mức 14.551 đồng/cổ phiếu.

SMC cho biết phương án được xây dựng nhằm giảm nghĩa vụ nợ, cải thiện cơ cấu tài chính, tăng vốn chủ sở hữu, qua đó nâng cao khả năng hoạt động liên tục và tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, SMC cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch hủy phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP).

Tại Đại hội thường niên hồi tháng 4, SMC đã thông qua phát hành tối đa hơn 3,68 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Doanh nghiệp cho biết, quyết định đến từ tình hình hoạt động thực tế, HĐQT nhận thấy công ty có khả năng cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm các chế độ, chính sách và phúc lợi cho người lao động gắn bó lâu dài với SMC.

Một nội dung khác cũng sẽ được trình tại đại hội là việc tổ chức lại bộ máy quản trị theo mô hình không có Ban kiểm soát. Thay vào đó, SMC dự kiến thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT để thực hiện chức năng giám sát.

Việc tổ chức lại bộ máy sẽ đi kèm các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với quy định mới.