Sonadezi sắp chi hơn 540 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, MCK: SNZ, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, Sonadezi sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 14,4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.440 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 6/10/2026.

Với gần 376,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sonadezi sẽ phải chi khoảng hơn 542 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức đợt này. Thời gian dự kiến thanh toán ngày 21/10/2026.

Tại Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân TP.Đồng Nai đang sở hữu gần 374,8 triệu cổ phiếu SNZ (tỷ lệ sở hữu 99,54%), dự thu về khoảng hơn 539,6 tỷ đồng cổ tức từ Sonadezi.

Ảnh minh họa: SNZ

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Sonadezi mang về doanh thu thuần hơn 2.751,8 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 1.029 tỷ đồng, giảm 43,4%.

Trong kỳ, Sonadezi còn thu về hơn 112,7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 62,5% so với cùng kỳ; phần lãi trong công ty liên kết tăng nhẹ lên mức gần 70,5 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm mạnh từ 20,5 tỷ đồng xuống còn gần 2,6 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Sonadezi báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 727,3 tỷ đồng, giảm 43,9% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Sonadezi lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt hơn 1.336,3 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 54,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Sonadezi tăng 5,5% so với đầu năm, lên mức hơn 23.530,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn chiếm 23,8% tổng tài sản với hơn 5.595,2 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 2.273,8 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 11.020,3 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ở mức 4.175,6 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng nợ.