Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sonadezi sắp chi hơn 540 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

| | Doanh nghiệp

Sonadezi sắp chi hơn 540 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

Ngày 6/10/2026 tới đây, Sonadezi sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 14,4%.

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, MCK: SNZ, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, Sonadezi sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 14,4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.440 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 6/10/2026.

Với gần 376,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sonadezi sẽ phải chi khoảng hơn 542 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức đợt này. Thời gian dự kiến thanh toán ngày 21/10/2026.

Tại Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân TP.Đồng Nai đang sở hữu gần 374,8 triệu cổ phiếu SNZ (tỷ lệ sở hữu 99,54%), dự thu về khoảng hơn 539,6 tỷ đồng cổ tức từ Sonadezi.

Sonadezi sắp chi hơn 540 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SNZ

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Sonadezi mang về doanh thu thuần hơn 2.751,8 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 1.029 tỷ đồng, giảm 43,4%.

Trong kỳ, Sonadezi còn thu về hơn 112,7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 62,5% so với cùng kỳ; phần lãi trong công ty liên kết tăng nhẹ lên mức gần 70,5 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm mạnh từ 20,5 tỷ đồng xuống còn gần 2,6 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Sonadezi báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 727,3 tỷ đồng, giảm 43,9% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Sonadezi lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt hơn 1.336,3 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 54,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Sonadezi tăng 5,5% so với đầu năm, lên mức hơn 23.530,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn chiếm 23,8% tổng tài sản với hơn 5.595,2 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 2.273,8 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 11.020,3 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ở mức 4.175,6 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn Nhật “tháo chạy” chỉ sau 3 tháng chi 1.000 tỷ thâu tóm nhà sản xuất stent duy nhất của Việt Nam

Tập đoàn Nhật “tháo chạy” chỉ sau 3 tháng chi 1.000 tỷ thâu tóm nhà sản xuất stent duy nhất của Việt Nam Nổi bật

Bà Mai Hương Nội không còn là Phó Tổng giám đốc Vingroup

Bà Mai Hương Nội không còn là Phó Tổng giám đốc Vingroup Nổi bật

SMC muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

SMC muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

07:36 , 10/09/2026
Đơn vị vận hành Metro Bến Thành - Suối Tiên được giao thu 3.756 tỷ trong 5 năm

Đơn vị vận hành Metro Bến Thành - Suối Tiên được giao thu 3.756 tỷ trong 5 năm

07:00 , 10/09/2026
Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành cổ đông lớn, LPBank muốn huy động gần 12.000 tỷ đồng

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành cổ đông lớn, LPBank muốn huy động gần 12.000 tỷ đồng

00:19 , 10/09/2026
Chủ tịch tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam lì xì mỗi nhân viên 2,2 triệu đồng, nhận định AI khiến chúng ta giàu hơn nhưng cô đơn hơn

Chủ tịch tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam lì xì mỗi nhân viên 2,2 triệu đồng, nhận định AI khiến chúng ta giàu hơn nhưng cô đơn hơn

00:18 , 10/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên