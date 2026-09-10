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Gã khổng lồ bán lẻ Thái Lan kiếm hơn 100 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam, thiệt hại 5.300 tỷ đồng vì thương vụ 'để đời'

| | Doanh nghiệp

Gã khổng lồ bán lẻ Thái Lan kiếm hơn 100 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam, thiệt hại 5.300 tỷ đồng vì thương vụ 'để đời'

Trong khi nhiều thương hiệu Thái Lan gây tiếng vang với việc thâu tóm doanh nghiệp Việt Nam, như thương vụ ThaiBev-Sabeco, SCG-Nhựa Bình Minh, SCG-Nhựa Duy Tân, một thương vụ phải phải cắt lỗ là Central Retail bán Nguyễn Kim.

Tập đoàn bán lẻ Central Retail (CRC) của Thái Lan vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 với doanh thu đạt 126,6 tỷ baht (tăng 2,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 5 tỷ baht (tăng 42,5%). Đây là mức cao nhất kể từ khi niêm yết.

Việt Nam là thị trường lớn thứ hai với 20% doanh thu, chỉ sau quê nhà Thái Lan, tiếp tục là điểm sáng với tổng doanh thu tăng 5% trong nửa đầu năm 2026, bất chấp giảm 4% trong quý 2/2026, khi tính theo tiền đồng.

Khi quy đổi tiền đồng sang tiền baht, con số báo cáo lại giảm 7% trong quý 2/2026 và giảm 2% trong nửa đầu năm. Lý do là ghi nhận một phần doanh thu Nguyễn Kim trước khi hoàn tất thoái vốn ngày 23/4/2026, cùng với biến động tỷ giá.

Nếu loại trừ mảng điện máy-đồ gia dụng (hardline) đã thoái vốn, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thực chất tăng 2% trong quý 2/2026 và tăng 1% trong nửa đầu năm nay. Theo báo cáo, tổng doanh thu tại Việt Nam nửa đầu 2026 đạt khoảng 19.822 tỷ đồng (24.027 triệu baht) , giảm nhẹ so với mức khoảng 20.317 tỷ đồng (24.627 triệu baht) cùng kỳ năm trước.

Thực phẩm là động lực chính

Thực phẩm (Food) là mảng lớn nhất của Central Retail tại Việt Nam. Doanh thu từ mảng này tại Việt Nam nửa đầu 2026 đạt khoảng 17.057 tỷ đồng (20.675 triệu baht), gần như đi ngang so với mức khoảng 17.067 tỷ đồng (20.687 triệu baht) cùng kỳ.

Riêng doanh thu bán hàng thực phẩm (không tính dịch vụ đi kèm hay cho thuê địa điểm liên quan tới thực phẩm) đạt khoảng 16.316 tỷ đồng (19.777 triệu baht).

Mảng Hardline (điện máy, đồ gia dụng) chịu tác động trực tiếp từ việc thoái vốn Nguyễn Kim. Doanh thu tại Việt Nam giảm mạnh từ khoảng 2.181 tỷ đồng (2.644 triệu baht) trong nửa đầu 2025 xuống còn khoảng 1.420 tỷ đồng (1.721 triệu baht) trong nửa đầu 2026. Đến cuối kỳ, số cửa hàng Nguyễn Kim tại Việt Nam đã về 0 sau khi toàn bộ được chuyển giao cho bên mua.

Mảng thời trang (Fashion) tại Việt Nam tăng trưởng, với doanh thu 1.346 tỷ đồng (1.631 triệu baht) trong nửa đầu 2026, tăng so với mức khoảng 1.069 tỷ đồng (1.296 triệu baht) cùng kỳ.

Đến cuối tháng 6/2026, Central Retail vận hành 43 đại siêu thị GO! và 16 siêu thị mini go! tại 26 tỉnh thành. Một bước tiến mới của Central Retail là khai trương đại siêu thị GO! Đan Phượng tại Hà Nội vào cuối tháng 8/2026. Đây là đại siêu thị GO! đầu tiên là thành quả của hợp tác giữa Central Retail và hệ thống Vincom Mall.

Central Retail cho biết đang tiếp tục thi công đại siêu thị và trung tâm thương mại GO! Tuyên Quang, dự kiến khai trương trong nửa cuối năm 2026. Dự án GO! Phổ Yên tại Thái Nguyên đã động thổ trong tháng 5/2026 và dự kiến khai trương vào quý 3/2027.

Tổn thất nghìn tỷ đồng từ thương vụ Nguyễn Kim﻿

Tại báo cáo năm 2025, khi công bố thương vụ bán Nguyễn Kim, Central Retail dự kiến sẽ hạch toán một khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản một lần và phi tiền mặt trị giá khoảng 5.900 triệu Baht vào báo cáo tài chính quý 4 năm 2025. Báo cáo tài chính đã cập nhật con số này là ﻿6.308 triệu baht ( 5.240 tỷ đồng ).

Khi thương vụ hoàn tất vào tháng 4/2026, Central Retail cập nhật thêm ﻿các khoản lỗ 49 triệu baht và 79 triệu baht. Tức là Central Retail đã thiệt hại khoảng 6.436 triệu baht ( 5.346 tỷ đồng) .

Việc cắt lỗ này chưa bao gồm khoản 200 triệu USD mà Central Retail mua lại Nguyễn Kim rồi bán đi với giá khoảng﻿ 36 triệu USD sau 10 năm.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

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