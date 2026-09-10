Một thành viên HĐQT độc lập của Văn Phú xin từ nhiệm

CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã VPI) vừa công bố nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của ông Trịnh Thanh Hải.

Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT chấp thuận theo quy định pháp luật.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hải cho biết quyết định từ nhiệm xuất phát từ lý do cá nhân, do cần tập trung thời gian thực hiện các trọng trách công việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Ông Hải đề nghị HĐQT sớm xem xét lựa chọn nhân sự phù hợp thay thế nhằm bảo đảm tính liên tục và ổn định trong hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Ông cũng đề nghị quá trình miễn nhiệm, kiện toàn nhân sự và các thủ tục liên quan được hoàn tất sớm, nếu có thể không muộn hơn ngày 31/12/2026.

Ông Trịnh Thanh Hải - thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Văn Phú. Ảnh: VPI

Hiện HĐQT Văn Phú có 8 người, gồm 2 thành viên độc lập là ông Trịnh Thanh Hải và ông Nguyễn Thái Sơn. Chủ tịch HĐQT là ông Tô Như Toàn; ba Phó chủ tịch HĐQT gồm ông Tô Như Thắng, bà Nguyễn Diệu Tú và ông Triệu Hữu Đại. Hai thành viên còn lại là ông Phạm Hồng Châu và bà Đỗ Thị Thanh Phương.

Trong diễn biến mới đây, Văn Phú thông báo ngày 8/9 vừa qua đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025.

Với tỷ lệ chia cổ tức 10%, Văn Phú sẽ phát hành thêm 32 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ tại báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025.

Nếu hoán tất, Văn Phú sẽ tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên hơn 352 triệu đơn vị, tương đương 3.520,5 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Văn Phú mang về doanh thu thuần hơn 1.136,8 tỷ đồng, gấp 2,7 lần doanh thu thuần của 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 197,2 tỷ đồng, tăng 37%.

Năm 2026, Văn Phú lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 720 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 27,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Văn Phú tăng 7,7% so với đầu năm, lên mức hơn 15.855 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho với 6.600 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng tài sản.

Theo thuyết minh, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại Dự án Vlasta Thủy Nguyên tại xã Hòa Bình và xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên (cũ), TP.Hải Phòng ghi nhận gần 4.681,6 tỷ đồng; Dự án NewTech tại phường Phú Nhuận, TP.HCM ghi nhận hơn 1.270,4 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 10.127 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Trong tổng số vay nợ tài chính 7.399 tỷ đồng thì dư nợ trái phiếu chiếm 39% tương đương hơn 2.900 tỷ đồng (gồm 2.260 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn và 648 tỷ đồng sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng tới).