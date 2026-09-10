Tổng thống Indonesia nói "Người ta đổ mồ hôi còn anh lại lấy tiền, xin lỗi nhé!": Grab giảm phí thu của tài xế từ 20% xuống 8%

Từ ngày 1/7/2026, Grab thay đổi cách chia doanh thu với tài xế xe hai bánh tại Indonesia, theo đó nền tảng chỉ giữ tối đa 8% phần doanh thu thuộc diện tính hoa hồng. Tài xế vì thế được giữ lại ít nhất 92%, thay vì có thể chỉ nhận khoảng 80% theo mức trần trước đây.

Nếu lấy một chuyến xe có doanh thu 100.000 rupiah, tương đương gần 148.000 đồng, làm ví dụ, phần nền tảng được phép giữ tối đa giảm từ gần 29.600 đồng xuống khoảng 11.800 đồng.

Trước đó, ngày 14/1/2026, Reuters dẫn dự thảo sắc lệnh của Tổng thống Indonesia cho biết chính quyền nước này đang tính phương án giảm trần hoa hồng của các ứng dụng gọi xe từ 20% xuống còn 10%.

Đến ngày 1/5/2026, tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động ở Jakarta, Tổng thống Prabowo Subianto công khai cho rằng mức đề xuất này vẫn quá cao. “Tôi không đồng ý 10%, phải dưới 10%”, ông Prabowo nói.

Tổng thống Prabowo Subianto (giữa) chào người lao động tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (May Day) 2026 tại khu vực Đài tưởng niệm Quốc gia Monas, Jakarta, ngày 1/5/2026. Ảnh: ANTARA/Bayu Pratama S.

Theo ANTARA, ông Prabowo sau đó đưa ra mức 8% và tiếp tục gửi thông điệp cứng rắn tới các doanh nghiệp nền tảng: “Người ta đổ mồ hôi còn anh lại lấy tiền. Xin lỗi nhé, nếu không muốn theo quy định của chúng tôi thì không cần kinh doanh ở Indonesia."

Từ yêu cầu của Tổng thống đến quyết định của Grab

Gần hai tháng sau phát biểu của ông Prabowo, ngày 23/6/2026, Grab Indonesia và GoTo - doanh nghiệp sở hữu Gojek - thông báo sẽ áp dụng cơ chế hoa hồng mới đối với tài xế xe hai bánh từ ngày 1/7. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa đại diện hai doanh nghiệp với lãnh đạo Hạ viện Indonesia tại Jakarta.

Grab sau đó xác nhận trên website chính thức rằng doanh nghiệp đã thực hiện cơ chế này từ đầu tháng 7. Đến ngày 28/7, CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi cho biết công ty không thu hoa hồng vượt quá mức quy định; Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi cũng ghi nhận Grab đã áp dụng cơ chế mới kể từ ngày 1/7.

Như vậy, từ ngày 14/1, khi phương án giảm trần 20% lần đầu được đề cập công khai, đến ngày 1/7 khi Grab bắt đầu thực hiện, quá trình kéo dài khoảng 5 tháng rưỡi. Riêng từ phát biểu của Tổng thống Prabowo ngày 1/5 đến thời điểm chính sách đi vào thực tế là đúng hai tháng.

Sức ép đã tích tụ từ trước

Câu chuyện hoa hồng tại Indonesia thực tế đã nóng lên từ năm 2025, khi nhiều tài xế xe ôm công nghệ và giao hàng xuống đường yêu cầu cải thiện thu nhập và tỷ lệ chia sẻ doanh thu. Một trong những yêu cầu được đưa ra khi đó là tài xế được giữ phần lớn hơn trong giá trị mỗi chuyến xe.

Các tranh luận sau đó dần chuyển từ quan hệ giữa tài xế và doanh nghiệp thành vấn đề chính sách. Việc điều chỉnh mức hoa hồng vì thế không chỉ tác động đến thu nhập của tài xế mà còn đặt ra bài toán mới cho các nền tảng về chi phí vận hành và khả năng duy trì mức giá cạnh tranh.

Chính phủ Indonesia cho biết doanh nghiệp không được lấy việc giảm phần hoa hồng làm lý do để tăng giá cước cho hành khách. Với Grab và các nền tảng cùng ngành, điều này đồng nghĩa phần doanh thu giảm phải được hấp thụ thông qua mô hình vận hành hoặc các nguồn thu khác.

So với mức trần cũ, phần hoa hồng tối đa nền tảng được giữ giảm 12 điểm phần trăm, tương đương 60%. Đây cũng là điểm khác biệt đáng kể so với các chương trình thưởng ngắn hạn cho tài xế, bởi thay đổi tại Indonesia tác động trực tiếp đến tỷ lệ chia sẻ doanh thu của mỗi chuyến xe thuộc phạm vi áp dụng.