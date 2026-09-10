Grab thông báo thưởng đến 6 triệu đồng cho tài xế tại các địa phương sau

Grab vừa công bố chương trình thưởng dành cho đối tác hoạt động bằng ô tô điện tại các khu vực mở rộng. Theo thông báo, chương trình áp dụng với tài xế có xe đăng ký là ô tô điện thuộc các trường hợp đăng ký mới, hoạt động lại thông qua nộp lại hồ sơ, chuyển đổi dịch vụ hoặc chuyển vùng hoạt động. Bên cạnh đó, tài xế đang hoạt động trên nền tảng Grab bằng ô tô xăng và chuyển sang ô tô điện tự sở hữu cũng thuộc diện tham gia.

Tại Lâm Đồng, phạm vi áp dụng không bao gồm khu vực Đắk Nông và Bình Thuận. Tài xế hoàn thành từ 140 chuyến xe hợp lệ trong đợt xét thưởng được nhận 1,4 triệu đồng; từ 280 chuyến được nhận 3,4 triệu đồng; từ 400 chuyến được nhận 6 triệu đồng.

Trong khi đó, tại Bắc Ninh, chương trình áp dụng cho khu vực Bắc Giang. Các mức thưởng tương ứng là 1 triệu đồng khi hoàn thành từ 100 chuyến, 1,8 triệu đồng khi hoàn thành từ 150 chuyến và 3 triệu đồng khi hoàn thành từ 200 chuyến trong đợt xét thưởng.

Ngoài số chuyến hoàn thành, tài xế tại cả hai khu vực phải đáp ứng tỷ lệ nhận chuyến từ 95% trở lên và tỷ lệ hủy chuyến không quá 5% trong thời gian xét thưởng. Mỗi tài xế chỉ được nhận một mức thưởng cao nhất đạt được, không cộng dồn các mức, đồng thời chỉ được tham gia một lần duy nhất trong suốt chương trình.

Chương trình áp dụng với toàn bộ dịch vụ GrabCar đang triển khai tại các khu vực nêu trên, ngoại trừ dịch vụ GrabCar Thuê xe theo giờ.

Lưu ý mốc kích hoạt tài khoản và thời gian xét thưởng﻿

Theo bảng điều kiện Grab công bố, thời gian xét thưởng được xác định tương ứng với thời gian kích hoạt tài khoản và hoàn tất chuyển đổi xe. Cụ thể, tài xế kích hoạt tài khoản và hoàn tất chuyển đổi xe từ ngày 1/9 đến 10/9/2026 được tính thưởng trong giai đoạn từ ngày 14/9 đến 13/10/2026. Với nhóm thực hiện từ ngày 11/9 đến 24/9/2026, thời gian tính thưởng là từ ngày 28/9 đến 27/10/2026.

Tài xế kích hoạt tài khoản và hoàn tất chuyển đổi xe từ ngày 25/9 đến 8/10/2026 được tính thưởng từ ngày 12/10 đến 10/11/2026. Nhóm thực hiện từ ngày 9/10 đến 22/10/2026 có thời gian tính thưởng từ ngày 26/10 đến 24/11/2026. Đối với nhóm thực hiện từ ngày 23/10 đến 5/11/2026, thời gian tính thưởng kéo dài từ ngày 9/11 đến 8/12/2026.

Grab lưu ý, số chuyến xe hoàn thành phải nằm trong đúng thời gian xét thưởng tương ứng. Trường hợp tài xế kích hoạt tài khoản nhưng không thực hiện chuyến xe trong đợt xét thưởng được quy định, sau đó thực hiện ở một giai đoạn khác, kết quả sẽ không được tính hợp lệ.

Để được ghi nhận, chuyến xe phải có điểm đón khách tại khu vực áp dụng, thời điểm nhận cuốc nằm trong thời gian áp dụng và đã hoàn thành. Các chuyến sử dụng tính năng “Điểm đến yêu thích” không được tính vào chương trình.

Tiền thưởng sẽ được thanh toán vào Ví tiền mặt của tài xế vào ngày liền sau ngày kết thúc thời gian xét thưởng. Các khoản thuế phát sinh, nếu có, được Grab khấu trừ trước khi chuyển trả theo quy định.

Ngoài ra, Grab cho biết nếu có cơ sở cho rằng tài xế gian lận hoặc nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận, tài xế sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình và có thể bị xử lý theo Bộ quy tắc ứng xử. Những trường hợp vi phạm dẫn đến bị khóa tài khoản vĩnh viễn sẽ không được nhận thưởng.

Theo thông báo, điều kiện và mức thưởng có thể được Grab điều chỉnh trong quá trình triển khai; các thay đổi sẽ được thông báo đến tài xế trước khi áp dụng.