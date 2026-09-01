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Grab phát thông báo mới liên quan trực tiếp đến nhóm tài xế ở khu vực sau

| | Kinh tế số

Grab sẽ triển khai chương trình thưởng tới nhóm tài xế GrabCar trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gia Lai.

Tài xế Grab (Ảnh minh hoạ)

Mới đây, Grab cho biết, ứng dụng sẽ triển khai chương trình thưởng đến 15% doanh thu chuyến xe GrabCar hoàn thành vào các khung giờ chiều tối (16 giờ - 21 giờ 59 phút), từ ngày 10/9 đến 27/9.

Cụ thể, với những tài xế hoàn thành từ 2 chuyến xe/ngày trong khung giờ và thời gian nêu trên sẽ được thưởng 10%; mức thưởng tăng lên 15% đối với các tài xế hoàn thành từ 3 chuyến/ngày.

Chương trình được áp dụng với các tài xế có tỷ lệ nhận chuyến trung bình trong ngày từ 90% trở lên và tỷ lệ huỷ chuyến trung bình trong ngày tối đa 7%.

Chương trình được triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (không bao gồm khu vực Bình Phước) và tỉnh Gia Lai (không bao gồm khu vực Bình Định). Các dịch vụ được áp dụng là GrabCar Xe Điện, GrabCar Tiết Kiệm, GrabCar Xe Điện 6 chỗ, GrabCar Xe Điện Plus.

Grab lưu ý, tiền thưởng sẽ được tự động thanh toán vào Ví Tiền mặt vào ngày hôm sau khi đạt điều kiện nhận thưởng.

Bên cạnh đó, một chuyến xe được tính là hợp lệ khi tài xế hoàn thành cuốc; có điểm đón khách tại khu vực áp dụng chương trình; thời điểm nhận cuốc trong thời gian và khung giờ áp dụng; chỉ áp dụng đối với chuyến xe hoàn thành hợp lệ.

Doanh thu được tính trong chương trình là doanh thu sau khi trừ phí sử dụng ứng dụng và thuế; không bao gồm phí nền tảng, phí cầu đường và các phí, phụ phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện chuyến xe (nếu có).

Nền tảng lưu ý, tùy vào loại hình dịch vụ, một số khoản phụ phí liên quan sẽ được tính vào doanh thu.

Ngoài ra, các chuyến xe sử dụng tính năng “Điểm đến yêu thích” sẽ không được tính vào các chương trình này. Điều kiện nhận hỗ trợ của chương trình có thể thay đổi tùy theo quyết định của Grab vào từng thời điểm cụ thể và sẽ được thông báo đến tài xế trước khi áp dụng.

Grab cũng thông tin, các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được khấu trừ trước khi chuyển khoản hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp tài xế có bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định, chính sách Grab, các quy định pháp luật, hoặc Grab có đủ cơ sở để xác minh có hành vi gian lận hoặc bị nghi ngờ hành vi đó là nhằm mục đích gian lận, trục lợi từ chính sách hỗ trợ này, tài xế sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình hỗ trợ này.

Bên cạnh đó, tài xế có thể bị xử lý theo quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử và Grab có toàn quyền truy thu số tiền đã thanh toán trước đó.

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Hà Giang

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