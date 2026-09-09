Công an phát thông báo nóng tới tất cả người dân nhận được tin nhắn SMS có nội dung sau

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Tình trạng lừa đảo thông báo và yêu cầu nộp tiền “phạt nguội” qua tin nhắn giả mạo đang diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người tham gia giao thông.

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn giả danh cơ quan Công an, Cảnh sát giao thông (CSGT) để thông báo “phạt nguội” đối với người tham gia giao thông. Các đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, gửi tin nhắn kèm đường link giả mạo, dẫn dụ nạn nhân truy cập các website có giao diện tương tự trang thông tin chính thống để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Một số thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng phổ biến:

Giả danh cơ quan chức năng: Các đối tượng gửi tin nhắn SMS hoặc thông qua các phương thức qua mạng xã hội khác, thông báo phương tiện của người dân vi phạm giao thông và chưa thực hiện nghĩa vụ nộp phạt.

Các đối tượng gửi tin nhắn SMS hoặc thông qua các phương thức qua mạng xã hội khác, thông báo phương tiện của người dân vi phạm giao thông và chưa thực hiện nghĩa vụ nộp phạt. Gửi đường link giả mạo: Tin nhắn kèm đường link dẫn đến website giả mạo, được thiết kế có giao diện giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trang thông tin của cơ quan Nhà nước nhằm tạo lòng tin, đánh lừa người dân.

Tin nhắn kèm đường link dẫn đến website giả mạo, được thiết kế có giao diện giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trang thông tin của cơ quan Nhà nước nhằm tạo lòng tin, đánh lừa người dân. Tạo tâm lý cấp bách: Các đối tượng đưa ra những thông tin như “giảm 50% nếu nộp phạt sớm”, “bị tăng mức phạt nếu không thực hiện trong 48 giờ”... để gây tâm lý hoang mang, thúc giục người dân thực hiện theo hướng dẫn.

Các đối tượng đưa ra những thông tin như “giảm 50% nếu nộp phạt sớm”, “bị tăng mức phạt nếu không thực hiện trong 48 giờ”... để gây tâm lý hoang mang, thúc giục người dân thực hiện theo hướng dẫn. Đánh cắp thông tin ngân hàng: Website giả mạo có thể yêu cầu người dân đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập thông tin thẻ, mật khẩu hoặc mã OTP. Khi người dân cung cấp các thông tin này, đối tượng có thể lợi dụng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Khuyến nghị, cảnh báo của Công an Thành phố

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân nộp phạt hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP qua đường link được gửi từ các tin nhắn không xác định.

Người dân có thể tra cứu thông tin vi phạm giao thông trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic; trang thông tin điện tử chính thức của Cục Cảnh sát giao thông; Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ hoặc chuyển tiền theo yêu cầu từ các tin nhắn, cuộc gọi và đường link không xác định.

Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin, thực hiện giao dịch theo yêu cầu của đối tượng, người dân cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các tin nhắn thông báo “phạt nguội”, kiểm tra kỹ thông tin và chỉ thực hiện tra cứu qua các ứng dụng, trang thông tin chính thức nêu trên; không truy cập đường link không xác định hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP theo yêu cầu của các đối tượng.