Công nghệ 9/9: Mất nhiều tháng để SpaceX đưa Starship 40 về Mỹ

SpaceX đưa Starship 40 về Texas mất nhiều tháng

Sau chuyến bay thử nghiệm ngày 24/7 từ Starbase, Texas, Starship 40 đã triển khai 20 vệ tinh Starlink V3 trong khoảng 65 phút. Dù đây chỉ là nhiệm vụ thử nghiệm, điểm bất ngờ là tầng trên của tên lửa đã sống sót sau cú rơi xuống Ấn Độ Dương, mang lại cho kỹ sư SpaceX cơ hội nghiên cứu trực tiếp thay vì chỉ dựa vào dữ liệu telemetry.

Tàu vận tải nâng Starship 40 từ biển lên boong, chuẩn bị cho hành trình dài trở về Mỹ. (Ảnh: SpaceX)

Quá trình trục vớt Starship 40 là một thách thức lớn. Sau 24 ngày trên biển, đội cứu hộ đã đưa nó về gần đảo Christmas (lãnh thổ Úc). Tại đây, tàu vận tải Forte dài 710 foot đã sử dụng hệ thống ballast để hạ sàn và nâng tầng tên lửa lên giá đỡ đặc biệt. Đây là một kỹ thuật quen thuộc trong ngành vận tải biển, nhưng hiếm khi áp dụng cho một tên lửa khổng lồ.

Chặng đường trở về Texas mới thực sự kéo dài. SpaceX cho biết hành trình sẽ mất vài tháng, với dự kiến tàu Forte cập cảng Brownsville vào tháng 10. Trong khi đó, các kỹ sư đã thu thập mẫu tấm chắn nhiệt để cải thiện thiết kế cho những chuyến bay Starship tương lai, hướng tới mục tiêu tái sử dụng hoàn toàn và hạ cánh bằng tháp tại Starbase.

Sau 8 năm, BepiColombo tiến gần Sao Thủy

Sau 8 năm bay trong không gian, tàu thăm dò BepiColombo của châu Âu và Nhật Bản đã chính thức tách mô-đun đẩy vào cuối tháng 8. Đây là bước ngoặt quan trọng, giúp con tàu chuẩn bị cho giai đoạn tiếp cận và hoạt động trực tiếp quanh sao Thủy.

BepiColombo tách mô-đun đẩy, mở đường cho hành trình cuối tới sao Thủy. (Ảnh: ESA)

Mô-đun đẩy đã cung cấp lực đẩy ion trong suốt hành trình dài, đưa BepiColombo vượt qua nhiều lần bay ngang Trái Đất, Sao Kim và Sao Thủy. Việc tách bỏ mô-đun giúp giảm khối lượng, đồng thời cho phép hai phần còn lại - MPO (ESA) và MMO (JAXA) - hoạt động độc lập khi vào quỹ đạo hành tinh gần Mặt Trời nhất.

Theo kế hoạch, BepiColombo sẽ chính thức đi vào quỹ đạo sao Thủy vào năm 2025. Các thiết bị khoa học trên tàu sẽ nghiên cứu từ trường, cấu trúc bề mặt và thành phần hóa học của hành tinh, nhằm giải mã những bí ẩn về sự hình thành và tiến hóa của hệ Mặt Trời.

ASML xây dựng khu công nghiệp bán dẫn khổng lồ tại Hà Lan

ASML vừa khởi công khu công nghiệp mới tại Brainport Industries Campus North (BIC North), Eindhoven, Hà Lan. Dự án này sẽ mở rộng năng lực sản xuất thiết bị bán dẫn, đáp ứng nhu cầu chip toàn cầu ngày càng tăng. Khi hoàn thiện, khu campus sẽ có diện tích khoảng 350.000 m².

Kỹ sư ASML lắp ráp thiết bị bán dẫn trong phòng sạch tại khu công nghiệp mới. (Ảnh: ASML)

Khu công nghiệp sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn, kết hợp sản xuất, hậu cần và văn phòng trong cùng một không gian. ASML kỳ vọng nơi đây có thể tạo ra tới 20.000 chỗ làm việc, trở thành trung tâm công nghệ quan trọng của khu vực Brainport - vốn được coi là “thung lũng Silicon” của châu Âu.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến lớn của ASML trong việc củng cố vị thế dẫn đầu ngành thiết bị quang khắc bán dẫn. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, công ty sẽ có thêm nguồn lực để phát triển công nghệ sản xuất chip tiên tiến, phục vụ cho các ngành công nghiệp từ điện tử tiêu dùng đến trí tuệ nhân tạo.