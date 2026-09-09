OpenAI tuyên bố giải thành công 'bài toán thiên niên kỷ'

Nguồn: The Guardian, The Wall Street Journal

OpenAI, công ty AI có trụ sở tại Mỹ, vừa tuyên bố giải được một bài toán toán học phức tạp – phương trình Navier-Stokes, một trong bảy “Bài toán thiên niên kỷ” do Viện Toán học Clay, tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, đưa ra.

Phương trình Navier-Stokes mô tả chuyển động của chất lỏng, chẳng hạn không khí và nước. Bài toán đặt ra câu hỏi liệu các phương trình này có thể bị phá vỡ trong một số điều kiện nhất định hay không. Theo OpenAI, kết quả nghiên cứu cho thấy phương trình thực sự có thể bị phá vỡ, khiến vận tốc của chất lỏng tăng lên vô hạn.

Để giải bài toán, OpenAI cho biết đã đầu tư hàng triệu USD vào một dự án AI sử dụng hệ thống nội bộ mạnh hơn mô hình GPT-6 Astra mới nhất của công ty. Khoảng 10.000 tác tử AI, tức những hệ thống có khả năng hoạt động độc lập, được huy động để xử lý bài toán trong 88 giờ. Sau đó, GPT-6 Astra tiếp tục mất khoảng 17 giờ để kiểm chứng kết quả do các tác tử AI đưa ra.

Tuy nhiên, tuyên bố của OpenAI nhanh chóng vấp phải tranh cãi liên quan đến nguồn dữ liệu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu.

Giáo sư Tristan Buckmaster tại Đại học New York cho rằng OpenAI đã đẩy nhanh nghiên cứu sau khi biết ông và một nhà khoa học thuộc Anthropic, công ty AI của Mỹ, chuẩn bị công bố một đột phá liên quan đến chính bài toán Navier-Stokes.

Đáng chú ý, dữ liệu nghiên cứu của hai nhà khoa học từng được lưu trữ trong mô hình Codex của OpenAI. Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu OpenAI có tiếp cận được kết quả nghiên cứu của họ hay không.

Tại cuộc họp báo ngày 8/9, Sebastien Bubeck, nhà nghiên cứu của OpenAI, bác bỏ cáo buộc công ty trực tiếp sử dụng nghiên cứu của Buckmaster hoặc truy cập trái phép vào máy chủ của ông.

Dù vậy, OpenAI thừa nhận không thể loại trừ khả năng dữ liệu được tạo ra trong quá trình hai nhà khoa học sử dụng các sản phẩm của công ty đã “góp phần cải thiện các mô hình tính toán”.

Theo quy định của Viện Toán học Clay, người giải được một trong bảy Bài toán thiên niên kỷ sẽ nhận phần thưởng trị giá 1 triệu USD. Tuy nhiên, OpenAI cho biết không có ý định nhận khoản tiền này.

Công bố của OpenAI được đánh giá là một dấu mốc đáng chú ý đối với khả năng ứng dụng AI vào toán học, đồng thời mang lại lợi thế truyền thông cho công ty trong bối cảnh những tranh luận về độ an toàn của các hệ thống AI đang gia tăng.

Theo: The Guardian, The Wall Street Journal